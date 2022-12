El derroche en el Carnaval de Mazatlán

Aunque la fiesta del Carnaval es la máxima celebración de los mazatlecos, se deben poner límites en los gastos que conlleva su organización para que no ocurra lo que sucedió este 2022, en donde el derroche que hizo el Instituto de Cultura provocó que en solo dos meses se gastarán 73 de los 120 millones del presupuesto total que la paramunicipal tenía para todo el año; además, el costo casi duplicó al del Carnaval 2018 y se tiene en la mira de la Fiscalía anticorrupción al ex titular de la dependencia, José Ángel Quevedo Tostado.

Tan solo para la elaboración de los 31 carros alegóricos se gastaron 26 millones de pesos; otros 12 más se fueron en el pago de los artistas que se presentaron, Gloria Trevi, Alejandro Fernández, Edit Márquez, Natalia Jiménez y Carín León.

El desfile lució impresionante en el Malecón. Foto: Cortesía | Cultura

Sin nadie que le pusiera un freno, pues el director de Cultura tenía luz verde del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres para todo lo que propusiera, pasó lo que tenía que pasar, la quiebra del Instituto de Cultura.

Actualmente ya existe una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado contra José Ángel Tostado Quevedo y quien resulte responsable, por hechos que podrían configurar faltas graves; también la síndica procuradora Claudia Magdalena Cárdenas Díaz denunció al ex director de Cultura ante la Fiscalía del Estado por los probables delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Según las Actas de Sesión del Comité de Adquisiciones del Instituto de Cultura revisadas por El Sol de Mazatlán, el Carnaval 2022 ha sido el más caro de la historia, con despilfarros de dinero y gastos exorbitantes en compras y servicios.

Históricamente nunca ha habido transparencia total de estos gastos, por ejemplo, aún no hay claridad de lo que se gastó en la edición del 2020, pero este año el desembolso fue exagerado.

El disimulado combate al narco

La escena ocurrió a finales de noviembre en la zona norte de Culiacán: un grupo de la Guardia Nacional cayó sobre una narcotiendita donde se venden todo tipo de drogas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y sometió al menos a cinco jóvenes contra la pared.

El operativo no salió en la prensa local, la Guardia no boletinó ninguna información, y el local comercial usado como dispensario, no presentó los sellos de asegurado de la FGR. A los días, el negocio abrió con normalidad.

En 2022, las autoridades federales presentaron un enorme trabajo en materia de desmantelamiento de laboratorios de metanfetamina y fentanilo, Sinaloa ocupó el sitio número uno a nivel nacional en este tipo de eventos, pero resulta que este tipo de “golpes” al crimen organizado, son mínimos, porque cuando los militares llegan a asegurar una de estas fábricas de narcóticos, ya los narcos le sacaron jugo y ganancias a la inversión.

Lo mismo ocurre cuando localizan precursores químicos: dan con bodegas, pero no cortan las fuentes de abastecimiento. En el Triángulo Dorado, la propaganda oficial de llamar de la Bondad no hace mella: un reporte reciente de la ONU advierte que la siembra de amapola creció de 2020 a 2021 un 12 por ciento en esa región.

El escritor Don Winslow, autor de novelas sobre el narco como El Poder del Perro y El Cártel, hace hablar a un agente de la DEA que vivió la Operación Cóndor en esa zona de Chihuahua, Sinaloa y Durango: “Llegamos tarde a la guerra contra las drogas”.

Y sí, por más “golpes” mediáticos que se publiciten, como la captura de Rafael Caro Quintero, la organización criminal dirigida por los hijos del Chapo Guzmán y por la gente de Ismael Zambada García, sigue pujante, controlando las redes de financiamiento, abriendo expendios de droga que se encuentran a la vista de la ciudadanía y que operan bajo la protección oficial de las corporaciones policiacas.

La Marina y su guerra en contra de los narcolaboratorio en Culiacán. Foto: Cortesía | Guardia Nacional

De ahí que en las siguientes páginas se narra el hilo conductor de un año cuyo único triunfo mínimo, fue la captura del viejo capo Caro Quintero, un hombre que vivía más preocupado por esconderse en la profundidad de la sierra, que en operar la logística de una organización criminal trasnacional, que buscaba morir de sus padecimientos crónicos en aquella soledad sinuosa, que en manejar los grandes consorcios empresariales que se le atribuyen.

Todo porque al Estado, tanto al gringo como al mexicano, le funciona más la narrativa de que se combate al narco, que se hace todo lo posible por acabar con él, mientras el sistema financiero, como lavadora industrial, limpia las ganancias, hincha los mercados y, al menos en Culiacán, crea una narcoeconomía que más que generar riqueza para los ciudadanos comunes, encarecen los servicios y el sector inmobiliario. Pero esto será en otra ocasión.