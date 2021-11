Para sorpresa de nada, de nadie y de alguien lo que siempre, más temprano que tarde, sucede en la ciudad y en el puerto con las aguas negras turbulentas bajo el puente Juárez: la marea alta, la inundación y el desfogue de las excrecencias urbanas, políticas y marinas.

Así, con el mátalas callando o gritando, el culmen o el colmo del marasmo marismeño-mazatleco (¿El Químico o El Cuén?), dizque la ingobernabilidad municipal que es el histerismo político como chantajepúblipropagandísticode una ética y una moral de políticos afines y contrarios que nomás ven más la conveniencia que la convicción en los ataques y en los contraataques -contrastándoles- resultan serse y hacerse cómplices, en el juntos o separados, pero no revueltos, en el todo modo de gobernar con el poder lo que siempre se hace en Mazatlán: separar de las aguas negras -las excrecencias- y tirar el agua sucia con el niño envuelto en la mismidad de la miasma, a la marisma, de la misma-mismidad marismeña-mazatleca.

En Mazatlán, lo que siempre sucede es lo mismo o es lo diferente de siempre: cada vez encajonarlo más y someterlo con la gente y los demás, los otros y nosotros a la recua de los partidos y los políticos que ahora son Morena-Pas con la 4T del Estado-Obrador, tantoen el reparto de las ganancias políticas como de las pérdidas ciudadanas que los empresarios no las pierden y que las ganan más con el lloriqueo de siempre, más gananciosos y perniciosos como cualquier plaga de inversores de lo propio e invasores de lo ajeno con la complicidad de quienes gobiernan con la salutación de la gobernabilidad dizque en la ingobernabilidad con la publipropaganda de que el pueblo bueno y sabio, primero los pobres, también siempre se equivocan para quien llega y los gobierna con la deferencia en la igualdad de los desiguales entre los políticos gobernantes y los empresarios.

El Químico y El Cuén sean lo que sonen la gracia y en la desgracia que portan y comportan en el retrógrado regionalismo político centro-sur, la conducta de El Químico y El Cuén, es a lo que derRocha Moya ponga y disponga como un justo medio-demediado y dizque equilibrado por la vía de la gobernanza, el congreso y el municipio, no es más que la mediocridad existente en la cultura política mexicana, a la sinaloense, porque sean los que son Morena y el PAS, El Químico, parece más un prianista con la correa de Cuén y la rienda de derRocha Moya, ¿reducido y sometido? a empleado municipal de la gobernanza estatal, y si no, pues que se siga para El Rey Memo y El Carnaval y que el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte le iluminen el ego con las luminarias públicas, lo rebauticen con las aguas negras y le hagan una limpia con las basuras por la Gabriel Leyva, Los Monos Bichis y la Avenida del Mar, no sin antes reanimarlo en La Fonda del Chalío con El Cuén y un hombre de espalda en una plática de sobremesa antrocantinera para que sean vistos como son: dos buenosbebedores de resquemores con sal y limón olalteños, a salud de La Perla del Pacífico.

Sea o no la cogobernanza Morena-Pas, derRocha Moya y Cuén, en sí mismos son un conflicto de intereses mutuos, no siendo El Químico y sí la UAS, y, para ellos dos, no hay nada para nadie y para alguien, más que para ellos, faltando por verse lo que habrá de serse y hacerse lo que se hizo o se está haciendo entre los de morena, el pas y la uas: regresando a la enfermedad por los enfermos del poder más político que académico, siempre y cuando, no se mencione -la soga en el caso del ahorcado- con lo de la auditoría interna y se siga con la no violentación y violación y menos en la corrupción de la autonomía universitaria, limpia, transparente y rendidora de cuentas propias y ajenas, pero no, universitarias, y sí personalistas-partidarias, aunque por esto están por eso derRocha Moya y Cuén.

Hay que escribirlo antes de que se bien o mal interprete lo aquí redactado: El culmen o el colmo del marasmo marismeño-mazatleco, (¿El Químico o El Cuén?),solamente, es la consecuencia del proceder ético y moral con la corrupción y la impunidad en los gobiernos estatal y municipal (de y en) Sinaloa, porque así como existe la gobernabilidad-ingobernabilidad, se da la gobernanza con la administración de la violencia y la criminalidad como origen, causa, efecto y afecto-desafecto del narcosicariato, no único pero sí histórico de Sinaloa para México que es el país de las sombras espectrales, siendo un asunto público y un problema social mera y meritocráticamente un tema-tematizado y sesgado por el periodismo y el análisis político en los medios informativos y opinativos protagonizados por gente pensante de acuerdo a los intereses académicos, políticos y curriculares que derRocha Moya y Cuén capitalizarán para beneficio propio y para capitalización económica ajena de los amigos y enemigos de la 4T semanera derRochista del gobernador-administrador y del titular Cuenista de Salud Pública (de y para) los sinaloenses.