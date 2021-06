El crepúsculo sinaloense, con o sin acento

Últimas noticias: “Las primeras lluvias de la temporada anegan calles y avenidas, obligan al cierre del puerto a la navegación y afectan la actividad turística”, aunque se habla de un milagro: A Quirino y El Químico se les vio caminando sobre las aguas, repartiendo salvavidas con tapabocas.

A declaración de Quirino: “Es muy importante lo que está pasando en Mazatlán, pues es el destino que más rápido se ha recuperado en el país”, en lo que “el sector turístico solicita vacunación para sus trabajadores”, así como está expuesto Mazatlán cambiar a semáforo rojo, son las evidencias expuestas en el crepúsculo marismeño-mazatleco, con o sin acento, desde los últimos atardeceres en la gobernanza Puro Sinaloa de Quirino, siguiendo el camino de Malova para saludarse y felicitarse porque Malova primó por Quirino y Quirino obró por Rocha Moya con la infame turba del PasUas, el horizonte pinta para un atardecer crepuscularmente decadente y enrarecido con el narcosicariato y el coronavirus, de donde al Dr. Arturo Santamaría Gómez se le ve retirado, cabizbajo y meditabundo en Olas Altas, mientras El Químico pinta su raya en la Fonda del Chalío con el PasUaseño del cogobernador Cuén.

Así, sin más, con la llegada de Rocha Moya-Cuén a la cogobernanza (de y para) Sinaloa, Quirino se va como se fue Malova, no deteniéndolos nada, nadie, alguien.

Estamos y estaremos en Sinaloa como en el país de las sombras espectrales, amenazados y avasallados por la corrupción y impunidad, la violencia y la criminalidad, la enfermedad y la vacuna con la subsecuente insanidad habitual a todo modo con el poder bifronte-frontal, polarizante y confrontante, desde la 4T con la Guía Ética de Morena-Pas, y que nadie diga nada que alguien que “las clases subalternas” fueron las votantes mayorías de abajo de la clase media, porque primero los pobres y en segundo los pensionados, habiendo los dineros y los votantes para cada proceso electoral que se ofrezca como en las consulta nacional de revocación del mandato presidencial y los comicios federales hasta el 2024.

Estamos y estaremos en el pleno del país de las sombras espectrales con la displicencia autoritaria de los gobernantes con los gobernados, en dejar pasar y dejar hacer lo que convenga más a la conveniencia que a la convicción, a la necedad que a la necesidad.

El anacronismo nacional con la 4T, hará posible que el provincianismo en el desarrollo y en el progreso esté más que cumplido en Sinaloa, puesto que Malova y Quirino se inventaron la Joya de la Corona con el Puro Sinaloa en el embellecimiento y el lucimiento de obras públicas para el turismo, dejando la pesca, la agricultura y la ganadería para haber-a ver qué hace la 4T sinaloense porque la 4T del Estado-Obrador las dejó en donde están: abandonadas, pasando al fraude de la salud, la educación y la cultura con Malova y Quirino como obras que Rocha Moya-Cuén tratarán de remediar saludable, educativa y culturalmente con su doble experiencia de exrectores universitarios para tratar política y burocráticamente la salud, la educación y la cultura para el empleo de morenistas y pasistas, mientras en la alimentación y en el trabajo habrá maíz y jornaleros en el granero de los campos agroindustriales, donde se envenenan, malcomen, malviven y malmueren los hombres y sus familias del campo sobreexplotado infrahumanamente, de lo cual los empresarios-agroindustriales se sienten orgullosamente ajenos al campesino y al jornalero como se sienten los empresarios pesqueros con el pescador y el ribereño.

Si hubo o no negociación para un pacto de pacificación con el Gran Elector del Narcosicariato en el crepúsculo sinaloense, con o sin acento, la acentuación en la violencia y en la criminalidad, después de la dejada a Ovidio y la saludada a doña Consuelo, con el porvenir-del-peorvenir, tal vez sí o quizás no, nos sea leve o nos sea grave, dependiendo cómo vayan los muertos, los desaparecidos y los desplazados del narcosicariato, los desconocidos del coronavirus, las mujeres del feminicidio y l@s candidat@s abrazad@s a balazos pos(t)electorales, en el crepúsculo sinaloense, con o sin acento, ante y para la 4T morenista-pasista pasaran primero l@s moren@s y l@s pasistas, después los pobres con los demás, los otros con nosotros y la gente con el pueblo, no habiendo nada para nadie y alguien más que no sean morenistas-pasistas-universitarios como servidores del estado a la cogobernanza Rocha Moya-Cuén, marcando la diferencia con: No Somos Iguales, y haber-a ver cuándo truena la mancuerna o la yunta de los bueyes de los compadres con las comadres de los uasmorenospaseños.