El Covid-19 ¿Los dejará llegar?

Hoy más que nunca el mundo de la política es incierto, sobre todo, porque la salud no la tenemos toda consigo, por ello, roguemos a Dios para que los candidatos lleguen con bien y aparezcan en las boletas este 6 de junio.

Lo anterior viene a colación debido a que una gran mayoría de nuestros políticos han tenido Covid-19, a algunos todavía les quedan secuelas y otros, quizá por la angustia, el estrés de si su partido los tomará en cuenta se han infartado o han estado a punto del infarto.

Tocaremos la salud de unos cuántos. Empecemos por Rubén Rocha Moya, precandidato de Morena, es un hombre mayor de 70 años, se dice que es hipertenso y diabético, aunque nadie lo ha negado ni confirmado. Se ha contagiado dos veces de covid, apenas está convaleciente, no se sabe si a futuro tendrá secuelas, pero, en general, se ve un hombre fuerte.

Faustino Hernández, precandidato del PRI a la presidencia municipal, se ve un hombre fuerte, pero también es hipertenso, y padeció Covid-19, se dice que se vio delicado de salud.

Guadalupe Iribe Gascón, candidata del PRI a la presidencia municipal de Badiraguato, al igual que su familia cursó la enfermedad de Covid-19, aseguran que la diputada con licencia todavía no sale de las efectos que le dejo la enfermedad, cursa cansancio, al igual que su esposo quien sí se vio delicado de salud, sin embargo, se le ve activa y echada para adelante.

Cecilia Covarrubias, precandidata de Morena a la alcaldía de Ahome, si bien es una mujer joven tuvo problemas de Covid-19 al igual que su familia, donde desafortunadamente su madre perdió la batalla, sus detractores, aseguran que a la morenista le quedaron secuelas.

Otros, principalmente de Morena, han escondido su enfermedad, quizá por vergüenza, ya que al inicio la gente se cuidaba de informar que tenían Covid-19 por temor a los señalamientos y a ser segregados.

Finalmente, veamos el caso del dirigente estatal del PRI, Jesús Valdez Palazuelos, un hombre muy joven, hace unos meses tuvo Covid-19, venció la enfermedad sin ningún problema, sin embargo, hace unos días sufrió un pre infarto, quizá sea por las secuelas de la enfermedad, quizá por el estrés o las presiones, sin embargo, se dice que ya se está recuperando y que pronto regresará a seguir coordinando la campaña de Mario Zamora, precandidato de la coalición “Va por Sinaloa”.

LAMENTAN ACTITUD DEL QUÍMICO

De nueva cuenta el dirigente municipal del Partido Encuentro Solidario (PES), Víctor Manuel Galván Cebreros, arremetió contra el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ya lo había hecho al iniciar el año 2021, cuando pidió de manera pública al Congreso del Estado un juicio político contra el alcalde porteño por las frecuentes denuncias en su contra sobre un mal ejercicio de gobierno, esta vez lo hizo por la actitud insensible del Químico Benítez, quien minimizó el hallazgo de dos mujeres muertas frente al Infonavit Jabalíes, por no ser de Mazatlán ni ser ejecutadas en la ciudad.

Lamentó que el alcalde se refiriera a ellas como si se tratara de basura o de algo insignificante, en vez de preocuparse por la incidencia delictiva en el municipio y reforzar la seguridad pública para protección de la población.

Un día antes, el alcalde había dicho a reporteros que cubren la fuente del Ayuntamiento, sobre el tema: “Esas muchachas no eran de aquí, aquí nos las aventaron nada más…acuérdense que esos temas no son nuestros, son de fuera, son temas que no nos competen a nosotros, no son de aquí… Estoy de acuerdo que afectan la imagen, pero no son temas nuestros”.

Galván Cebreros señaló que aunque las mujeres no fueran del municipio, eso no exime al alcalde de su responsabilidad que le dio la Constitución y que juró cumplir.

“No se trata de basura, de algo insignificante, la vida es lo más hermoso que Dios nos ha dado y es lo que más tenemos que valorar, lo que más respeto merece si estamos en una posición en la que estamos al servicio de la gente, lo veo muy reprobable estas expresiones de un presidente municipal que habla de estar en un proyecto tan noble como es la cuarta transformación”, expresó.

Dijo que una de las cosas que más preocupan en el municipio es la inseguridad pública y que con este tipo de hechos se afecta más la imagen del puerto como destino turístico, así que es un tema de suma importancia, que requiere de cuando menos reforzar los cordones de seguridad de la ciudadanía.

¿Hay de verdad una seguridad pública en el municipio? ¿Cómo están trabajando los órganos encargados de la seguridad preventiva? ¿Cómo están funcionando los antros, los bares y centros de diversión de Mazatlán? ¿Qué se está haciendo para disminuir los delitos?, son preguntas que requieren respuestas.

“Es muy lamentable que eso esté pasando en Mazatlán, cuando le estamos apostando al turismo y a que haya mejores atracciones, no podemos estar pensando como el presidente municipal, es muy pobre y lamentable que la primera autoridad del municipio minimice hechos así”.

Consideró que la actitud que asume el Químico Benítez está desubicada del papel que debe de jugar como presidente municipal, lo cual atribuyó al desquiciamiento que sufre por todo el resultado político que ha tenido frente a su aspiración por un puesto de elección popular.