El coronavirus y la invasión rusa

Agraciados por la desgracia propia y ajena desde el mundo de arriba, del cielo en medio y de la tierra abajo, sin más aviso que la enfermedad y la guerra, contagiándola China e invadiéndola Rusia con la marcialidad de Jinping y Putin en el capitalismo de lujo y funeral, de vigilancia y digital, la oscura aldea global, si no es una distopía en tiempo real si lo es en la miopía de la a-normalidad humana.

Tiempo aciago y ciego el nuestro por más que la (i)nteligencia (a)rtificial y el algoritmo, la vacuna y el arma, el mundo, el cielo y la tierra nada más nos bastan para vivir, sobrevivir y morir a disposición de nosotros y los otros, de los demás y la gente en el antropoceno de la acumulación y la desposesión humana, natural, animal y floral con los señores de la modernidad, de la farmacéutica y de la guerra, los-as que pasamos de siglo XX al siglo XXI, viviendo, sobreviviendo y muriendo desde el amor al odio; Wuhan el campo del virus y Mariupol el campo de batalla, lo de Wuhan nos contagió y lo de Mariupol nos tocó, a no ser que seamos pos(t)humanos en el pos(t)humus de los huesos cardios, del corazón y de la memoria, porque el corazón ruso de Putin que es un exagente le dice que el corazón de Zelensky que es un excomediante es neonazi,

posicionándose los prorrusos del lado de Moscú y los ucranianos del lado de Kiev, y si Putin quiere todo contra todos, por qué no ajustarse geográfica y geopolíticamente a Donbaas con Donetsk y Lugansk, levantar un muro (si se quiere) territorial-fronterizo y gobernar a los prorrusos y dejar que los ucranianos vivan, no la paz sepulcral, y que sigan gobernándose como lo estaban haciendo hasta antes de la invasión militar, y si la OTAN está para estabilizar/desestabilizar el conflicto militar, por qué no que sean la ONU-Rusia-Ucrania con los presidentes los que se intervengan a sí mismos sobre una mesa menos larga, si se quiere todavía blanca y ensangrentada, y que se pongan a negociar política y humanamente un acuerdo que reactive el protocolo de Minsk del

2014, el cual no ha sido respetado política y humanamente, utilizando más el biopoder militar que la biopolítica humanista.

Exista o no manipulación en el coronavirus y en la invasión rusa con el contagio y la invasión sobre la verdad de los actos y los hechos, los pensamientos y las palabras, la verdad sea dicha y escrita no significa humanamente y sí representa humaniutilitarista lo que a nosotros y a los otros, a los demás y a la gente nos puede hacer sentir más indiferencia que deferencia, más indolencia que condolencia, más cinismo que lo mismo-el cinismo cuando la persuasión de la publipropaganda comercial, política, informativa y empresarial espectaculariza el dolor ajeno como el dolor propio de la nada, del nadie y del alguien en ese horror vacui fáctico, mediático, virtual y digital

cuando dos mujeres decidieron autodestruirse estéticamente la belleza natural por la artificial, degradándose a sí mismas para agradar con el hembrismo al machismo fálico con la funeralización de los entierros íntimos y públicos saliendo de los rastros y los mataderos nacionales, socioestéticos y culturales.

El coronavirus y la invasión rusa son el rendimiento y el agotamiento a través de la acumulación y la desposesión del ser humano y de la condición humana con el hábitat natural destruido por la cohabitación humana, inhumana el infrahumana con la fuerza de la oferta y la demanda sin más cualidad que la cantidad con el consumismo del goce, el placer y asco (de y por) nosotros y los otros, los demás y la gente, porque nos amamos destruyéndonos tanto odiándonos en el tálamo y en e túmulo de horror vacui humano, al cual hay que agregarle algo de alguien como Cioran:

“El nirvana estético del mundo: alcanzar lo supremo en medio de supremas apariencias. Ser nada y todo en la espuma de lo inmediato”.