Cuando el ciudadano omnipotente-impotente con un representante como analista y/o periodístico político, con un capital curricular de investigador académico y/o de periodista de investigación; por ejemplo: Ernesto Hernández, Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal del semanario Ríodoce que, en la edición 952, analizan y critican el debate de los candidat@s a la gubernatura de Sinaloa, es el Dr. Hernández Norzagaray el que pone el título a debatir: “¡Es el contexto, estúpidos!”, y es para que uno se dé por enterado, a lo que en otro artículo de opinión, el Dr. Hdez., se ajustaba al contexto del alto nivel académico entre los candidat@s, lo que en el debate no se produjo, y he allí la obviedad del desencanto en el Dr. Hdez., Bojórquez y Villarreal para sus análisis y sus críticas por su formación académica-universitaria-uaseña,y no, pasuaseña, de analistas y periodistas políticos.

Eso: es el contexto, estúpidos, no tiene desperdicio más que en sí mismo, porque el contexto siempre ha sido el mismo y el diferente, porque en cada proceso electoral sinaloense son iguales y no somos iguales a los de antes con los de ahora, por lo que el Estado-Obrador obra obradorcianamente, respetando el debido proceso con los perfiles políticos contextualmente sinaloensis-chinguensis, el trato a Ovidio y el saludo a doña Consuelo con la trayectoria de los candidat@s que dan para la simulación hasta la ignominia costrosa y renovada con más de los mismos porque son los diferentes con la valiente honestidad, echona y envalentonada, con el narcosicariato y el coronavirus, en lo que los campesinos, los pescadores y los ganaderos se las vean arando en el mar, pescando en la tierra y ordeñando las yermas ubres a la mansedumbre de las reses, que no son las estúpidas redes sociales.

Lo que se refleja en el contexto estúpido sinaloense, es el país de las sombras espectrales, nosotros y los otros, los demás y la gente, porque en Sinaloa hasta los pobres se sienten millonarios, el pueblo bueno y sabio, sabe y conoce de que están hechos y ejecutados los muertos, los desaparecidos y los desplazados del narcosicariato, los desconocidos del coronavirus, los homicidios con los feminicidios, pareciéndose Mario a Ernesto, Rubén a Ismael y Sergio a Andrés como representantes del ciudadano omnipotente-impotente, en lo que Cuén se parece a la sombra de Rocha Moya para guiarle a una mejor administración de la UASPAS, ambicionando serse y hacerse universidad, partido y gobierno (de y para) la gobernanza estatal sinaloense, lo que la anulación de la representación por un factótum en un poder a todo modo es un nada, un nadie y un alguien como una masa uniforme, inercial y solamente móvil para cuando los más contextualizados sigan siendo los más estupidizados cuando lo real social no sea más que el triunfo de la realidad virtual real-politk, de la cual la real politik es la misma y es la diferente ante la ciencia política y la cultura política, a la mexicana-sinaloense, donde el entrecruce de los candidat@s partidos coalicionados tengan que acudir, (así como lo hacían los priistas con el padrino Antonio Toledo Corro en Las Cabras), a una de las cabañas en el Mineral de Nuestra Señora, para conversar, rústica y forestalmente, con el Jefe de los jefes, aprovechando para ver dónde El Chapo, La Kate y El Sean se echaron un ménage a trois.

Se escriba o se redacte a favor o en contra de lo que es una imposición de los representantes públicos como l@s candidat@s, l@s académic@s y l@s periodistas ante el ciudadano omnipotente-impotente, lo que importa y que está de sobra es el análisis y la crítica, porque lo que se agrega es o defender u ofender el status quo del alto nivel lumpen-burgués al que se pone y expone cuando las tormentas de mierda, lodo y sangre son los medios y las redes al mejor y al peor postor para manchar lo que mismamente y diferentemente no es la democracia y si es la partidocracia ejecutando, desmembrando, decapitando, desollando y violando por el triunfo del poder, a todo modo, muriendo, desapareciendo, desplazando y desconociendo al ciudadano omnipotente-impotente.

El Ciudadano Omnipotente-Impotente

Nino Gallegos

