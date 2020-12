El Carnaval: la democracia perfecta  (El Químico, Ipse dixit)

El Químico, ¿tiene o no el prestigio-desperdicio cuando nos da lecciones cívicas, éticas y morales a los marismeños-mazatlecos?

El Químico disfrazado de moreno es un carnaval en sí mismo, y no se anda escondiendo por ser como es: le gusta exhibirse en su espacio y en su tiempo único e histórico, porque hasta las palmeras no le hacen sombra, capaz de tapar el sol con un dedo, pero no se atreve a tanto porque Mazatlán se quedaría sin turistas.

Así, sin chistar, con una consulta para el sí o el no (de y para) el Carnaval, la democracia perfecta es con la que se manda y obedece en el puerto y en la ciudad, porque es la esencia de la identidad y de la pertenencia marismeñas-mazatlecas.

A como dé lugar, el lugar común anual es el carnaval; truene, llueva y se inunde Mazatlán -el carnaval- debe continuar, y con esto de la pandemia, guardándose la insana distancia y el tapabocas como mascara carnavalera, locales, nacionales e internacionales: tod@sa carnavalear.

Nada, nadie y alguien que le hagan sombra a El Químico, puesto que Quirino nomás no quiere que la gente ande de posada en posada con el coronavirus de piñata, cuando en Puro Sinaloa se anda de carnaval en carnaval.

La democracia perfecta (de y para) el Carnaval del Rey Memo-Momo, no es más que la desfachatez del edil-idílico que se prodiga, a sí mismo, los gustos y los placeres del hedonismo vulgar y bullanguero que él cree y le transmite y le comparte a los marismeños-mazatlecos para se sometan al derecho y al deber cívico, ético y moral de elegir, si se quiere o no, el Carnaval con la tambora y la tuba de la pandemia.

En el asunto de la Guía Ética para la Cuarta Transformación, a El Químico, le vale más que su ética de una irresponsabilidad ciudadana que se evidencia corrupta e impunemente como gobernante con el mérito de la estupidez personal y carnavalera, a lo que algunos más, de entre la gente, han de seguirle la corriente al edil-redil con su manto de Rey Momo-Memo, abriendo plaza pública para una elección de la democracia perfecta solamente existente en un Mazatlán de basuras y aguas negras carnavaleras, únicas e históricamente, marismeñas-mazatlecas.

Morena las tiene todas y ninguna con El Químico, el prestigio y el desperdicio, en él y en sí mismo, aspirante a gobernador y un fraude como presidente municipal: el burro que quiere volar cuando nomás tiene orejas para rebuznar.

Si para el madreador, Rodríguez Pasos, las Leyes, eran para violarlas, no dejando una intacta para los siguientes ediles-idílicos, El Químico, se ha hecho de ellas para, de una vez y por todas, corromperlas a plena luz solar del día, puesto que no se esconde más que cuando se junta con los Ordaz-Coppel, porque el negocio, como la nave va, y en popa encubierto en la cubierta, ni siquiera se moja, ni se acongoja en la Fonda del Chalío en Olas Altas.

Si El Químico, desde que llegó con la democracia perfecta del Carnaval, lo hizo con el arte y la cultura de la pachanga desde el Ángela Peralta a Olas Altas, con la manifestación del ruido como contaminación y animación de lo artístico y lo sociocultural para los oídos de los vecinos, cualquier antro propio es una casa ajena e invadirla y levantarla en la madrugada con la ópera-banda bufa de su gabinete municipal, porque la ciudadanía aguanta, una y dos sal, para que el coronavirus-espirituoso se alegre y se despabile cada fin de semana sin tapabocas, entonces,¿para qué tanto escándalo con la elección de la democracia perfecta para el Carnaval?

Que Mazatlán sea el ombligo del mundo donde única e históricamente se ve y se regodea El Químico, es algo privado y público jodidamente narcisista en lo personal, en lo mental y en lo político de quien se ha disfrazado, carnavalescamente, de presidente municipal y el por qué lo del personaje alegórico, Rey-Memo-Momo, soberbia y ridículamente arrogante y aposentado en la cultura política, a la marismeña-mazatleca-carnavalera, con la democracia perfecta en donde hasta un pobre político se siente porque hace millonario.