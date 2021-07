El cambio de estafeta en la educación de sinaloense

"Este es un tema de conversación que se puede escuchar entre los trabajadores del gremio de la educación, quienes a nivel federal están padeciendo la mala decisión del presidente Andrés Manuel.

Los maestros extrañan a Esteban Moctezuma Barragán, quien en su paso por la SEP, les dejó buenas experiencias y sabor de boca. Todo lo contrario con quien tomó la estafeta hace siete meses como la nueva titular, tiempo suficiente para volverse un dolor de cabeza.

Los “profes” en sus chats de trabajo, en sus reuniones con el gremio, se quejan de la poca empatía que hay de Delfina Gómez Álvarez, pues no tal pareciera que no pasó por las aulas, ni tuvo relación alguna con el gremio de la educación.

Según ella, se habían garantizado los sueldos en tiempos de pandemia donde prácticamente aseguró que los maestros habían estado de flojos, por lo que decidió acortar las vacaciones en el calendario escolar.

La polémica se desató aún más, cuando los maestros usaron las redes para defender su trabajo, quienes tuvieron que modificar su forma de desarrollo, según las necesidades de sus estudiantes y la de los padres de familia que trabajan. La jornada laboral se volvió veinticuatro siete.

Ahora se espera el cambio de estafeta en todos los estados del país, y en Sinaloa los docentes especulan quién vendrá a tomar el cargo.

Muchos especulan que podría ser Héctor Melesio Cuén, pero ningún maestro estará dispuesto a seguirle su rollo con su partido PAS, al menos no los del SNTE 27, ni andar como borregos como el personal de la UAS.

De que el puesto está amarrado, lo está, aunque no se desconoce quién; se rumora que será una mujer, que fue docente y que tiene un largo trayecto, solo esperan que no les salga como Delfina, quien se subió al tabique y se mareó todita.

Confían en que el gobernador electo Rubén Rocha Moya, seleccione a una persona que tenga la empatía, pueda trabajar en equipo y sea un buen líder que sepa llevar el timón del barco.

Exhortos y sanciones

Desde el viernes pasado, el gobierno municipal de Mazatlán reforzó el operativo de concientización ciudadana con el despliegue de policías preventivos, tránsitos y elementos de protección civil en la zona costera y de playa, incluyendo Zona Dorada y el malecón.

Además de invitar a la población a usar el cubrebocas y acatar la sana distancia, se realizaron revisiones al transporte público de alquiler, en cuyo operativo se sancionaron a 15 conductores por no cumplir los protocolos y lineamientos sanitarios que ordena el sector salud desde hace más de un año por la pandemia del coronavirus.

La autoridad advierte que estas medidas son por el bien de Mazatlán, del turismo y los locales, ya que se corre el riesgo de que si no se controla el repunte de casos Covid-19, la entidad podría colorearse de rojo en el semáforo epidemiológico, con lo cual se determinaría de nuevo el confinamiento social, que incluye la suspensión de actividades esenciales y el cierre de playas, entre otras medidas extremas.

Por lo pronto, la autoridad municipal ya empezó este fin de semana a apretar tuercas al transporte público, levantando actas de infracción a conductores de pulmonías, aurigas y ecotaxis que no respetaron las reglas de sanidad de no usar cubrebocas, de no traer copiloto a un lado, traer gel antibacterial, etc.

El paso siguiente será exigir el uso obligado de cubrebocas a los locales y turistas que transiten o se encuentran en la franja turística o sección de playas.

El secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro, dijo que estas acciones serán permanentes en las zonas más concurridas de la ciudad, sobre todo en horas pico de movilidad, ya que forman parte del reforzamiento de las medidas sanitarias en esta nueva fase del operativo Nueva Normalidad.

En los primeros 10 días del mes en curso se han registrado 521 pacientes nuevos, 10 decesos y 362 personas se recuperaron. El promedio de pacientes activos, en lo que va del mes es de 323 casos, mientras que en todo junio fue de 114, es decir, tres veces más.

Si el gobierno municipal hubiera reconocido desde un principio los riesgos, el repunte de casos y hubiera reforzado los operativos desde antes para que la sociedad no cayera en el estado de relajamiento en el que se encuentra, otra cosa pasara.

Esperemos que estas medidas se mantengan, ya que la nueva realidad exige el autocuidado en todo tiempo y lugar, no por fases o períodos determinados, como a veces pasa en estos operativos de seguridad.