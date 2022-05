Leyendo al Dr. Omar Lizárraga Morales, en asuntos del turismo marismeño-mazatleco, le gusta hacerle al promotor turístico-cultural y posiblemente le disgusta que en el bello puerto de Mazatlán llegue el turista pobre para darse el gusto y el placer y provoque asco y rechazo por su presencia en el puerto de primer mundo, único e histórico, a decir del nuevo rico de El Químico, pero en el tercer mundo, puesto que en el bello puerto hay puestos y superes para el turista sandwichero, birriero y superturista para el Oxxo y el Kiosko y el turista Pino Suárez-Carrasco.

Si así está con el turista pobre en el bello puerto de Mazatlán, ¿qué tipo de pobre malvive en el Mazatlán de las Highs Towers Sunset, al margen de la Avenida del Mar-Zona Dorada y del Centro en la periferia de las colonias más populosas que populares?

Un ser humano como turista pobre que llega a Mazatlán, ¿es y no es el ser humano como pobre que vive en la ciudad marismeña-mazatleca, no nada más por la aporofobia de una sociedad racista y discriminatoria como es la mexicana-marismeña-mazatleca, porque es la misma y es la diferente en Mazatlán, Acapulco, Cancún, Huatulco, Nuevo Vallarta y Los Cabos con el vasto tiradero de pobres en el país de las sombras espectrales?

El bello puerto de Mazatlán y el turista pobre que es lo feo, no de él, sino de la ciudad y del puerto por dejar llegar a la pobreza al lujo y al consumismo, encajonarlo y encasillarlo canalla y socialmente, el poeta brasileño, Ledo Ivo, nos pone en nuestro lugar:

“Los pobres no saben viajar ni saben vestirse. Tampoco saben vivir: no tienen noción de la comodidad aunque algunos de ellos posean hasta un televisor. En verdad los pobres no saben ni morir. (Tienen casi siempre una muerte fea y poco elegante.) Y en cualquier lugar del mundo ellos incomodan, viajantes inoportunos que ocupan nuestros lugares, aún cuando estemos sentados y ellos viajen de pie.”

Que sea la poesía, y no, la socioturistología del Dr. Omar, la que nos ponga en evidencia la clase de seres humanos que somos en el capitalismo de lujo y funeral en una ciudad de primer mundo, en el tercer mundo, no nada más El Químico es un cínico-olalteño sino también el Dr. Lizárraga Morales (de y en) las Altas-Chayo’s-Torres, esperando que el embajador Quirino mande un vuelo-chartero con españoles que son europeos de la España industrial turística, los hermanos Arellano-Arhe, se los van a llevar a La Playa Brujas a comer un pescado zarandeando por la espalda bronceada e ir a degustar un rico pay de plátano a la antigua Copala, de donde Francisco de Ibarra sacó las barras de oro y plata, dejando nomás las calles empedradas con la iglesia y las casas para que sean un atractivo para que los ricos españoles modernos se huelan a sí mismo el linaje de la riqueza, y no, el hedor de la ralea de la pobreza en la Transformada y Nueva Sinaloa.

De regreso al bello puerto de Mazatlán y al turista pobre, el pobre turista se regresa de donde le viene la pobreza, y el pobre marismeño-mazatleco se queda mirando hacia las inalcanzables Torres Altas, imaginándose que con el trabajo de albañil pueda alcanzarlas, pero resulta que a los albañiles se los traen las constructoras foráneas, teniendo que ir a buscar trabajo a la Jumapam por si se ofrece tapar con cemento a las aguas negras que corren por las calles céntricas, las avenidas del mar y hasta por las calles de su colonia popular que, taponeándolas de una en una, el bello puerto de Mazatlán, es una marisma-miasmática de aguas negras.

Cuando El Químico dice que no tiene cola que le pisen en el bello puerto de Mazatlán con el turista pobre del Dr. Omar, le queda a la medida de la camiseta, el short y las chanclas, lo de “un político pobre, es un pobre político”, rico, pero estúpidamente mediocre, gracias a primero los pobres marismeños-mazatlecos donde hasta un pobre se siente millonario, porque la riqueza no se hereda y sí se ladronea, lo que a cualquier narco, en fuga, tiene en el bello puerto de Mazatlán una bella guarida y un bello escondite y si lo aprehenden como a El Chapo en Mazatlán, el bello puerto que regentea El Químico ha sido, es y será una narcoatractiva belleza porteña que uno de los Arellano Félix se robó, no sin antes ponerle una narcodiscoteca a lo Frankie’O.

El bello puerto de Mazatlán (para Omar) y el turista pobre (no existe para El Químico), no dejan de ser lo que son: (una mentira publipropagandística, única e histórica, turística y cultural carnavalesca, confirmando que hasta un pobre se siente millonario como El Químico).