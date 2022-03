El anochecer en Ucrania

¿Es y será la agonía de lo indestructible para Putin y Zelensky cuando el éxodo hacia dentro y hacia fuera de los ucranianos, el quedarse a resistir, sobrevivir y morir no es más que la agonía de l@s que estamos muriéndonos más por la necedad que por la necesidad humana de ver el rostro humano, inhumano e infrahumano en la gente y los demás, los otros y nosotros celebrando una guerra de entes y egos sobre las pantallas en que deslizamos y pasamos una acción y un hecho antes de echarnos a morir en un dormir reparador que reconecta los sueños con las pesadillas en cuanto amanecemos y atardecemos en el anochecer sin saber por qué vivimos y morimos inútilmente en la vida consumida por la obsolescencia y la decadencia de la gente y los demás, de los otros y nosotros?

No hay nobleza de espíritu cuando hay dobleces del mismo y del diferente, dando lo peor para los ucranianos, porque para los mexicanos No somos iguales, exigiendo hipócritamente con la magnanimidad del canciller y la cobardía del presidente que no se haga lo que se está haciendo, porque en México, la embajadora ucraniana, Dramaretska, le pide que se defina como presidente de todos los mexicanos, cuando supuestamente “la mejor política exterior es una buena política interior” desde las mañaneras del Palacio al Zócalo en el país de las sombras espectrales con la guerra del narcosicariato en el Estado-Obrador, administrando los muertos, los desaparecidos y los desplazados con los desconocidos del coronavirus y las mujeres del feminicidio, porque en México no hay una guerra sino una polarización y una confrontación de liberales contra conservadores y algunos abrazos con algunos balazos en el Vamos Bien.

Los oligarcas de la mafia rusa que se protegen mutuamente con Putin desde su llegada al Kremlin en el 2000 por Yeltsin y la guerra contra Chechenia, fue para mostrar de qué era capaz Putin al aplastar los enemigos de la Rusia con el homo sovieticus stalininiano-putinesco, envenenando y ejecutando a políticos y periodistas como Anna Politkóvskaya(1958-2006), quien escribió: "Nos estamos precipitando al abismo soviético, en un vacío de información que aleja a la muerte de nuestra ignorancia. Todo lo que nos queda es la internet, donde la información todavía está libremente disponible. Para el resto, si quieren ir a trabajar como periodista, es total servilismo a Putin. De lo contrario, puede significar la muerte, bala, veneno o juicio, lo que sea que nuestros servicios especiales, los perros guardianes de Putin, crean adecuado” en las calles moscovitas, invadiendo a Crimea para invadir a Ucrania desde el Donbaas de los ucranianos-prorrusos que ahora se ponen como víctimas de Ucrania cuando fue Rusia la que ordenó a los ucranianos-prorrusos separatistas en atacar desde hace 8 años con los huevos Fabergé de los zares rusos que siguen representando “la nobleza y la burguesía industrial y financiera” que Putin y los oligarcas de la mafia son (de y para) una ultraderecha extrema y militar que atesora en Rusia lo que Ucrania no quiere atesorar con ella: la identidad y la pertenencia, porque el anochecer en Ucrania le sucede lo que le sucede a un país en un asunto y un problema relacionado con la inmigración: asignar a un tercer país (¿seguro?) la contención y la atención-represión a los inmigrantes en equis frontera, siendo Ucrania un tercer país invadido (seguro) por uno de los dos países en conflicto o en la polarización, la bipolarización y la tripolarización con las palomas-bombas de la paz sepulcral y las bombas de racimo y mísiles de la guerra mortal, sacrificando al ser humano de la condición humana en el amanecer, el atardecer y el anochecer en Ucrania.

El anochecer en Ucrania está en la medianoche y en la oscurana madrugada iluminada por el temor, el terror y el horror en la aldea global oscura localizada-focalizada, in situ, real, virtual y digitalizada en escenas móviles y en imágenes congeladas, verdaderas y testimoniales, quizás no o tal vez sí, como en Siria y en Yemen donde USA y Rusia, la OTAN-ONU, la Casa Blanca con su Estado de la Nación y el Kremlin con su Estado de la Invasión.

“Putin pagará un precio por la invasión: Biden”, y Rayuela de La Jornada: “Dice Biden que Putin pagará por la invasión, ¿y el resto de la humanidad por qué?” Porque siempre hemos sido el resto de la humanidad y porque la humanidad es la condición humana de cualquier ser humano, animal, floral y terrenal sobre la faz, la paz y la guerra antes mundial y ahora global-local que en estos días y en estas noches se debaten diplomáticamente y se baten militarmente cuando las sanciones son una contención que no para la invasión en Ucrania y que en el resto de la humanidad estamos echándole los restos de los huesos cardios con el corazón y la memoria de los ucranianos para alimentar el águila calva de Biden que picotea al oso lampiño de Putin.

Como nada se puede hacer por nadie y por alguien desde el punto de vista ajedrecístico, diplomático, geopolítico y militar, la gran paridora que es la Vida y la gran sepulturera que es la Historia, y para que siga el resto de la Humanidad siendo lo que somos todos nosotros y los otros, los demás y la gente, nada, nadie y alguien van hacernos sentir inocentes y culpables por lo que hacemos por el resto de la humanidad, sigamos como seguimos siendo como somos y como hacemos lo que el animal político y el lobo del hombre, teniendo que volver a Emil Cioran para que nos ponga en donde siempre estamos y vamos a ninguna parte:

“Un mundo sin tiranos sería tan aburrido como un jardín zoológico sin hienas. El amo que aguardamos aterrados será precisamente un aficionado a la podredumbre, en cuya presencia todos pareceremos carroñas. ¡Que venga a husmearnos, que se revuelque en nuestras exhalaciones! Un nuevo olor planea ya sobre el universo.”