El Abbey RoadTurístico de El Torruco Marqués de Tacuichamona

Desde Rodolfo Elizondo Torres a Miguel Torruco con la pluscuamperfecta Rosario Torres, a Mazatlán, lo han venido acumulando y despojandocon el desarrollo inmobiliario turístico en lo que ha dejado de serse y hacerse con la industria sin chimeneas, siendo los impactos materiales a los medios ambientes naturales como paisajes en el sucedáneo del turismo cultural y la apropiación de lo artesanal y lo gastronómico como venta de la mano obra barata-explotada y de los saberes y sabores de la cocina rural con los anexos de los pueblos mágicos de tabla roca.

Sectur, Fonatur y Secretaría de Turismo con los sexenios de Fox Quesada a López Obrador, a 21 años en el siglo xxi, en el país de las sombras espectrales, con la obra cumbre de la 4T-Tren Maya en el Sur y el Tren América del Norte por el T-MEC, Torruco dice:

“Ya no más infiernos de marginación conviviendo con paraísos turísticos. Ahora los proyectos turísticos son fundamentalmente con vistas a beneficiar a la población local, para consolidar, como lo ha dicho el Presidente de la República, una herramienta de reconciliación social”, habría que preguntarles a las colonias populares por marginales de Acapulco, Cancún, Huatulco, Los Cabos y Mazatlán nomás porque han aceptado su destino común en serse y hacerse vastos tiraderos de pobreza, y si eso de la reconciliación social la está habiendo con las comunidades indígenas-campesinas en el Sur.

La preponderancia de la inversión y la construcción con la jerarquía de los políticos gobernantes y los empresarios desarrolladores como el Grupo ARHE, sin más medida regulatoria que la desmedida corrompida, son los dineros que establecen negociaciones, imposiciones y decisiones que pocamente han beneficiado a los marismeños-mazatlecos y que demasiadamente han enriquecido más a los políticos y a los empresarios, pareciendo que la gobernanza de derRocha Moya está en negociaciones (de y para) afianzarse y financiarse con “la autonomía” municipal de El Químico para la ganancia del gobierno estatal y para la pérdida de los gobernados sinaloenses como lo fue con los gobiernos en movimiento de Malova y en el puro Sinaloa de Quirino que, al ser empresario y hacerse político, ahora lo han transformado en embajador de México en España, de donde si no, plenipotenciariamente, sí potencialmente le seguirá ganando a Sinaloa lo que le ganó impuramente como empresario-gobernador a los sinaloenses, siendo a partes no tan iguales porque no son iguales El derRocha Moya y El Químico, El Torruco Marqués de Tacuichamona y Quirino Ordaz con el quinto Beatles en el Palacio Nacional, escuchando a El Chico Che y La Crisis.

El Abbey Road-Turístico de El Torruco Marqués de Tacuichamona ha sido, es y será cómo Mazatlán hace tiempo ha dejado de ser de los marismeños-mazatlecos y hacerse de los políticos gobernantes y de los empresarios desarrolladores que están blanqueando las aguas negras, apresando las fugas de agua, recogiendo las basuras, iluminando al puerto, a la ciudad y a las colonias para que no se sientan inseguras por la violencia y la criminalidad, encargándose y cargándose ellos de la corrupción y la impunidad puesto que el Estado-Obrador y la 4T con la Guía Ética, los protege(rá)en sus actitudes y conductas estúpidas e irresponsables con lo del carnaval, el Rey-Memo, el Torruco Marqués de Tacuichamona y el Virrey de Batequitas, teniendo que tragarse todos los paracetamoles el Cuén de la Salud.

Posiblemente, Mazatlán, es la ciudad de primer mundo con la mentira única e histórica dicha por El Químico-Rey Memo, sobrepasándose de lo real social a la realidad virtual real-politik con El Torruco Marqués de Tacuichamona, que vino a arramblar con todo lo que le pusieron por delante, no dejando más que baches y piedras sobre piedras labradas con tablas rocas en las Torres Altas, Made in Mazatlán& Flight High on TheSunset.