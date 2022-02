Efecto dominó

Los dos se dicen ganadores a unas horas de que se lleve a cabo las elecciones de la sección 53, el que representa más de lo mismo Ricardo Madrid Uriarte, de la planilla naranja y el independiente Alfredo Heredia de la planilla roja.

Madrid Uriarte con la fuerza de eterno líder sindical Daniel Amador asegura que obtendrá el 90 por ciento de los votos, Heredia Sedano afirma que por fin acabará el cacicazgo que ha prevalecido por cerca de 30 años el Snte 53 en Sinaloa.

Como nunca, el proceso sindical está muy reñido, los maestros, los que si arrastran el gis, no los que arrastran la labia tienen la esperanza de que ahora sí se haga justicia, empezando porque por primera vez los maestros activos y jubilados tendrán la oportunidad de emitir su voto libre, secreto y universal.

Sin embargo, las campañas están al rojo vivo, ojalá que hasta ahí llegue y que las pasiones no se vayan a desbordar, porque las acusaciones contra líderes corruptos van en aumento.

El movimiento sindical en los últimos días ha dado mucho de qué hablar, los mortales solo conocemos lo que se manifiesta públicamente, pero no sabemos que hay tras bambalinas.

Lo que sí sabemos es que por primera vez, el gobernador se está enfrentando al sindicato respaldado por el congreso del estado que por unanimidad aprobaron que se lleve a cabo auditorías a los recursos públicos de los fideicomisos del fondo de trabajadores y el de la Unidad de Servicios Estatales.

Los aludidos, los seguidores de la planilla naranja, los de Daniel Amador, pues, han reaccionado de manera rabiosa, se defienden como gato panza arriba tomando las instalaciones del ISSSTESIN buscando desestabilizar las funciones de esta institución.

También la sección 27 curiosamente se manifiestan en plena efervescencia sindical, con el sofisma de la defensa de algunos conflictos sindicales y para ello, maestros mantienen tomadas las oficinas de la Subsecretaría de Educación Básica y las de Educación Física Federal, ubicadas en la SEPyC, con un plantón permanente, donde tienen instaladas casas de campaña y sillas para permanecer en el lugar hasta que les solucionen sus “conflictos.”

Este apoyo soterrado de la 27 a la sección 53, no pasa desapercibido para avezados maestros, quienes aseguran que los líderes sindicales saben que en este proceso se juega el todo por el todo y que sin duda el resultado pudiera ser un efecto domino que se les pudiera revertir también a ellos.

Así está el ambiente, maestros, advierten que si llega a perder Daniel Amador la situación se va a poner difícil, huelgas por aquí huelgas por allá, buscarán desestabilizar el estado porque no dejarán fácilmente el poder y si llega a ganar todo seguirá igual.

ARRANCA EL CARNAVAL

Todos los empresarios le apostaron a que les permitirá salir adelante con lo que les dejó la cuesta de enero, y entre la lucha de vencidas entre el Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda y el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el Químico salió triunfador, claro, con la ayuda de su carnal Rubén Rocha Moya.

La apuesta es grande. Dicen que no dejará la fiesta una quinta ola de contagios, pero lo que sí es cierto es que diariamente, las autoridades municipales esperan el reporte de Contagios para sacar cuentas.

El pasado martes, el mismo alcalde Benítez Torres reconoció que organizar el Carnaval deja millonarias pérdidas a la ciudad, pero que lo hace para que el pueblo se divierta. Y se atrevió a decir que la información de que en el evento del 2020 dejó pérdidas por 63 millones de pesos era errónea de un ex regidor, coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo municipal, al que calificó de gris.

“Es una información mal dada por un ex regidor, muy gris por cierto, el gobierno, se los he dicho muchas veces y usted lo sabe porque es muy inteligente, no gana con el carnaval, pierde, siempre pierde dinero, es la fiesta del pueblo, la paga el gobierno pero no es para lucrar con la gente, o sea, está mal informado ese ex regidor. ¿Y en este año, se tendría así…? Vamos a perder igual, oye, hacer un festejo, si haces un festejo en tu casa, cuesta, ¿no? Entonces es lo mismo, el gobierno hace un festejo para el pueblo y cuesta dinero, no vamos a lucrar, no lo hacemos para ganar dinero, ese ex regidor anda perdido, la verdad”, afirmó el alcalde Benítez Torres.

Admitió que todo el sector comercial y empresarial como el hotelero, restaurantero, comerciantes y pequeños comerciantes van a tener ganancia, y que para eso se hace el Carnaval, para que se beneficien ellos y les caiga un poco de ganancia y que el pueblo se divierta, ya que, aseguró, se merece eso y más de tanto que ha sufrido.

Se dice que ls organización del carnaval del 2019 dejó pérdidas al Ayuntamiento y que afortunadamente el de 2021 se canceló, porque hubiera sido una cantidad similar lo que iba a sacar de las arcas municipales para que sus amigos empresarios tuvieran utilidad.