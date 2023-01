Ecocidio en Mazatlán

Luego de la muerte de miles de peces ocurrida el fin de semana pasado en el Estero del Yugo de Mazatlán, tras el derrame de aguas residuales provocado por un colapso en el Cárcamo Cerritos de la Jumapam, a quién se debe señalar como responsable, ¿a la paramunicipal?, ¿se puede demandar a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán por este ecocidio ocurrido en la zona norte del puerto.

Y es que por enésima vez la Jumapam vertió drenaje en el cuerpo de agua que es área natural protegida y que cuenta con dos lagunas en 11.5 hectáreas en las que habitan alrededor de 150 especies de aves acuáticas y terrestres.

En los últimos tres años esta problemática ha sido recurrente y hasta ahora no se han llevado acciones que conforme a la ley puedan castigar a los responsables. Semarnat y la Profepa hacen oídos sordos ante esta situación.

Antes de las descargas del sábado 7 de enero, a consecuencia de un paro de operaciones en el cárcamo de Cerritos por un taponamiento de tuberías con basura, se tiene el registro de que en agosto del 2022 una gran cantidad de peces y camarones aparecieron flotando sin vida sobre el estero, también por un problema en el cárcamo Cerritos; mientras que otro caso similar se registró en noviembre del 2021, debido al colapso del colector a causa de las lluvias que dejó el huracán "Pamela" en el municipio.

Ambientalistas y ecologistas del puerto señalan que si no se toman medidas urgentes, el cuerpo de agua puede desaparecer en muy poco tiempo para convertirse en una inmensa coladera de drenaje.

¿Focos rojos en seguridad?

El gobierno del estado y el gobierno municipal de Mazatlán han emprendido una campaña de promoción turística para "limpiar" la imagen de Sinaloa y de Mazatlán, tras los hechos violentos y vandálicos del jueves 5 de enero.

Ojalá que estos esfuerzos no se queden solo en parte mediática, sino que de verdad se generen las condiciones de seguridad de las que tanto hablan en los spots que ya circulan en redes sociales.

Hablando particularmente de Mazatlán, dicen las autoridades que el puerto sí sufrió afectaciones, pero no como las de Culiacán, y eso es evidente; dicen que la inseguridad que aún permea no es en el destino como tal, sino en el camino, pero eso es más que suficiente para que el visitante no se arriesgue a viajar con el temor de que en el camino podrá ser víctima de daño a su patrimonio, como mínimo, como despojo de vehículo que aún se sigue registrando en la parte sur del estado.

El secretario de Seguridad Pública municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, mencionó que Mazatlán no es un foco rojo en cuestión de seguridad, pero durante los primeros días de este 2023 ya se registraron tres homicidios en la ciudad, los cuales dijo no son de impacto al ser la causa de muerte golpes y lesiones con arma blanca.

La seguridad no solo tiene que ser garantizada para los turistas, sino también para los mazatlecos; por otra parte los delitos de bajo impacto aumentaron en el 2022 a comparación del 2021.

Según cifras del Semáforo Delictivo, actualizado hasta el mes de noviembre, por robo de vehículo se tenían registradas 690 denuncias en la ciudad, contra las 649 que se tuvieron en todo el año 2021. La violencia familiar también presentó un incremento importante. De tener 338 casos en el 2021 ya iban 910 denuncias en el 2022.

En lo que se refiere a lesiones, en todo el 2021 se tuvieron 553 denuncias en Mazatlán, mientras que en el 2022 iban 727. Y en robo a casas habitación, durante el 2021 se tuvieron 141 casos, mientras que hasta el onceavo mes del 2022 se tenían 271 reportes contabilizados. En el 2021 se tuvieron 17 denuncias por extorsión contra las 23 que iban hasta noviembre del 2022.

"En este tiempo puede que se haya aumentado", comentó el funcionario municipal refiriéndose al periodo Guadalupe- Reyes, donde los resultados del operativo de seguridad arrojaron una alza en la incidencia delictiva, comparado con el del 2021-2022, mismos que no han sido contabilizados en el Semáforo Delictivo, es decir, la cifras van a aumentar todavía más.

Aún con los números explícitos, consideró que en el operativo se tuvieron resultados muy positivos, pues ahora se respaldan también en las supuestas cifras maquilladas de la administración anterior, para decir que no se pueden hacer comparativos porque no son resultados reales.