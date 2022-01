Echándole sal a la herida

Cuando todo parecía marchaba todo bien referente a las nuevas relaciones entre los regidores y el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, este miércoles el alcalde se encargó de echarle sal a la herida.

Y no es para menos. Durante la puesta en marcha de los programas sociales “Peso a Peso”, “50 y 50”, en Villa Unión, el alcalde Benítez Torres se refirió a los regidores que lo desafiaron al asumir su segundo mandato y no se llegó a acuerdos en torno a los nombramientos de Secretario, Tesorero y Oficial Mayor.

“…No pude ejercer el gobierno, hasta después del 23 de noviembre porque un grupo de regidores que honestamente no quieren a la ciudad ni los quieren a ustedes, hacen creer que los quieren pero se opusieron y nos hicieron perder casi un mes, un mes de trabajo, y ese ¿cómo lo reponemos? Si ellos no permitieron que trabajáramos nosotros estábamos en sus marcas, listos para trabajar y nos retrasaron prácticamente un mes. Ustedes ya saben quiénes son, vienen, ¿cómo se dice? A apantallar, a hacer creer que ellos sí saben, pero la verdad es que Mazatlán siempre ha ido en forma ascendente…”.

A un par de metros, se encontraba una de esas regidoras que se refería el alcalde, Paulina Heredia, que era de las 8, pero ahora, como hay “arreglo” (o arregló su papá Martín Heredia), ya se disciplinó. Pero los dardos al parecer eran para el regidor Reynaldo González Meza, que es de la sindicatura de Villa Unión.

Y eso no es todo. En su mismo discurso, el alcalde Benítez Torres aseguró que fue un partido político que no lo dejó trabajar en noviembre, al parecer en referencia del Partido Sinaloense (PAS), del que son la mayor parte de los regidores que se opusieron “con la ley en la mano”, al Químico.

“Afortunadamente, nosotros, mientras esos regidores de ese partido no nos dejaban trabajar, seguimos trabajando…”, manifestó.

Hasta la síndica procuradora Claudia Magdalena Cárdenas Díaz reiteró minutos después que las dos denuncias que interpuso contra los regidores, tanto en el Congreso del Estado como en la Fiscalía siguen vigentes y está nomas a la espera de que las autoridades correspondientes las resuelven.

A unos días de que se decida la suerte del Carnaval, donde tendrá mucho que ver el secretario de Salud del Gobierno del Estado, Héctor Melesio Cuén Ojeda, en la decisión, algo le quiso decir o mandó decir el alcalde Benítez Torres desde Villa Unión.

Ese miércoles, el Gobierno del Estado suspendió el Maratón de Culiacán por los contagios. De continuar la cifra, podría llevar ese rumbo la celebración del Carnaval, y ahora sí, arderá Troya.

¿Quién es Quirino?

El rey ha muerto, adagio que le viene como anillo al dedo al ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien como al resto de los ex gobernadores, mientras están en el puesto, todo es “como usted diga señor gobernador”, pero al concluir su mandato; ni te veo, ni te conozco.

En menos de una semana, las propuestas en iniciativas de Quirino, han sido rechazadas; como nunca un ex gobernador apenas concluye su mandato y todos lo desconocen, hasta a los mismos que él prohijó.

El martes pasado, los diputados le tumbaron la famosa Ley Quirino, el golpe le ha de haber dolido, ya que el PAS quien había votado a favor, ahora la rechazó, el dolor se agudizó más, que ni el ungüento que se puso, le ha quitado el malestar, porque quien vino a remachar el rechazo, fueron los priistas, los ocho legisladores votaron para que se eliminara de una vez por todas.

En el 2017, Quirino pensaba que el PRI iba a ser eterno, nunca se imaginó que a los tres años iba a sufrir la debacle, y que ahora más que nunca, necesita más curules, por ello, confiado, presentó una iniciativa de ley donde planteaba tener solo 30 diputados, el argumento que daba era que le salía muy caro mantener la nómina del Legislativo, así los diputados del PRI, como los del PAS, principalmente, de inmediato la aprobaron.

Sin embargo, en la 63 Legislatura, la Junta de Coordinación Política presentó un transitorio que permitía tener 40 diputaciones -24 por mayoría y 16 pluris-, al menos hasta el 2024, con el sofisma que había que darle voz a las minorías, posteriormente la actual Legislativa propuso de plano abolir dicha ley, nuevamente priistas y pasistas ni cortos ni perezosos de inmediato apoyaron tal propuesta y el martes, de un plumazo la borraron, quedando como siempre: 40 legisladores.

Así Quirino todavía no encontraba un buen sobador que le quitara el dolor, cuando le metieron un gancho al hígado, que quizá lo mantenga en terapia intensiva, Comisiones Unidas del Congreso del Estado, donde participan diputados priistas, quienes antes lo apoyaron, ahora votaron a favor para eliminar el veto específicamente en la porción normativa que prohíbe, sanciona y tipifica como delito los espectáculos de Tauromaquia.

El ex gobernador nunca publicó en el Diario Oficial el decreto 581 que contiene reformas, adiciones y deroga diversas disposiciones a la Ley de Protección a los Animales, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y al Código Penal, todas del estado de Sinaloa, aprobado por el congreso el 28 de enero del 2021, ahora, esta Legislatura devolverá el mencionado decreto para su sanción, promulgación y publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.

Arriba decíamos que quizá el gobernador está en terapia intensiva, pero, con una “sobadita” de VapoRub que le aplique el presidente Andrés Manuel López Obrador, de inmediato va a sanar para seguir adelante, porque ya lo dijo en la mañanera de este jueves que en lo que se refiere a ser embajador de España todo va bien.

“Es un proceso que tarda pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador. En algunos días más habrá el beneplácito, no hay ningún motivo para que no se acepte".

Así que en Sinaloa se le apagan las estrellas, pero, López Obrador lo vuelve a sacar del atolladero, por lo tanto, como dice el gran Tlatoani: no hay ningún motivo que le quite el sueño al futuro embajador de España.