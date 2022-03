¿Dónde diablos estudiaran los niños?

Parafraseando la canción de Mana: ¿Dónde diablos jugarán los pobres niños? ¡Ay, ay, ay, en dónde jugarán!, nosotros le preguntamos a los líderes sindicales del magisterio ¿dónde diablos estudiaran los pobres niños?

Maestros, padres de familia, autoridades, la educación es una causa común, por favor, por favor, hagamos un alto en nuestro camino y pensemos en esas caritas inocentes que por fin sonreían, después de un largo encierro por la pandemia al saber que por fin asistirían a la escuela, pero los líderes sindicales de la sección 27, sin tocarse el corazón les han cortado sus ilusiones, al hacer paros y cerrarles las aulas, aunque muchos maestros sí quieran estar en el aula.

Es inmoral y hasta criminal que Genaro Torrecilla López haga paros con cuentos que ni él mismo se lo cree, así que si algunos de sus agremiados de verdad sienten que sus derechos laborales se los han vulnerados, que no habrá otros caminos, otras instancias para exigirlos, no, para los inconformes el camino más fácil, es dejar al niño sin clases, como si ellos tuvieran la culpa de esa irresponsabilidad y falta de madurez que desde hace mucho, ha afectado la educación de nuestros niños y jóvenes.

Ahora duele más, sí duele, por quitarle esa ilusión al niño que viene de un encierro que en muchos casos les afectó la salud mental y que otros siguen padeciendo estrés.

Que culpa tienen los niños que por el Covid-19 sufrieron aislamiento, muchos quedaron en la orfandad, otros tienen secuelas, algunos más han desertado y para colmo de males se les discrimina al no aplicarles la vacuna y tu maestro sindicalista en lugar de estar sanando esas heridas, también te haces cómplice de la pandemia al cerrarle el último refugio que es la escuela, su segundo hogar, por eso, maestro inconforme dinos en dónde diablos estudiarán los niños, quien demonios les apoyará en sus conocimientos si dejas el aula por la baquetonada.

Los niños nos han dado muestras de resiliencia y los líderes sindicales y quienes los siguen, no han hecho nada para que los niños puedan continuar su aprendizaje en un entorno acogedor, respetuoso, inclusivo y solidario para todos.

Por favor hagan conciencia, sean honestos y digan si está por encima sus propios intereses como el de seguir mangoneando la educación, pues busquen otras instancias, busquen el dialogo, pero no sacrifiquen a nuestros niños.

La titular de la Secretaría de Educación, Graciela Domínguez Nava, está llamando a la actividad educativa presencial, pero cómo con éstos barbaros, insensibles que no se conformaron con dos años de vagancia, no, ahora quieren fomentando su pereza con argumentos políticos, más que laborales, que sin duda, si eso buscaran, sería muy loable, pero, insistimos, no llevándose entre las patas a los niños.

VIALIDADES CONGESTIONADAS

Mazatlán ocupa un plan estratégico que ayude a agilizar la movilidad de los automovilistas como al transporte público, y es que cada vez más caótico el desplazarse de una zona a otra.

Los transportistas en medida de lo posible, buscan agilizar agilizar los servicios de alquiler que suelen demandar los usuarios muchos de ellos turistas, y que en ocasiones se desesperan porque no hay un desplazamiento rápido.

El chofer de un taxi señala en las horas picos se presenta congestionamiento en las diferentes avenidas de la ciudad, además si a esto se suma eventos como carnaval donde quedó ‘estrangulada’, y ahí viene la Semana Santa, donde generará otro dolor de cabeza, tanto para los lugareños como los visitantes.

Buscar que los cierres de vialidades que se tengan que hacer, se manejen con una estrategia, para no verse tan afectados. Aún que ya sabemos que pasa cuando se cierran avenida principales, no hay muchas opciones en las vías alternas.