Diputados desdeñan glosa del Quinto Informe, pero aprueban cuenta a Quirino

Los legisladores de Morena, en estos momentos están jugando al ratón loco, ya no se sabe ni qué ondas con su actuación, por un lado tiran y desdeñan las comparecencias de funcionarios de gobierno por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, y por otro lado, calladitos aprueban la cuenta pública del gobierno del estado correspondiente al 2019.

Hasta la fecha, pese a que algunas áreas de gobierno se han visto si no de excelencia, sí hay buenos resultados, por ejemplo, en Turismo y en Economía, para los legisladores, durante la comparecencia de los funcionarios de estas dos secretarías, los resultados que ofrecieron, para los morenistas “son nulos”, no hay nada bueno para ellos, todo es negativo.

Durante su comparecencia, algunos los funcionarios, llegan al congreso escamados, hablan, hablan, pero no se defienden cuando en “montón” los diputados de Morena los cuestionan, les dicen buenos para nada y ellos, no dan respuestas contundentes, al contrario, los funcionarios se achican.

Quizá porque van de salida algunos funcionarios mejor meten la cabeza como avestruz, cuando una diputada de Morena, lo satiriza, apenas se está reponiendo y llega otra, no hay respuesta a tanto cuestionamiento, sólo el discurso, luego una réplica que no convence.

Son los legisladores del PRI los que dan la cara, ofrecen cifras, defienden obras, se enfrentan a los cuestionamientos…

La tónica de los diputados de Morena siempre fue de golpeteo a la administración Quirinista, siempre la vapulearon, la criticaron hasta el cansancio, incluso las cuentas públicas del 2017 y 2018 no se las aprobaron, siguen atoradas.

Llegan los diputados de la Sesenta y Cuatro Legislatura y fue lo mismo: todo está mal, sin embargo, al presentarse la Deuda Pública del 2019, la Comisión de Fiscalización sin chistar la aprobó, cabe aclarar que el presidente es un legislador priista, pero, la mayoría son de Morena.

El secretario de la Comisión de Fiscalización, diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta, sin muchos rodeos aclaró por qué ahora sí, y por qué antes no. “Se aprobó la cuenta de Gobierno del Estado porque votar en contra en este momento pudiese calificarse como un exceso político”, ¿así o más claro?

SIGUE TERCO

Otro que pareciera que de plano no le sube el agua al tinaco es al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, a quien el gobernador electo Rubén Rocha Moya le aconsejó otorgar los estímulos fiscales para empresas de nueva creación, los llamados Ceprofies, pero el presidente municipal sigue terco en que estos apoyos son anticonstitucionales.

Aunque se contemplan en la Ley de Fomento Económico, desde que llegó Estrada al Ayuntamiento los negó, según él, por violentar el artículo 28 constitucional que señala que no hay exención de impuestos, sin embargo, el Ceprofies no es una exención impuestaria, sino una forma de estirar a las empresas de nueva creación que fomentarán el empleo y la inversión en el municipio. En fin, no se le puede hacer entender al señor.

Pero eso sí, ¿ahora qué dirá el flamante alcalde sobre el aumento irregular que se dio él, la síndica procuradora Sandra Martos y los regidores? Los 550 mil pesos que recibieron extras en 2019, tanto Estrada como Martos, no encuadran en la legalidad, y menos el millón 440 mil pesos de los ediles.

Por más que aleguen ellos que cobrar de más es legal, la ASE y los diputados dijeron que no, porque nadie que respete la Constitución puede subir el salario si no existe justificación normativa, ¿y dónde está el respeto que le dice tener el alcalde al imperio de la Ley? A verdad...