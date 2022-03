¿Diputada, o vocera de la Secretaría de Salud?

Como nunca el Congreso del Estado ha estado trabajando a marchas forzadas, con un ritmo intenso, porque las circunstancias obligan a hacerlo o porque se tiene que recuperar el tiempo perdido, el caso es que el dinamismo que se vive en el Legislativo es digno de replicarse en otras esferas gubernamentales

Sin embargo, hay muchos legisladores o legisladoras que no entienden, no saben, no quieren, o por quedar bien no cumplen con su misión, que es la de legislar, no la de ser vocero o vocera de tal o cual partido o institución.

Esto viene a colación debido a que ya se ha hecho costumbre que la tribuna se haya convertido en muchas ocasiones en un campo de batalla con discursos inútiles, o de plano sin ningún rubor, en vocería.

Un ejemplo muy claro, es sin duda, la postura de la diputada Viridiana Camacho Millán quien un día y otro también defiende a capa y espada al secretario de salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Si bien es cierto que la diputada del PAS, es presidenta de la Comisión de Salud, no deja ninguna ocasión aunque no venga al caso, de hablar sobre el tema, sin embargo, no habla de su labor, o la labor de ésta comisión, al contrario, ya se le ha hecho costumbre el copia y pega, porque tal parece que usa éste método para hablar sobre el trabajo que realiza en secretario de salud.

Tanto diputados de su bancada, como del resto de los legisladores, se quejan del activismo político que trae la legisladora, no piensa en su trabajo legislativo, no, le está quitando la chamba a la vocería del sector salud.

Cuén Ojeda no necesita bules para nadar, se sabe defender sólo, por lo que la diputada Camacho Millán debería de dedicarse a lo suyo, no así ya ha tenido enfrentamientos con legisladores por su tozudez de defender a ultranza actividades del sector salud, como es el reciente caso, donde los legisladores, entre ellos, Adolfo Beltrán pedía que la diputada gestionara una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Salud, situación, que no fue atendida, la acusaron.

Bien dice el dicho que zapatero a tus zapatos, una forma de recordar que no se debe de meter las narices donde no nos llaman, claro, ella podrá defenderse que es la presidenta de la Comisión de Salud, claro, por lo tanto, hay que ponerle atención a los asuntos que llegan ahí, atenderlas, darle los resultados que la sociedad exige y así podrá apoyar a su jefe político, no convertirse en su vocera, o en su aplaudidora.

SINDICO PROCURADOR PIERDE "ROUND"

La falta de una buena asesoría legal desde "su esquina" llevó al Síndico Procurador, José Antonio Prado Zarate a perder el primer round que se dio con la Presidenta Municipal y el cuerpo de Regidores.

Prado Zarate en días pasados interpuso una denuncia ante el TEESIN (Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa) argumentando una violación de sus derechos políticos en torno la designación o ratificación de quien es el titular del Órgano Interno de Control (OIC) en el municipio de Escuinapa.

Fue en sesión de cabildo a fines del mes de diciembre cuando se ratificó a Marco Antonio Cazarez en dicho puesto, el cual fue propuesto por la regidora de MORENA, Rocío Zamora, lo cual fue aprobado por la mayoría del cabildo pese al enojo del Síndico Procurador quien se supone es el único autorizado para proponer a quien sería el titular del OIC.

El Síndico Procurador al verse rebasado por sus compañeros de cabildo, lo que optó es iniciar un proceso legal para tratar de invalidar o revocar la ratificación de Marco Antonio Cazarez por lo que acudió ante el TEESIN, siendo asesorado por un grupo de abogados que tiene a su cargo.

Aunque el proceso se inició, el TEESIN le dió para atrás a la denuncia del Síndico Procurador, ya que este solamente tenía 15 días para poder interponer dicha denuncia lo cual no hizo, llevándola a destiempo.

Recientemente el mismo TEESIN notificó esta situación a José Antonio Prado Zarate, quien prácticamente por falta de una buena asesoría legal perdió este proceso que llevó a cabo en contra de sus compañeros integrantes del cabildo escuinapense.