Diciembre y los años idos

En el sentido común -como- en el bienestar común que hace 21 años se perdieron en el neoliberalismo-pos(t)-neoliberal, la vida vive, sobrevive y muere con la vida financiera que da más para los ricos, ocio ocupacional para la clase media y más pobreza para los pobres, estando el mundo en donde está, el cielo donde se ve y la tierra donde va en lo que Sísifo empuja la piedra cuesta arriba, superando la lógica con la logística del absurdo: todos venimos de bajada y tras las lomas la cuesta de las comadres y el día del derrumberulfianos con los hombres y las mujeres que no han cumplido la mayoría edad en el congreso de l@s estúpid@s machos y hembras, siguen jugando al Nintendo de sus hij@s que habrán de serse y hacerse más o menos iguales a sus padres y madres: inocentes o culpables, como sus pares-progenitores-as y paridores-as, debería no serse ni hacerse lo deseable, acaso la mala educación que a todos nos forma iguales y desiguales, existiendo los rotos para los descosidos, los usables y los desechables, los géneros y l@s transgénero, las liberalizaciones y las restricciones económicas porque los gobiernos y el FMI nos tienen endeudados con la democracia liberal, autoritaria y conservadora en el capitalismo-comunismo-consumismo de lujo y funeral, de vigilancia y digital, no vivimos, no sobrevivimos y no morimos en el Siria, y sí en el país de las sombras espectrales que es México, habiendo superado los mexicanos a los sirios con los cirios para los muertos, los desaparecidos, los desplazados, los desconocidos y los feminicidios, tocando fondo en la corrupción y emergiendo la impunidad, porque la verdad no sea y la justicia no se haga.

Montados en la importancia o en la preponderancia geopolítica por la vecindad servil, cercana o distante con USA, podemos negociar con Rusia y China, porque nuestra izquierda liberal no es la de los ciudadanos rusos y chinos en su comunismo-capitalismo de lujo y funeral, de vigilancia y digital, mostrándonos su filantropía solidaria porque nosotros casi hemos acabado con la utopía en la entropía y en la distopía, no teniendo más que mensajes pensados y dichos con los actos y los hechos (de y en) las mañaneras, porque si estamos cavando nuestra propia tumba en el mundo de gente que somos en el mundo, en el país de las sombras espectrales, las mujeres rastrean y buscan a sus muert@senfosad@s y algunas de las mujeres las han puesto a cavar su propia tumba, no teniendo que cavarla desde el fondo de los océanos y en lo alto de las montañas, pues esto lo hace el Estado-Obrador desde las Dos Bocas: una que traga energía sucia y dos que regurgita energía limpia, hablando de dientes-mientes para afuera.

Diciembre y los años idos porque la tradición y las costumbres nos dejan recuperarlos en el día de los muertos más simbólicos como una representación en el cempasúchil comercial con las flores de plástico en los cementerios que hasta donde llegan y llegamos con los huesos cardios, el corazón y la memoria con el peorvenir de los recuerdos macerados en un futuro pasado en el presente, quedándonos tres años por venir con el porvenir agarrado con las garras de las ropa y con la chanclas que tiramos porque no nos volveremos a levantarlas por nosotros sino para los otros y los demás, porque la gente sigue siendo la misma y la diferente gente de siempre con la misma y la diferente

costumbre de siempre, de buena fe como un Bartlett rejuvenecido por la vejez de Gibrán, porque la revolución de las conciencias es la irreversibilidad en una proyección más de las hormonas que de las neuronas para que justamente en el mes de diciembre se revelen indestructiblemente maleables y manejables por la acción persuasora y empoderadora en el mercado del consumismo popular y populista, poniéndole al aguinaldo el gasto por el refrendo en el montepío de los préstamos en metálico, porque a la inflación nos la inflamos como a las llaves de agua de paso con el impuro aire, llenándonos los pulmones con el ómicron del coronavirus que después de bañado el niño o la niña lo-la tiramos junto con el agua sucia de la corrompidademocracia liberal y autoritaria (de y en) el Estado-Obrador, deseándonos Feliz, Feliz, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, el Pueblo será el Gran Organizador-Revocador-Ratificador del Mandato Presidencial, aunque la “Corte ordena al INE no posponer consulta sobre revocación de mandato” y el Estado-Obrador: “AMLO llama a consejeros del INE a ser humildes y rectificar”, sin que AMLO no sea humilde y rectifique donde se ha equivocado, ahorrándonos los pesos para la Cuesta-Cuenta de Enero, 2022-23-24.