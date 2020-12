“Desorientados en el tiempo, confinados en las tecnologías de la comunicación, se impone una vida de hábitos, completamente animal, que no deja recuerdos y no genera proyectos, privada de costumbres y de acontecimientos; y en la que lo único que podemos hacer es dejarnos durar en la velocidad de las redes. El problema es que los humanos nos habituamos a todo y hay muchos intereses materiales y políticos en mantenernos tecnológicamente confinados para siempre; es decir, desenganchados, desinteresados del mundo”. Santiago Alba Rico.

Diciembre me gustó para mandar las filias y las fobias a La Chingada; no-pensando en los otros y en los demás, en la gente y en nosotros porque todo está transformándose para todos.

Mi hija única, Andrea Heloisa, a sus once años, me ha pedido dos regalos para que le amanezcan: un diario para abrir, escribir y cerrar con una candadito en forma de corazón, luego un libro para leer: “Cómo destrozar un diario”.

Escribir y leer mientras se vive en y para la vida es algo que se vive íntima y públicamente cuando AH está entrando a la adolescencia con la descarga menstrual y la carga emocional en que una mujer se mira a sí misma y se deja contemplar, parte a parte, hasta complementarse en una mujer, en proceso, de irse transformando sin necesidad de la guía ética para la transformación de Andrea Heloisa, pues quién chingados se ha creído el Presidente con sus filósofos éticos escribanos de pacotilla.

Cuando la necedad hacia la vida ofende la necesidad de quienes vivimos (en y para) la vida de los demás, de los otros y de nosotros -la gente-, la de las redes sociales, disfruta(n) con el escarnio público de la vida íntima, vomitándole lo visceral-viral, creyendo tener el derecho de intervenir e invadir lo que un ser humano es la condición humana, pero cuando la ciudadanía, sea en la sociedad civil y en la opinión pública, se le informa y se le comunica cuál es la situación, condición y posición de Lozoya y Cienfuegos, la gente como que se asilencia en la complacencia, porque lo dijo la autoridad presidencial.

Se esté o no en el dominio público de lo íntimo o del dominio íntimo en lo público, la reversibilidad y la proyectividad, son la factualidad de lo real con lo virtual: la subjetividad de los actos son la objetividad de los hechos, verdaderos o falsos, y lo que interesa informativa y comunicativamente es la ganancia o la pérdida de lo cuantitativo sobre lo cualitativo, valiendo más la cantidad que la calidad es la regla escrita o redactada con la confidencialidad de lo público por íntimo, agradeciendo la gente que es la ciudadanía, la sociedad civil y la opinión pública por lo que le queda el traje a la medida o a la desmedida, no sin antes, ponerse o quitarse los calzones frente al espejo de la vía pública, no sintiendo vergüenza o pena propia o ajena porque son las vergüenzas de nuestra miserabilidad humana e inhumana, sea en los casos de Lozoya, Robles y Zebadúa, más nunca de Cienfuegos, porque un militar debe vivir y morir como un ciudadano con el traje militar y las botas puestos en el closet del confesionario, con las confesiones no confesadas, ni juzgadas, porque no son íntimas, ni públicas, y, sí privadas, en el rostro cratérico y en la mirada aguardentosa del militarismo tras el gobierno que es el comandante de las fuerzas armadas, porque no es lo mismo Felipe Ángeles que Victoriano Huerta con la casaca guanga de Felipe Calderón, haciéndole a El Borolas López Obrador.

Diciembre me gustó porque a los tabasqueños no les gustaron las inundaciones, y si la CFE hizo lo que pudo haber evitado y lamentarse después el Presidente, para mal ejemplo es una muestra de lo que es capaz un gobernante cuando se trata de dañar lo que no debe dañar: la condición humana de los seres humanos tabasqueños, y seguir con el Vamos Bien no garantiza la seguridad local y nacional de lo que se gobierna en el país de las sombras espectrales, toda vez de que la democracia directa y participativa se diga que es una socialdemocracia pero con una estructura ausente y si está presente es flotante en el sentido estricto demográfico, por más que sean los pobres atendidos -el rezago- lo produce y lo deja en donde está la naturaleza y con el poder de gobernar, por más que se concentre el poder unipersonal y presidencial, “la misión cumplida” del magnánimo canciller es la otra cara de la misma moneda en que está la cara del doctor de la pandemia.

Diciembre me gustó para retirarle al Presidente mi confianza en menos de dos años, y en la medida-desmedida (de y en) su carácter personal con su investidura presidencial, no hay manera, ni forma, más que el todo modo en sus decisiones que siempre son las suyas y que no escucha las voces que son las nuestras porque no las quiere escuchar y menos leer cuando diciembre me gustó para escribirle lo que aquí no es una queja, ni una demanda, ni una denuncia, acaso el caótico caso de un hombre que quiso ser y es presidente, no como uno lo había querido y decidido al votar por él, a reserva de que nada, nadie y alguien somos para siempre, más que sexenal y presidencialmente.

Diciembre me gustó, “para bien o para mal”, dentro y fuera de lo que acabe bien o mal en la liturgia casquivana sexenal, apreviniéndose con la casta decencia de la pobreza contra la prostituta indolencia de la riqueza, lo que es demasiada realidad social para tan poca realidad virtual-virtuosa real, porque ahora sí Trump nos ha dejado con sus humillaciones, y más tarde que temprano, por la mañanera, los Estado-Obrador()Estado-Biden, entre evangélicos-cristianos, vamos hacer que el Vamos Bien, en lugar de que se corrija, se redirija a la certidumbre con la verdad y la justicia, porque en Diciembre, los hombres de buena voluntad en la tierra, se llenan la vaciedad de la boca con la plenitud de los pensamientos y las palabras, los actos y los actos con que violentamos y asesinamos la esperanza, pasando Agripina con la boca reventada de un chingadazo que le vino de por allá, donde las colas de los remolinos levantan y tiran piedras desde el país de las sombras espectrales.