Dia de la Mujer

Woman, is the nigger of the world. Yes, it is.

If you don’t believe it, just take a look at the

one you’re with.

John Lennon.





María suda, como siempre, ensopa el vestido que se le pega al cuerpo esbelto y moreno. Las piernas brillan fuertes y carnosas mientras con ritmo ya aprehendido desliza el trapeador sobre el mármol del piso del pasillo. El Hotel del Pacífico ya se encuentra tranquilo. Casi todos duermen, menos María y las empleadas de limpieza del turno de la noche. El administrador cabecea el primer sueño mientras los cocineros limpian los utensilios que serán usados durante el desayuno. Para la joven mujer su turno termina. Es la segunda pasada de una limpieza infinita que tiene que realizar durante su vida. En su casa el aumento de la renta, el incremento en las tarifas de la luz y del gas y el abono de los muebles, la obligan a trabajar haciendo turnos extra, pues su marido se encuentra desempleado.

María canta en voz baja mientras acaba la rutina al final del balcón frente al mar. Mete el trapeador en la cubeta de plástico, endereza el cuerpo poniendo las manos sobre las caderas y se estira, produciendo un chasquido entre las vértebras al regresar a su posición natural. Seca su rostro con la franela gris que lleva sobre un hombro y deja ver un cuerpo fuerte y grácil, de músculos alargados y esbeltos, que se han fortalecido y desarrollado por el trabajo de los años y la necesidad. Todavía es una mujer hermosa. Con ropa fina, no tiene por qué envidiar la figura ni el porte de ninguna de las huéspedes del hotel de lujo.

Deja los utensilios de trabajo, checa la salida en su tarjeta, atraviesa la sala principal casi vacía y sale al malecón, toma la camioneta colectiva, que la lleva con otras compañeras cada madrugada hasta sus casas, en los márgenes de la ciudad porteña. En el trayecto, algunas mencionan que se festeja el Día de la Mujer, tejiendo chistes al respecto.

Las calles casi mudas envueltas por la bruma lucen vacías y sucias. El sol todavía no asoma la nariz y sin embargo promete un día caluroso. Abre la puerta de la casa escuchando la risa de las compañeras que se alejan en la auriga colectiva, luego la cierra procurando no hacer ruido, se dirige al mínimo baño, al final del corto pasillo que separa la cocina-comedor del único dormitorio, en el que descansa su pareja.

Recién bañada, con el pelo todavía húmedo y perfumada, María se introduce en la cama junto a José y lo arropa con sus fuertes brazos y largas piernas. José habla medio dormido algo indescifrable y se da la vuelta separando su cuerpo del de ella. María insiste con ternura, apretándose contra él comienza a mover la pelvis restregándose rítmicamente contra sus nalgas. Estirando el brazo por encima del tibio cuerpo masculino toma el sexo de su hombre y comienza a sobarlo con suavidad, presionando con delicadeza los testículos. Él tiembla un poco y parece agitarse.

- - José - dice María, susurrando al oído del durmiente, mordiéndole la oreja -, es Día de la Mujer y acabo de bañarme. Él encoge las piernas sacándose la trusa, se da la vuelta quedando frente a ella, se coloca encima con rudeza, le sube las piernas hasta los hombros doblándola para después penetrarla con violencia.

- - Despacito mi amor - pide María- se más dulce. - Sin oírla, él vuelve a penetrarla varias veces hasta que alcanza el clímax con un estertor. Luego, retirando con brusquedad el miembro se aparta de ella dándole la espalda, recuperando la posición fetal vuelve a dormirse. No pasa mucho tiempo para emitir el primer ronquido. María permanece con los ojos y la boca abiertos. Vacía. Como sonámbula estira la mano hasta la superficie del pequeño buró de aserrín prensado. Tomando un cigarrillo del paquete de José lo enciende temblando. Dando la primera fumada, limpia con la orilla de la blanca sábana los arroyos de lágrimas que mojan su rostro perfumado.

Hay amor ya no me quieras tanto...