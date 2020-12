Desde SEDESO, las mentiras de Ricardo Madrid

Ricardo Madrid es uno de los más jóvenes integrantes del gabinete de Quirino Ordaz Coppel. Pasó de ser secretario particular del gobernador a secretario de Desarrollo Social en 2019, cuando el jefe del Ejecutivo decidió sacar a Álvaro Ruelas de esta dependencia.

Quienes lo conocen, señalan que el joven Madrid está más interesado en su imagen que en gestionar los proyectos que debería hacer la Sedeso. Un rápido paseo por su cuenta de Twitter nos arroja la imagen de un funcionario frívolo y mezquino, que pugna más por quedar bien que por resolverle a la gente.

Pero eso no es lo más grave. Que sea frívolo no lo es tanto como sí lo es que sea omiso con sus funciones, y lo decimos porque desde agosto pasado en que la Ley en materia de desplazo forzado entró en vigor, El Sol de Sinaloa se dio a la tarea de desentrañar el uso de los recursos autorizados por el Congreso del Estado para las familias que han padecido y padecen este flagelo en Sinaloa.

Resulta que, hasta ahora, el joven Madrid ha mentido de manera descarada, pues los 40 millones de pesos del fondo de vivienda no se han gastado ni un peso. Solamente hay tres convenios de colaboración de Sedeso con la Comisión de Vivienda, pero hasta ahí. Este jueves un grupo de familias desplazadas ubicadas en Guamúchil salieron a denunciar estas irregularidades documentadas por este medio.

En Mazatlán, las familias ya se han hartado y han realizado protestas. Madrid argumenta que no es fácil preparar los terrenos y llevarles servicios públicos, por eso ha dilatado tanto. Sin embargo, el problema es urgente y se requiere capacidad de gestión. No más mentiras y simulación como hasta ahora.

¿Y así quiere una candidatura el próximo año?

Disculpa a medias

Cinco regidores del Cabildo de Mazatlán se negaron a acatar la sentencia emitida el pasado 2 de diciembre por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa en contra del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, regidores y funcionarios municipales por considerar que vulneraron el derecho de la síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, y ejercieron violencia política contra las mujeres en razón de género y acoso laboral en su contra.

Esto durante la sesión ordinaria de Cabildo No. 55 que se realizó ayer jueves a partir de las 13:00 horas de manera virtual, y donde el Químico Benítez Torres, así como el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, el tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, el oficial mayor Javier Lira González, el director del Imdem, Humberto Álvarez Osuna, y el director de Planeación de Desarrollo Urbano, Jorge Estavillo Kelly, intervinieron para ofrecer disculpas públicas a la síndica Procuradura, Elsa Bojórquez, en acato a la resolución del TEESIN.

Los regidores que se negaron a ofrecer disculpas cuestionaron la resolución del Tribunal Electoral, con el argumento de que ellos nunca ofendieron a Bojórquez Mascareño, fueron José Manuel Villalobos Jiménez, Ricardo Michel Luna, María Teresa Núñez Millán, María Isabel Gamboa González y Felipe Jesús Velarde Sandoval.

“Nunca he realizado violencia de género, siempre se ha tratado con respeto a las compañeras y en lo particular a la síndica, con todo respeto, pero no puedo decir lo mismo de usted, ya que usted sí ha faltado el respeto abandonando la sesión de Cabildo solo porque no le agrada un tema, debo recordarle que usted es una autoridad municipal y nosotros también”, expresó Villalobos Jiménez, al sostener que no estaba a favor de la resolución.

Por su parte, Michel Luna dijo sentir pena, pues durante las 4 veces que ha sido regidor nunca le había tocado ver tantas demandas en contra de un cuerpo de regidores como la actual, que ha recibido golpes y ataques, por lo que no puede acatar una disposición de un Tribunal, ya que esto viola la autonomía del Cabildo y los derechos de los regidores.

Teresa Núñez comentó que el respeto debe ser hacia todos y que con esa resolución se le falta el respeto a los regidores, por lo que dijo no acataría la sentencia del Tribunal.

Isabel Gamboa se sumó al rechazo de la sentencia, en el sentido de ofrecer disculpas a la síndica Procuradora, ya que indicó que nunca se le ha faltado el respeto en las sesiones, pero que ella sí lo ha hecho y en varias ocasiones, al ofenderlos, lamentó que haya tantas demandas en contra de los regidores, incluso hasta porque alguna vez llega a faltar a una sesión de Cabildo, procede la demanda. Citó la ocasión en que la síndica Procuradora los llamó “morenos” en alusión a Morena, porque no estaban a favor de ella.

Velarde Sandoval dijo que tampoco acataba la resolución del Tribunal, pues no consideraba que le haya faltado el respeto a la síndica Procuradora, y refirió que en vez de interponer demandas y estarse disculpando se debe de trabajar más y avanzar en pro de Mazatlán.

Y aunque el alcalde Luis Guillermo Benítez ha señalado en muchas ocasiones que la demanda en su contra por violencia política en razón de género y acoso laboral que interpuso la síndica Procuradora no procede, esta vez ofreció disculpas públicas: “Manifiesto mi deseo en acatar en todos sus términos la sentencia que se ha referido el secretario del Ayuntamiento, y sus consecuencias jurídicas en los siguientes términos: en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sinaloa y como medida de satisfacción por parte de la voz, Luis Guillermo Benítez Torres, se reconoce y se acepta públicamente los hechos acreditados y calificados por las violaciones de los derechos políticos electorales, el derecho a votar y ser votado en la vertiente del libre ejercicio del cargo en todos los extremos y ámbitos de la resolución emitida de acoso laboral y actos de violencia en razón de género, ofreciendo una disculpa pública a la ciudadana Elsa Bojórquez Mascareño, quien ocupa el cargo de síndico Procuradora, en el Ayuntamiento de Mazatlán, así de frente con sinceridad”.

Se acordó que la disculpa se publicará en los estrados del Ayuntamiento y en un periódico local, como lo ordena el TEESIN.