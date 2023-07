Desde el parlamento | Segalmex: no somos iguales

Durante más de dos sexenios el actual presidente Andrés Manuel López Obrador recorrió el país hondeando la bandera del combate a la corrupción. Repetía en cada plaza, en cada pueblo, en cada rincón del país, que la corrupción era un cáncer que carcomía, día a día, la salud de la vida pública. Al llegar al gobierno fue muy claro en insistir en que uno de los principales objetivos es “desterrar la corrupción del país”. Y ha dicho que no se trata de un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia, como la causa principal de la desigualdad social y económica, y de la violencia.

A cinco años del gobierno podemos decir, sin duda, que el combate a la corrupción se convirtió en una de sus principales políticas públicas, diríamos incluso, que es hasta la misión principal del gobierno de la Cuarta Transformación. Gracias a ello se han tenido ahorros por más de 574 mil millones de pesos que se han reorientado al desarrollo. Gracias a ello, de 35 millones de familias el 85%, es decir, 30 millones, reciben actualmente al menos un apoyo directo del Estado mexicano; la inversión pública en infraestructura ha crecido 78% y, entre otras cosas, se ha recuperado la soberanía energética, particularmente en petróleo y energía eléctrica.

Por ello es que el tan sonado fraude a Segalmex ha impactado tanto al sector público y a la sociedad mexicana. Es una “mancha” al gobierno anticorrupción del presidente. Así lo ha reconocido él mismo cuando dijo: “Es un hecho muy lamentable, es el único caso de corrupción en nuestro gobierno y no vamos a permitir que quede ninguna mancha… este gobierno no permite, no tolera la corrupción, ni la impunidad, porque somos distintos y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente”.

El presidente reconoció que este fraude a Segalmex le dolió mucho porque “se trata de un sistema que se hizo para restablecer los precios de garantía que creó el general Cárdenas para apoyar a los productores del campo, sobre todo a los de maíz, frijol, arroz y leche, y que el neoliberalismo había eliminado; para eso se creó Segalmex”. Y cerró diciendo que “el gobierno que nosotros representamos por mandato del pueblo, es un gobierno honesto y no vamos a ser rehén de nadie. Es cero corrupción y cero impunidad”, señaló.

¿En qué consiste, qué es el fraude a Segalmex? Se trata de observaciones a las cuentas públicas de 2019 y 2020 hechas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por 6000 millones de pesos y 3500 millones de pesos, respectivamente. Adicionalmente, hay observaciones que no constituyen daño patrimonial, pero sí, probablemente faltas administrativas. En esta cifra de 9500 millones de pesos, tanto Segalmex, Liconsa y Diconsa están recopilando evidencias para aclarar las observaciones. De tal manera que con la documentación aportada, la cantidad baje sustancialmente.

Es necesario precisar que fue el presidente López Obrador quien en el 2022 instruyó la creación de un grupo de trabajo intersecretarial conformado por la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Seguridad, Función Pública, Agricultura y Segalmex, coordinado por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), cuyo objetivo es fortalecer los expedientes sobre la corrupción y detectar el modus operandi. Y, sobre todo, colaborar con el Ministerio Público de la Federación para obtener las pruebas que sustenten las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Gracias a esta colaboración se han logrado presentar 69 denuncias para perseguir y sancionar los probables delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, defraudación fiscal, captación irregular de recursos, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y también delincuencia organizada.

De acuerdo con información de la FGR, sobre el seguimiento del desfalco a Segalmex se han girado órdenes de aprehensión a 87 personas, de las cuales 41 son exservidores públicos y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculadas a estos hechos delictivos, de las que ya hay 26 personas detenidas y 19 más vinculadas a proceso.

Se avanza en la reparación del daño y recuperación de recursos, que ya alcanzan 800 millones de pesos. El daño patrimonial hecho por los presuntos delincuentes es de 4900 millones de pesos, de los cuales, 2000 millones pertenecían a Diconsa y 2900 a Liconsa. lo que resta de la cifra de 9500 pesos se sigue investigando y se presentarán pronto los nuevos informes.

Cero corrupción y cero impunidad; no se ocultará nada. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. No somos iguales, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador.