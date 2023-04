Desde el parlamento | Por el bien de todos, primero la niñez

La semana pasada, el Senado de la República aprobó una relevante reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias. Un paso más para reducir la brecha de género en favor de la seguridad y bienestar de las mujeres madres.

Con esta reforma se busca garantizar el pago de la pensión alimenticia para los menores, mediante la creación de una base nacional de datos llamado justamente, Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que estará a cargo del Sistema DIF y donde colaborarán, en dicha tarea, diversas dependencias de los tres niveles de gobierno.

Más allá de los avances logrados, en el día a día de la realidad nos encontramos con innumerable cantidad de mujeres madres solteras, separadas o divorciadas, donde los padres no cumplen con las obligaciones de cuidados y de pensión alimenticia hacia sus hijos e hijas. En la mayoría de estos casos se cuenta ya con una solicitud o demanda de carácter civil y familiar para hacer exigible el cumplimiento de los alimentos para los hijos e hijas; esto significa que las mujeres ya tienen un avance en el recorrido institucional de un proceso jurídico, tiempo, esfuerzo y recursos económicos invertidos en un abogado que las represente, pero no ha sido suficiente pues los deudores morosos alimenticios se han valido de lagunas en la ley o en el propio procedimiento para no cumplir dichas obligaciones.

Con esta reforma a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, que ya ha sido aprobada por las dos cámaras y que en los próximos días será publicada por el Ejecutivo federal, y por tanto habrá de entrar en vigencia, se busca derribar todos los obstáculos y pretextos para evadir el cumplimiento de estas obligaciones. En síntesis se busca agregar al contenido de la pensión la asistencia médico-hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto; también se faculta al Sistema Nacional DIF para que concentre la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección a las niñas, niños y adolescentes; igualmente, a través del Sistema DIF se difunde la calidad de “deudor moroso” en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para que esta sea información pública, misma que será actualizada mensualmente; el Sistema Nacional podrá emitir constancias de “no inscripción” en “el registro”, para trámites como licencias y permisos de conducir, pasaporte o documentos de identidad y viaje; para aspirar a cargos de jueces, magistrados en el ámbito local y federal; los que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles. Finalmente, se podrán instrumentar medidas de restricción migratoria cuando el deudor alimentario sea moroso o existan medios de prueba que permitan al juez determinar la existencia de un riesgo importante de que la salida del país sea utilizada como un medio de evasión de pago.

Con este recuento breve sobre el impacto que tendrá la reforma en materia de trámites nos damos una idea de los esfuerzos que hace el Poder Legislativo para privilegiar el principio del interés superior de la niñez y velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de alimentos.

Vale comentar que también el Pleno de la Cámara de Diputados ha votado a favor, en estos días, una reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución para suspender los derechos políticos de aquellos hombres deudores de pensión alimenticia, para imposibilitarlos a acceder a un cargo de elección popular o a un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal o municipal. Por supuesto, falta que dicha minuta llegue al Senado de la República para que sea votado y pueda entrar en vigencia. Seguramente así será, ya que 455 diputadas y diputados votaron a favor y solo hubo una abstención. En el caso de la reforma a la ley de niñas, niños y adolescentes, en la Cámara de Senadores solo se presentó una abstención.

Estas son reformas que han alcanzado una gran legitimidad social, porque vienen de grandes luchas contra la desigualdad entre géneros. En hora buena por ello. Sabemos que no basta con dichos esfuerzos, debemos avanzar en la protección integral de la niñez por parte del Estado mexicano, pero un paso adelante es un paso en ese largo y sinuoso camino. Que vengan muchos más.