Desde el parlamento | Origen, contexto y beneficios del superpeso

Muchos analistas, e incluso los opositores al actual gobierno, se preguntan por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tan altos niveles de aceptación; por qué su partido está ganado casi todas las elecciones a las que se presenta, y básicamente se responden que ello tiene que ver con una suerte de “compra del voto” al otorgar apoyos del Estado a diversos sectores de la sociedad, como a los adultos mayores, jóvenes, madres solteras, estudiantes, personas con discapacidad, campesinos pequeños, entre otros.

Ciertamente ya hay una inversión de 600 mil millones de pesos que anualmente se orientan a la política de bienestar social. Sin embargo, estos expertos y opositores no han incursionado en la evaluación de la política económica, porque evidentemente no quieren reconocer que se equivocaron cuando dijeron que el lopezobradorismo no iba a poder con la llamada macroeconomía, además de estar convencidos y “contentos” de que el entorno global de la economía era adverso. Sobre todo, con el advenimiento de la reciente crisis sanitaria.

Más vale que se pongan a estudiar, sin prejuicios, la evolución de todas las variables que hoy intervienen en el éxito de esta primera etapa de la llamada Cuarta Transformación, si es que quieren ser alternativa política mediata o de largo plazo, porque en lo inmediato están muy perdidos.

¿Por qué tenemos hoy una apreciación de nuestra moneda de casi el 17%, cuando en los gobiernos anteriores lo que había eran depreciaciones? Con Vicente Fox nuestra moneda se depreció en un 14.41%; con Felipe Calderón 15.22% y con Enrique Peña Nieto 36.43%. A nivel nacional, dos de los principales factores asociados al fortalecimiento del peso frente al dólar han sido el desempeño de las expectativas de la Inversión Extranjera Directa (IED) y del alza de las tasas de interés por parte del Banxico, lo que hace de nuestro país una opción atractiva para los inversionistas.

Otra razón fundamental que respalda el desempeño del peso mexicano tiene que ver con los flujos de remesas que han llegado a niveles históricos; solo para referirnos a lo más reciente: en abril de este año ingresaron al país 5 mil 003.23 millones de dólares, lo que equivale a un incremento del 6.28% del nivel reportado en el mismo periodo del año pasado. También, lo ha dicho la gobernadora del Banco de México, “una buena relación entre la deuda y el PIB han generado la actual confianza de los inversionistas. En síntesis, en el mediano plazo podemos decir que son tres los factores que han llevado a la moneda mexicana a los niveles observados: 1) el crecimiento de la entrada de flujo de dólares al país; 2) la política monetaria restrictiva de Banxico y 3) la preferencia por invertir pesos mexicanos por ser la divisa más líquida de Latinoamérica. (Bloomberg en línea, 11 de mayo)

¿Cuáles son los beneficios que genera el superpeso? Entre otros, estos: 1) genera certidumbre en la economía, lo que ayuda a disminuir lo que se llama “riesgo país”; 2) abarata los costos vinculados a las importaciones, no olvidemos que somos importadores de alimentos, bienes intermedios, maquinaria, equipo y diversos bienes de consumos; 3) disminuye el costo de la deuda externa de largo plazo que se contrató en dólares, y 4) favorece las cotizaciones de los bonos de largo plazo en el país.

Vale la pena traer a colación la evolución positiva de una serie de variables de la macroeconomía, que le dan contexto a la histórica apreciación del peso mexicano. En primer lugar, al día de hoy el Inegi informa que la inflación ha logrado bajar al 5.18%, colocando a México en uno de los países con mejor desempeño en esta variable. Todo ello se debe a la implementación de políticas “contra la inflación y la carestía”, que han logrado disminuir los incrementos de los precios y han flexibilizado los procesos de importación, y disminuyendo también el costo sobre todo de los productos de la canasta básica.

Como hemos dicho, a pesar de que el panorama económico mundial es adverso, la economía mexicana continúa creciendo. Como sabemos, se estima que este año creceremos entre el 1.2 y el 3.0%, según los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2023. Ello se debe, principalmente, al impulso de políticas y reformas como la laboral, que incluye por supuesto, el incremento del salario mínimo del 99.22% acumulado en el actual sexenio; en general las reformas de protección social como elevar a rango constitucional los programas sociales; la inversión pública en infraestructura, generación de empleos, el fomento al consumo, la confianza empresarial, entre otros factores.

Finalmente, cuando abordamos estos temas, no podemos más que recordar aquel “agresivo” eslogan de la campaña de Bill Clinton en Estados Unidos, que decía: ¡Es la economía, estúpido! Buscando que los electores pusieran atención en las propuestas de carácter económico que el candidato estaba haciendo, para enfrentar las condiciones de ese momento. Por eso les decimos a expertos y opositores: ¡Es la economía!