Desde el parlamento | Arancel a exportación de maíz y combate a la inflación

El lunes 16 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto emitido por el presidente de la República por el que se establece un arancel de 50% a la exportación de maíz blanco, el cual estará vigente hasta el próximo 30 de junio del 2023. Este decreto tiene su marco en el artículo 131 de la Constitución que confiere al ejecutivo la facultad de modificar las cuotas a las tarifas de exportación e importación expedidas por el Congreso de la Unión.

¿Qué significado tiene esta decisión presidencial? La medida va orientada a proteger el consumo nacional del maíz blanco, el cual se usa para la producción de tortilla y por tanto para bajar el precio de este alimento de primera necesidad. En el contexto de la inflación internacional ocasionada en buena medida por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el precio del kilo de tortilla en México alcanzó en enero de 2023 unos 22.17 pesos en promedio nacional, mientras que en enero de 2022 era de 18.70 pesos en promedio, por lo que interanualmente habría una inflación de 18.5%, más del doble de la inflación general.

Desde octubre de 2022 ya se había registrado un aumento del 15% en la tortilla de maíz con respecto al año pasado y se dio a conocer que en algunos municipios del país llegó a alcanzar hasta 30 pesos el kilo. El maíz blanco es el grano de mayor producción en México, con un 89% en la participación de la producción nacional de granos y con un consumo anual per cápita de 332 kilogramos.

Para completar el cien por ciento es necesario decir que se dispone de un 8% de inventario y 3% de importaciones, lo que corresponde a 661 mil toneladas. Nomás para que tengamos una idea, en noviembre pasado las exportaciones de maíz fueron 236 mil toneladas.

El imponer aranceles del 50% a las exportaciones, junto a otras medidas que se han anunciado en torno a la producción de maíz, tienen como objetivo avanzar en la autosuficiencia nacional, con precios de garantía, distribución gratuita de fertilizante, recuperación del crédito que ha dejado de otorgar la Financiera Nacional, a través de FIRA y la no importación de maíz transgénico.

Recordemos también que desde marzo de 2021 se mantienen negociaciones con empresas como Maseca y Minsa, para mantener el precio estable de las tortillas. Igualmente en octubre de 2022 se emitió un decreto para exentar de pago de aranceles y otorgar facilidades administrativas a 15 empresas que importan alimentos, además del Pacic (Paquete Contra la inflación y la Carestía) y el Apecic (Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía).

Estas medidas también son parte de las políticas públicas de contención de la inflación y de protección al mercado interno y el consumo nacional, que caracteriza el ejercicio de gobierno nacionalista de la Cuarta Transformación.

Se ha señalado que esta medida va a afectar la competitividad de las empresas exportadoras y es incompatible con los acuerdos comerciales de México. Sin embargo, la realidad y la estadística de la relevancia de la actividad exportadora de este producto demuestran la falacia de tal afirmación. La exportación de maíz obedece a los ciclos agrícolas. La más reciente exportación de maíz ya se dio en noviembre, la siguiente se da hasta mayo, por lo que esta medida no podría tener impacto negativo dado que estará vigente solo hasta mitad del año.

Se puede esperar que la supuesta afectación a los productores sea de un nivel menor, precisamente porque esta medida no cubre por completo los periodos de mayor exportación del maíz blanco que corresponden a los ciclos agrícolas. Al respecto, se debe tener en cuenta que México es autosuficiente en maíz blanco (no así en el maíz amarillo) y todos los años exporta un excedente, además este año se espera una producción récord de este producto en nuestro país. Por lo tanto, la eficacia de esta política dependerá de que la producción que no se exporte como resultado del arancel, se sume al consumo nacional y contribuya a que el costo de la tortilla tenga un precio menor, como resultado de la captación del excedente.

Finalmente, dos últimos datos sobre los cuales es necesario reflexionar para entender la relevancia de estas medidas: 1) México es el primer productor de maíz blanco en el mundo, y 2) Sinaloa es el primer estado productor del país. De los casi 26 millones de toneladas que se producen, Sinaloa aporta 6 millones, lo que nos coloca con la cuarta parte de la producción nacional. De acuerdo con las políticas ya comentadas de impulso al incremento de la producción para la autosuficiencia alimentaria, seguro que este año dicha producción será aún mayor. Se pronostica, incluso, que será de las más altas de la historia, pues rebasará los seis millones de toneladas.

También se ha adelantado que hay el compromiso de Segalmex de comprar directamente a los productores dos millones de toneladas, es decir, la tercera parte. Con ello se facilitará resolver la comercialización de las otras dos terceras partes.

Según las estadísticas del sector en el ciclo Otoño-Invierno 2022-2023 se sembraron 482 mil hectáreas y para el ciclo (ya iniciado) Primavera-Verano 2023 ya se han autorizado dos mil hectáreas, cifra que aumentará en los próximos días.

El maíz blanco es orgullo mexicano, y sobre todo orgullo sinaloense. Atinada la decisión del presidente de emitir el decreto aquí analizado.