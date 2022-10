Desconozco, palabra socorrida de Feliciano Castro

Más tardó Luis Guillermo Benítez Torres en llegar a la Secretaría de Turismo de Sinaloa que Fernando Pucheta en salir de ahí y renunciar a su puesto como subsecretario de Planeación e Inversión y Desarrollo Turístico.

Y es que el ex alcalde priísta no lleva una buena relación con el Químico. Y cómo llevarla, si le ganó dos veces la elección a la alcaldía de Mazatlán.

Aunque apenas había llegado en agosto a su puesto, Pucheta prefirió hacerse a un lado y no recibir órdenes de quién fuera su rival político.

A través de su página oficial de Facebook, Pucheta le agradeció al gobernador Rubén Rocha Moya por haberlo tomado en cuenta para formar parte de su equipo de gobierno.

Pucheta describió al gobernador como un líder honesto, bien intencionado y un hombre de bien.

Y no pudo ser más claro con lo que le escribió: "Debo decir también que me he hecho a un lado con el fin de dejar que el nuevo secretario disponga de su nuevo encargo a plenitud y lo logre sorteando los retos institucionales y personales que le reclaman atención completa. Les deseo éxito".

No cabe duda que Pucheta no olvida sus derrotas del 2018 y 2021contra el Químico y la ola Morena.

¡Desconozco! La palabra más socorrida del presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez cuando se trata de dar explicaciones tanto a diputados como a medios de comunicación.

Se supone que por el lugar que ocupa y por el sueldo que devenga - más de 150 mil pesos mensuales se hecha a la bolsa-, como para que desconozca los asuntos que se tratan en el Congreso del estado.

Para no ir lejos muy lejos, sólo tocaremos el asunto del Químico, en varias ocasiones ha dicho que desconoce el curso que ha llevado esta trama política, pero en concreto sólo nos centraremos en dos temas: denuncia ante la fiscalía y los juicios políticos.

Primero se dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado, por instrucciones del Congreso del Estado, una vez que hizo la Auditoría Especial al Ayuntamiento de Mazatlán por las famosas lámparas, presentó denuncia ante la Fiscalía del estado y que ha sido el meollo del asunto para que el Químico haya renunciado a la alcaldía de Mazatlán, Feliciano Castro juró y perjuró que no conocía el contenido de la denuncia.

Desconozco, palabra socorrida de Feliciano Castro

“Desconozco en concreto los contenidos y yo en todo caso voy a ser respetuoso del proceso. Ya está en mano de la Fiscalía”, decía a quien le preguntara.

Incluso dijo que desconocía también si había más funcionarios denunciados y angelicalmente dijo que fue una denuncia de la Auditoría contra el presidente municipal de Mazatlán ¿Quiénes más? Se preguntó y volvió a repetir: desconozco.

Solamente el más tonto de los tontos puede creer que el mandamás del Congreso del estado, no haya conocido el contenido de la denuncia ante la Fiscalía pese a que el Jurídico del Poder Legislativo y personajes de la ASE la redactaron juntos.

Cómo puede desconocer un asunto que estaba en boca de todos, cómo puede decir que desconocía el contenido cuando él es uno de los artífices del gobernador Rubén Rocha Moya junto con otros personajes para la operación política que pretendían contra el Químico y que el propio presidente López Obrador se las tumbó.

Lo mismo pasó con los dos juicios políticos que se presentaron el lunes y martes de ésta semana contra el Químico, dijo desconocer el contenido de ambos, nada más falta que diga por Diosito santo les juro que no sé quiénes son los que los presentaron.

Otra vez que nos disculpe que lo dudemos que desconozca, porque el primero que los conoció fue él, si no se lo dijeron directamente de la Oficialía de Partes, sin duda, con los ojos cerrados como si estuviéramos viendo la película: Ríos Rojo corriendo llego a la oficina de la Junta de Coordinación Política con el expediente en mano y fatigado se lo leyó, entonces, por favor, que no nos quiera ver la cara.

Apenas tenían unos minutos uno y otro expediente de los juicios políticos que llegaron al congreso cuando el propio Feliciano Castro ya se lo estaba comunicando al gobernador con santo y seña.

Claro que conoce los juicios políticos porque son una papa caliente que Feliciano y su camarilla tienen en las manos. Téngalo por seguro que están haciendo hasta lo imposible para que quienes los presentaron no los vayan a ratificar, porque de no hacerlo, se desactivaría el problema y saldrían bien librados, aunque la exhibida que se han dado con el caso del Químico nadie se los quita.