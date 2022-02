México se encuentra actualmente en una deriva autoritaria que debiera preocuparnos y alertarnos para impedirla. Aunque la deriva viene desde 2018, un ejemplo actual la confirma. Perturbadora, patética y demencial ha sido la actuación de López Obrador en el sainete con tufo de conflicto de interés y corrupción protagonizado por uno de sus hijos que vive en Texas, en lo que se conoce ahora como la “Casa gris”. Lejos de dar explicaciones convincentes y razonables por las que su hijo, sin tener un trabajo cierto o que justifique su alto nivel de vida, habitó hasta hace poco con su esposa una residencia lujosísima en Houston, propiedad de un directivo de una de las petroleras estadounidenses (Baker Hughes) a las que PEMEX ha favorecido en circunstancias difíciles de explicar con multimillonarios contratos en dólares, el presidente ha arremetido alevosamente en contra de quienes investigaron y dieron a conocer la información, Carlos Loret de Mola, por medio de la agencia Latinus, y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. López Obrador, desde que la noticia se dio a conocer y hasta ahora, ha intentado, con toda la fuerza del Estado, intimidar y descalificar al periodista y a los investigadores, censurar oficiosamente la libertad de expresión y, de paso, violar la Constitución y una serie de leyes al dar a conocer, furibundamente, los supuestos ingresos de Carlos Loret.

Como lo demostró con su investigación la periodista Peniley Ramírez, en 2019, cuando el hijo de López obrador y su esposa ocuparon la “casa gris”, PEMEX firmó con Baker Hughes dos “ampliaciones” de un contrato de 109 millones de dólares, sin quedar claro cuáles servicios amparaban esas ampliaciones ni cómo se habían decidido, siendo que el contrato inicial era de 2018, con un monto de 66 millones de dólares y debía concluir precisamente en 2019. Ese contrato de 2018 se ha “ampliado” cinco veces y, de un máximo de 66 millones de dólares que se firmó originalmente, pasó actualmente hasta la jugosa suma de 343 millones de dólares con datos de noviembre pasado. México ocupó la posición 124 de un total de 180 países evaluados en materia de transparencia internacional, lo que refleja la alta persistencia de corrupción en el país. Es el país peor evaluado del grupo OCDE y tiene el antepenúltimo lugar en el grupo G-20. El Índice de Transparencia Internacional 2021 mostró que el país no avanzó ni siquiera una posición en el ranking. Transparencia Internacional identificó que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el índice. La complacencia en la lucha contra la corrupción da pie a violaciones de derechos humanos de mayor gravedad y socava la democracia, detonando así una espiral viciosa. Conforme se erosionan los derechos y libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción.”

Más de 60 mil personas participaron el fin de semana pasado en un foro auditivo en tuiter y más de 700 mil escucharon el audio en apoyo al periodista y también a la defensa de la libertad de expresión. López Obrador volvió a exhibir esta semana los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola en la mañanera, y dijo que en el foro de apoyo ciudadano al periodista "no fueron muchos" y los acusó de nueva cuenta de “golpistas”, un viejo insulto retórico, una falacia para denostar al mensajero y a quien desde la defensa de las libertades, se opone al autoritarismo y al abuso.

En la falacia que denominó El escudo de prevaricadores: “quien nos ataca, ataca al gobierno”, Jeremy Bentham*, liberal inglés del siglo XIX, afirmaba que esta falacia se emplea casi en tantas ocasiones cuantas se condena o censura a las personas que dirigen los asuntos del gobierno o al sistema con arreglo al cual se conducen. “Se pretende hacer creer –por esos prevaricadores del gobierno- que esas condenas, censuras o críticas no son bien intencionadas sino que son gravemente dañinas para el gobierno mismo. Estas son las formas que adopta esta falacia: “Oponéos a nosotros, y os estaréis oponiendo al Gobierno”. “Destruidnos, y habréis destruido al Gobierno mismo”. “Convertidnos en objeto de desprecio, y habréis hecho despreciable al Gobierno; y seguirán, como consecuencias inmediatas, la anarquía y la guerra civil” [...] “Si se admitiera esta concepción, todas las personas que participan y aprovechan del mal gobierno habrían de continuar haciéndolo sin estorbo. Todo abuso, presente o futuro, debería subsistir sin remedio. El castigo no caería sobre el que delinque, sino sobre el que se queja del delito”.

Internacionalmente, nuestro país ya es visto como un “régimen híbrido”, un sistema político que mezcla características de democracia y autoritarismo, una democracia en transición al autoritarismo, que se conoce también como democracias iliberales. Según la última edición del Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, la encuesta anual, que califica el estado de la democracia en 167 países sobre la base de cinco medidas: proceso electoral y pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles, encuentra que sólo el 8,4% de la población mundial vive en una democracia plena, mientras que más de un tercio –en donde navega México bajo la bandera de “régimen híbrido”- vive bajo un gobierno autoritario.

El índice asienta que el compromiso cada vez más débil de América Latina con una cultura política democrática ha dado lugar al crecimiento de populistas antiliberales, como Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México y Nayib Bukele en El Salvador, además de fomentar regímenes autoritarios en Nicaragua y Venezuela. El cambio en la puntuación de la región en 2021 fue el mayor descenso interanual experimentado por cualquier región desde el inicio del Índice de Democracia en 2006. En 2021 encabezada por un fuerte descenso en la puntuación de la cultura política.

Las acciones de López Obrador y su gobierno se inscriben en este contexto de déficit democrático provocado desde el interior del propio Estado. El informe de este año concluye que la democracia experimentó su mayor declive anual desde 2010 y penalizó a los países que retiraron las libertades civiles, no permitieron un escrutinio adecuado de los poderes de emergencia o negaron la libertad de expresión, independientemente de si hubo apoyo público para las medidas gubernamentales.

Este Índice de Democracia nos dice que “hay muchas razones que explican el aumento del descontento popular con los sistemas democráticos, pero los principales son la insatisfacción con los resultados económicos, la decepción por la falta de igualdad y equidad en la política y la economía, la falta de compromiso de las élites políticas de representar los intereses de los votantes, la frustración por no ser consultados sobre las cuestiones que afectan a sus vidas, y el enfado por la corrupción y los intereses creados”. Con el tiempo, la persistencia de estos problemas conduce a un rechazo hacia la política y un menor apego a los valores e instituciones democráticas. En nuestro país, la inflación, por la nefasta política económica del gobierno de no otorgar estímulos fiscales, ahuyentar la inversión y destinar presupuestos monstruosos a obras de escasa rentabilidad social solo porque son capricho presidencial, lleva 14 meses consecutivos con incrementos, algo no visto desde el periodo de noviembre 1994 a diciembre 1995. En enero alcanzó su mayor nivel desde septiembre de 2001.

No pasa desapercibido para el Índice de Democracia que López Obrador también “intensificó sus ataques a los medios de comunicación y se mostró cada vez más intolerante con los críticos, incluso entre sus aliados. Los altos niveles de violencia de los cárteles influyeron en las elecciones de junio y suponen un riesgo creciente para la democracia mexicana. A pesar de los altos índices de aprobación del presidente López Obrador, los mexicanos expresan un bajo nivel de confianza en el gobierno. México está ahora catalogado como un "régimen híbrido" en lugar de una "democracia defectuosa", y las tendencias comentadas anteriormente sugieren que es probable una mayor erosión de la democracia mexicana a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024”.

Lo importante es que esta deriva no pase desapercibida para nosotros y hagamos lo que esté de nuestra parte para evitarla y corregir el rumbo que no es otro que hacer prevalecer la democracia, sus libertades y el Estado de Derecho.

*Jeremy Bentham, Falacias políticas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990.