Democracia, bienestar, confianza e instituciones

De acuerdo al Instituto Legatum, organización benéfica que se encuentra en Londres y a su Índice de Prosperidad 2021 (donde se evaluaron 167 países) que ha desarrollado como una herramienta práctica para ayudar a identificar qué acciones específicas contribuyen a reforzar las vías para pasar de la pobreza a la prosperidad y para proporcionar una hoja de ruta a medida que las naciones trazan su camino a través de la pandemia y para salir de ella, comparando los elementos que se han establecido para políticas clave, como la gobernanza, el capital social (mide la fuerza de las relaciones personales y relaciones sociales, la confianza institucional y la participación cívica), la seguridad y la protección, el progreso de la libertad y los derechos humanos básicos, la protección jurídica del entorno de las inversiones, las condiciones empresariales, la infraestructura y el acceso al mercado, la calidad económica (equipada para generar riqueza de forma sostenible y con pleno empleo de la mano de obra), las condiciones y la calidad de vida, la educación, el acceso a los servicios de salud y la protección al medio ambiente natural, Dinamarca es el país más próspero en 2021, situándose entre los diez primeros en todos los pilares menos en uno de los mencionados. Dinamarca lidera el mundo en capital social, con ciudadanos que declaran altos niveles de confianza en instituciones clave como el sistema judicial y los tribunales (86%), así como una fuerte confianza interpersonal generalizada (74%). Los mexicanos, en el 2011 tuvimos el lugar 62, en 2020 el lugar 69 y en 2021 el lugar 71. Retroceso de 9 escalones en 11 años. Difícil hacer una estimación, pero arriesgo a que desde 2018, esa caída ha sido muy acelerada y pronunciada. En este índice en Latinoamérica, México está debajo de Uruguay (37), Chile (38), Costa Rica (39), Panamá (51), Argentina (57), Trinidad y Tobago (59), Perú (61), Jamaica (65) y Brasil (68). Los últimos lugares son para Belice (95), El Salvador (97), Cuba (102), Guatemala (103), Bolivia (106), Honduras (111), Nicaragua (113), Venezuela (147), y Haití (155). Países que pudieran compararse con el nuestro en algún aspecto, se han mantenido en una media si no mejorado en este índice, como Singapur (casi siempre en los primeros lugares de las pruebas PISA de la OCDE) en 2011 ocuparon el puesto 16, en 2020 el 15 y en 2021 el 14. Estonia (otro líder en las pruebas PISA con uno de los PIB más altos de toda Europa, y desde 1996 apostando decididamente por las tecnologías de la información, informatización de las escuelas, gobierno digital y mejora en el acceso de la población a la tecnología), en 2011 ocupó el lugar 23, en 2020 el 19 y en 2021 el 17. Uruguay, en 2011 ocupó el 38, en 2020 el 39 y en 2021 el 37. Chile, el 34, el 37 y el 38 en esos años. Costa Rica, el 39, el 38 y el 39. Panamá, el 47, el 49 y el 51; España, el 26, el 24 y el 24; Israel (otro país siempre en los primeros lugares de PISA, líder en patentes, conocido por ser la start up nation), ocupó en 2011 el lugar 35, en 2020 el 30 y en 2021 el 32. La Ucrania invadida y en guerra, ocupó en 2011 el lugar 91, en 2020 el 88 y en 2021 el 78, ¡diez puestos remontados en un solo año!

En nuestro país, ni un solo indicador de los importantes ha podido mejorar el gobierno de López Obrador. De hecho, muchos de estos los ha empeorado considerablemente, como la economía, la educación, la seguridad, la salud, el Estado de Derecho y el combate a la corrupción. Dinamarca, el país más próspero del mundo en 2021, al que la demagogia del presidente vendió como un hecho cumplido que se tendría un sistema de salud de iguales condiciones, tiene sin embargo, como fundamentos y razón de ser de su bienestar, aparejado con su buen hacer económico, ciudadanos con altos niveles de confianza en instituciones clave como el sistema judicial y los tribunales (el 86% de los daneses tienen confianza en sus instituciones), así como una fuerte confianza interpersonal generalizada (74% confían entre sí, socialmente. No confían solo en una persona o en un grupo exclusivo de personas). En México, sólo la alta confianza en la institución del INE es parecida con aquella de los daneses, puesto que si se toma como confianza la alta popularidad de López Obrador, vemos que la creencia en el hombre providencial no ha cambiado mucho para amplios sectores de la población en el país desde mediados del siglo pasado. No es sólo por eso que estamos mal, pero es llamativo. En 1952, el gran filósofo mexicano Leopoldo Zea*, discípulo de José Gaos y Samuel Ramos (como lo fue éste último de José Vasconcelos y Antonio Caso), publicó Conciencia y posibilidad del mexicano, un estudio en verdad revelador. En él decía que: “Los mexicanos no han sometido sus pasiones, como en otros pueblos, a la ley; sino al gobierno, a lo que éste implica como relación afectiva”, porque “el mexicano tiene una idea, la de Gobierno; pero en el más ingenuo de los sentidos: como el de alguien, casi providencial, que posee el suficiente poder para prever y proveer por aquello que necesita muy concretamente… El interés político del mexicano, por la misma razón, crecerá o decrecerá, según se sepa o no ligado por alguna coyuntura con el gobernante o gobernantes en turno… Los mexicanos están dispuestos a morir, no por un ideario, sino por un caudillo amigo al que se ha prometido lealtad a cambio de que éste a su vez sea leal a las promesas de bienestar concreto que ha ofrecido a su secuaz o secuaces. En donde mejor se hace patente este elemento de unificación nacional dentro del campo afectivo, es en la figura del presidente de la república, máximo caudillo y máximo amigo de los mexicanos… Los resortes que mueven la política controlada por el presidente tienen, como todas las relaciones sociales del mexicano, un carácter afectivo. Se está o no se está con el presidente de la república en el sentido más personal y concreto. Y éste acepta o no la ayuda de otros mexicanos y sirve o no a un grupo o a todos los mexicanos… todos los individuos que no puedan ser controlados por esta fuerza personal, que escapen a esta relación afectiva, tendrán que ser vistos con cuidado, con precauciones, casi como enemigos.”

Un retrato que hizo Zea, como de Nostradamus. Tampoco tiene por qué seguir siendo así. Los ciudadanos democráticos seguimos teniendo las tres palabras que lo conjuran: democracia, derechos, votos.

*Leopoldo Zea, Conciencia y posibilidad del mexicano. El occidente y la conciencia de México. Dos ensayos sobre México y lo mexicano, 5ª. ed., Ed. Porrúa, México, 1992.