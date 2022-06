Del Zapata-Centro al H. Ayuntamiento

El pasado 10 de junio de 2022, el primer presidente municipal de Culiacán reelecto Jesús Estrada Ferreiro fue también el primer presidente municipal de morena desaforado por unanimidad en el Congreso del Estado de Sinaloa; el ahijado del gobernador y arquitecto Juan de Dios Gámez Mendívil, dejaba su puesto de Delegado de Programas Federales en Sinaloa para tomar protesta como sustituto del Presidente Municipal de Culiacán, y su arribo al H. Ayuntamiento fue en la “suburban” del pueblo, un camión urbano de la ruta Zapata-Centro.

El camión Zapata-Centro que ya no estaba en circulación, porque la gente de a pie sabe que a partir de las 9:00 de la noche, los camiones comienzan a salirse de la ruta; fue usado especialmente para trasladar a diputados y diputadas locales, al secretario general del congreso Juan José Ríos Rojo y al ahijado del gobernador, quiénes ese día además de celebrar el acontecimiento histórico de activar un mecanismo de protección constitucional como el juicio político, jugaron a que andaban en camión como cualquier persona común y corriente.

Bendito Dios, que no tienen que andar en camión, que padecer la inseguridad; el acoso; el clima, el humor, el tiempo y la pericia para conducir del chofer; que si el camión viene a tiempo o tronado; que haya o no una ruta cercana a su trabajo o a su casa; que no tengan que tomar uno, dos o tres camiones solo para llegar al destino diario: la escuela, la casa, el trabajo, un lugar de esparcimiento o entretenimiento; que la parada del autobús sea o no en un lugar visible, seguro, alumbrado o techado; que afortunados son de no sentir esa sensación cuando te quedas al último, con solo una persona, y el chofer; o como cuando te dicen “hasta aquí llego”, “ahí sígale, camínale”.

El 15 de febrero de 2021, consternados vimos la grabación en un camión urbano de Culiacán de la ruta Buenos Aires, donde una mujer fue lesionada con 30 puñaladas en su cuerpo, presuntamente por su pareja, las y los pasajeros bajaron asustados inmediatamente, no intervinieron, aunque se dice, fueron quiénes impidieron que el agresor huyera, logrando que fuera detenido.

Otro hecho más reciente, y que fue denunciado, sucedió el 21 de marzo de 2022, a las 6:45 de la mañana, un camión urbano de la ruta Huizaches fue asaltado, el chofer, pasajeros y pasajeros entregaron su dinero y celulares.

Los tocamientos, miradas lascivas y hasta masturbaciones son parte del acoso que se sufre en los camiones urbanos, si estás de pie o si estás sentada, como sea sucede, a la fecha, no olvido algunos tips o consejos para evitar los roces de genitales en tu hombro cuando estás sentada, !ponte alfileres en tu manga! y cuando estás de pie y viene lleno no hay manera, o te aguantas o te bajas.

Después de la violencia de pareja, el lugar donde mayormente ocurre la violencia hacia las mujeres son los espacios públicos o comunitario; la calle, el parque y el transporte público, entre otros, donde 38.7% fueron víctima de actos de violencia por parte de desconocidos, siendo la violencia sexual la más frecuente, sufriendo 34.3% de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violación sexual. (ENDIREH, 2016)

Este tipo de violencia va desde las frases ofensivas de tipo sexual, acecho, manoseo, exhibicionismo obsceno hasta la violación. En los últimos 12 meses la violencia ejercida en el ámbito comunitario ocurrió principalmente en la calle y parques (65.3%), autobús, microbús (13.2%) y metro (6.5%), en el 71% los principales agresores son personas desconocidas, y personas conocidas, amigo o vecino (20.1%) y en el 5.3% se trató del conductor del transporte público. (EDNIREH, 2916)

No sé si el presidente municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, haya disfrutado el viaje en el Zapata-Centro tanto como para cambiar de medio de transporte diario rumbo a su nuevo empleo, ojalá por lo menos para reflexionar en las problemáticas de movilidad urbana, y a la directora del instituto municipal de mujeres Elizabeth Gomez Llanos, y a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, preguntarles, ¿cuáles son las acciones que están llevando a cabo para prevenir la violencia de género en el ámbito comunitario, específicamente el acoso y hostigamiento en los espacios públicos como el transporte? o qué ¿van a decir como Samuel García, que no les toca?