De “narcopolicías” a “defensores” de la ciudadanía

Ahora resulta que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán que fueron detenidos por llevar privado de la libertad a un joven, a quien además supuestamente ayudaron a torturar, son dos intachables policías municipales que ayudaron a liberar a la víctima.

Además, aunque usted no lo crea, ahora resulta que el presunto gatillero que sometía con un fusil de asalto AK-47 al joven, al momento en que elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva interceptaron a los policías municipales, no tiene nada que ver en el hecho delictivo y sólo iba de raite en la patrulla.

Eso es lo que ahora la defensa (abogados) de los policías municipales están tratando de aparentar dentro del juicio que se abrió para tratar de liberar de cargos a los servidores públicos y que estos libren la cárcel.

Extrañamente, la víctima cambió su declaración en la primera audiencia y con ello abre la posibilidad de que como siempre, la impunidad se imponga en los abusos policiacos que se cometen en Sinaloa.

De un día para otro, el joven levantado y torturado pasó a decir que sus posibles verdugos ahora resulta que son unos grandes “defensores de la ciudadanía”.

Los “abogados” de los “narcopolicías” están tratando de hacer todo lo posible por tumbar la acusación realizada por la Fiscalía General de Sinaloa. Incluso, dicen, que están llevando a declarar a una bola de policías municipales, con autorización de su director, Óscar Guinto Marmolejo, para que declaren a favor de los agentes supuestamente involucrados con el narco.

Hasta ahora la Fiscalía General de Sinaloa que dirige Juan José Ríos Estavillo mantiene la acusación en la que queda “acreditada la detención en flagrancia, la madrugada del 25 de septiembre de 2020 de ambos policías y José Antonio ‘D’, quienes fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas, de este organismo constitucional autónomo, iniciando la carpeta de investigación correspondiente”.

“Con los datos de prueba debidamente integrados, dicha carpeta fue judicializada este 27 de septiembre de 2020 para solicitar audiencia inicial para formulación de imputación, que fue programada dentro de la causa penal 581/2020”, aseguró la Fiscalía.

Por eso toca a la Fiscalía de Sinaloa afianzar bien la investigación para que los “cañonazos” no le tumben la acusación y los jueces no tengan que recular en su sentencia, pero si los investigadores hicieron mal su trabajo, como históricamente ha ocurrido, pronto veremos a esos policías municipales en la calle de nuevo “protegiendo” a la ciudadanía e incluso no dudamos que Guinto Marmolejo los promueva para ser premiados por su “valiente” labor como servidores públicos.

DE POLÍTICA Y “COSAS PEORES”

¿Qué persigue Gerardo Vargas Landeros con MORENA?. El ex secretario general de gobierno del sexenio de Mario López Valdez (Malova), el gobernador que nos llevó al baile con la ficticia y frustrada transición a la democracia en Sinaloa, no quita el dedo del renglón y se aferra a ser morenista, pese a que nadie o casi nadie lo quiere reconocer.

Cada que intenta subirse a la nave de la Cuarta Transformación, una y otra vez es bajado.

Apenas el fin de semana, la dirigente de MORENA en Sinaloa, Carol Arriaga señaló que en las listas del padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) no aparece como militante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Aseguró que el padrón del INE es el oficial del partido y aunque no sale su afiliación a Morena, no ha demostrado en acciones que es seguidor de las filosofías, por lo que no se puede considerar que es militante.

Dijo que sólo conoce la trayectoria la Gerardo Vargas a través de los medios de comunicación, sin percibir una buena fama pública, por lo que será la ciudadanía quien decida si puede participar en las próximas elecciones.

“Si la gente de Sinaloa no lo quiere, no va a poder ser candidato y además, si tiene actos probados de corrupción, tiene mala fama pública, ha violentado a una mujer, tampoco lo podría hacer”, expresó.

No dudamos de la capacidad política de Gerardo Vargas, pero por qué aferrarse a un partido que no lo valora.