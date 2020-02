De dichos a hechos

No son pocas las ocasiones en las que, ya sea una plática o comentario de alguien, se dice que todos los políticos y gobiernos en México son iguales, y no es para menos, si cuando la referencia ha sido un partido hegemónico que gobernó por más de 70 años, y una oposición titubeante que con dos sexenios poco o nada pudo hacer para cambiar el rumbo, dejando como única herencia un lastre de problemas y deudas orquestadas por aquellos a quienes les tocó dirigir el país.

Mucho se comenta en las redes sociales sobre el quehacer de nuestro nuevo gobierno, de los compromisos, los pendientes, de los hechos, y por que no, también de lo que otros creen son desaciertos.

Opiniones sobran de lo que se ha realizado, y de lo que aún falta por hacer, y como nunca, la sociedad esta más que involucrada en cuanto a política y rendición de cuentas por parte de sus gobernantes.

Este despertar nos ha conducido a preguntarnos e informarnos de lo que acontece en nuestro país, ejercicio que es muy sano, y que refleja la madurez política de nuestra sociedad, más cuando la información está al alcance de un click de distancia, a través de las redes sociales, el internet y las comunicaciones, las cuales nos llevan de la mano al minuto a minuto de lo que pasa, pero también de los dichos y los hechos falsos, aquello que intereses contrarios difunden y tergiversan con el único objetivo de desestabilizar a quienes hoy por hoy dan lo mejor de sí, para hacer que las cosas pasen.

Como ciudadana y legisladora me es importante que la gente conozca y pregunte de los logros de nuestro Presidente, de sus funcionarios, y específicamente de la labor de sus representantes populares, puesto que nuestra obligación nace de los derechos de todas y todos, e invito a quienes tengan inquietudes y dudas de lo que se hace, a que se informe de los canales oficiales, ya sea de una nueva política pública, o bien, de alguna reforma que traslade beneficios en particular.

Hoy por hoy, formo parte de una legislatura que se ha diferenciado de las anteriores por ser la primera donde las mujeres tienen un espacio en igualdad con los hombres, y que no siguió con la dinámica del dispendio de recursos públicos. Ahora es la austeridad y lucha contra la corrupción nuestro mayor objetivo, sin dejar de lado las múltiples reformas que semana con semana analizamos, discutimos y aprobamos por y para México, por lo que digo, no, no todos los gobiernos son iguales.

*Diputada Federal