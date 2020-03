DE CONSERVADORES III

Hasta aquí, hemos tratado el tema de los conservadores con objetividad crítica, pero sin satanizarlo. Para quienes no admiten que en todo existen contradicciones, trataremos el caso de un conservador que, con su talento, le dioa la cultura universal una obra literaria extraordinaria: Jorge Luis Borges (Buenos Aires 1899-Ginebra 1986). Para que no se nos tache de intolerantes, transcribimos lo que el propio Borges escribió sobre sí mismo en el prólogo de su obra ´El informe de Brodie´: “Mis convicciones en materia política son harto conocidas; me he afiliado al Partido Conservador, lo cual es una forma de escepticismo, y nadie me ha tildado de comunista, de nacionalista, de antisemita… Creo que con el tiempo mereceremos que no haya gobiernos”. Pero, ¿qué tipo de conservador era Borges? En el cuento ´La señora mayor´ de la misma obra, externa una de sus convicciones: “Profesaba (la Señora), por supuesto, la fe católica, lo cual no significa que creyera en un Dios que es Uno y es Tres, ni siquiera en la inmortalidad de las almas”.¿Qué liberal es capaz de argumentar esto último?Gabriel García Márquez, que militaba ideológicamente en la posición contraria, tal vez a su pesar, le rinde un merecido homenaje cuando, al preguntársele si todos los grandes escritores eran de izquierda, contestó: “Sí. Con excepción de Borges”, reconociendo la grandeza del argentino.

Para los viejos lobos de la lectura, sé que no les digo aquí nada nuevo. Pero para los que ni siquiera empiezan a leer, valga la información sobre este enorme narrador, cuentista y poeta que, ciego, dictó la mayor parte de su obra a su madre, para gloria del idioma de Cervantes, advirtiéndoles que no se dejen influenciar por los maniqueístas (que reducen estrictamente la explicación de la realidad a dos principios opuestos, como bueno o malo) y aborrezcan, sin conocerla, la obra de este genio, por haberse declarado conservador.

Dice el diccionario: Jorge Luis Borges, escritor argentino. Residió en Europa, donde entró en contacto con el expresionismo alemán y el ultraísmo español. En Buenos Aires (1921) se vinculó a las revistas ´Prisma´, ´Proa´ y ´Martín Fierro´, y dotó de expresión nueva a viejos temas bonaerenses en los poemas de Fervor de Buenos Aires (1923), Luna de enfrente (1925) y Cuaderno de San Martín (1929). Con Historia universal de la infamia (1935) comenzó su carrera de narrador dentro del género fantástico: El jardín de los senderos que se bifurcan (1941), Ficciones (1944), El Aleph (1949), El hacedor (1960), en prosa y verso; El informe de Brodie (1970), El libro de arena (1975), Los conjurados (1985, poesía). La originalidad de sus cuentos es inseparable de su interés por los problemas metafísicos y de sus juegos recreadores de lecturas. Así, su narrativa se funde con su labor crítica y ensayística: Inquisiciones (1925), Evaristo Carriego (1930), Discusión (1932), Historia de la eternidad (1936), Otras inquisiciones (1952). Entre sus obras en colaboración destaca Antología de la literatura fantástica (1940), con A. Bioy Casares (Premio Cervantes 1979).