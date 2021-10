De broma en broma, la verdad se asoma

El lunes pasado, durante su participación en el arranque de la pavimentación de la avenida Delfín, el gobernador electo, Rubén Rocha Moya aprovechó el escenario para entre bromas, decir que estará muy al pendiente de Mazatlán y no lo olvidará: “Mazatlán es la perla del turismo... Yo soy de Badiraguato y conocí el mar a los 15 años, aquí lo conocí, por cierto, aquí, le vamos a hacer un malecón, ahí no hay mar pero le voy a hacer mar, finalmente qué tanto cuesta. El gobernador ya hizo hasta el malecón de los pobres, el de Badiraguato está chiquito, pero va a haber manera de llevar agua salada también a Badiraguato”, manifestó.

Reconoció al gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien ha trabajado y empujado, con inversiones importantes, por lo que habrá que seguirlas empujando y para ello anunció que se protegerá e impulsará la inversión privada durante su mandato, para que los empresarios sigan invirtiendo en Mazatlán.

Sobre la nueva avenida, dijo que corre por los terrenos de Leovi Carranza, para los de Echavarria o Escobar y si la amplía durante su mandato, llegará a los de Ernesto Coppel.

Ahí, le pidió al empresario pesquero Leovi Carranza a que le siga invirtiendo a Mazatlán, y anunció el apoyo e impulso como lo ha hecho el químico Benítez Torres con los Certificados de Promoción Fiscal (Ceprofies), y aprovechó para recordarle al alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, que otorgue los Ceprofies, y le pidió que le busque una salida que permita la motivación y atraer la inversión a Culiacán.

Y en referencia al químico Benítez Torres, quien anunció que en enero se va a Madrid a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), mencionó: “Le estoy echando flores para ver si me invita a Madrid un día de estos, pero con gastos pagados”.

Y para el gobernador Quirino también tuvo: “ya los nervios, ya no los aguanto con ellos porque ya el domingo, pero estoy muy ilusionado porque el gobernador me va a dejar feriecita en la caja, ¡ya acordamos, no vaya a echarse para atrás! Pero cada vez que hablo con él me baja 10 millones… vale más que lleguemos al domingo porque no va a haber nada”.

Este día, el gobernador Ordaz Coppel junto con el alcalde Benítez Torres, pasearon al gobernador electo por el Nuevo Acuario Mar de Cortés, para comprometerlo a seguir apoyándolo.

Es probable que este viernes, cuando se inaugura la remodelación de la avenida Gabriel Leyva vuelva a estar presente el gobernador electo Rubén Rocha Moya… así como una fauna de acompañamiento que ya empezó a seguirlo buscando chamba.

Diputados indultan a Castañeda Camarillo

Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública, llegó al congreso del estado partiendo plaza, triunfante por sus hazañas al bajar los delitos de alto impacto, lo que provocó que los diputados como si premiaran la faena de torear a la delincuencia, le otorgaban el indulto.

Fue una tarde gloriosa para el titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la comparecencia ante los legisladores, pero cómo no, incluso hubo quien lo felicitara por tan acertada idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de que repita en el cargo en el próximo gobierno.

El espaldarazo del presidente, sin duda le quitó los “golpes” de los diputados, ahora todo fueron puros elogios, de vez en cuando le daban un lleguecito, pero de inmediato venía la sobadita, lo felicitaban por darle la seguridad que tanto requiere el estado.

Atrás quedaron las interpelaciones que le hicieron en la pasada legislatura en una de sus comparecencias, donde no solo lo cuestionaban por los magros resultados en seguridad, sino que hasta le echaban en cara que no había aprobado los controles de confianza.

Ahora el Tte. Cor. Inf. DEM, se sentía a gusto, contestaba con displicencia, se arrellenaba en su sillón, las preguntas le caían como anillo al dedo, ahora no descalificaban su permanencia en el cargo, no, al contrario, querían saber más de él, por ejemplo el diputado priista Luis Javier de la Rocha Zazueta muy comedido le pidió que por favor les diera a conocer su currículo, sólo le faltó pedirle un autógrafo.

Nunca le preguntaron, pero él tampoco tocó el tema de que en más de 40 zonas de Culiacán, el pasado mes de septiembre sujetos armados atacaron con armas automáticas a cámaras de seguridad, que a diario hay desaparecidos y a su vez sus familiares a diario se enfrentan al viacrucis de buscarlos hasta debajo de la tierra… un silencio sepulcral.

La incongruencia de los legisladores de todos los partidos, principalmente de Morena y del PAS fue tan evidente, porque en el resto de las comparecencias de los funcionarios públicos que han acudido a la Glosa del último informe de Quirino Ordaz Coppel, lomo les ha faltado, pese a que algunas dependencias no sean tan importantes o tan sensibles los problemas como los que atiende la Secretaria de Seguridad Pública, ésta vez para los legisladores todo estaba bien.

Fue tan evidente la postura de los legisladores, que el mismo diputado Pedro Villegas Lobo, no hizo honor a su apellido, ya que de Lobo, se convirtió en un corderito, pese a que en septiembre hizo graves señalamientos con respecto al penal de Culiacán.

Ahora con voz comedida, le pidió al Secretario de Seguridad Pública repitiera que en Sinaloa sólo hay 800 elementos para vigilar el estado y dijera cuánto se requiere para doblar la vigilancia.

El Secretario de inmediato atendió la petición al decir que se requerían 250 millones de pesos más, para tener mil 600 elementos para todo el estado y al diputado de Morena sólo le faltó decir que iba a hacer una colecta para ayudarlo.

¡Será el pueblo quien lo juzgue! justificó la diputada de Morena Victoria Sánchez.