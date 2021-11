De acuerdos rotos y nepotismo

Esta semana es definitiva para que el Ayuntamiento ya tenga sus funcionarios de primer nivel.

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció que convocará a la tercera sesión extraordinaria de Cabildo entre lunes a miércoles, donde en el punto principal, es la propuesta (de nuevo) y aprobación de los próximos secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor.

Adelantó que no la va a cambiar, serían de nuevo Edgar González, Javier Alarcón Lizárraga y Nayla Adilene Velarde Narváez, como Secretario, Tesorero y Oficial Mayor respectivamente, y que esta vez los regidores no tienen ningún pretexto para no aprobarla.

Y es que el "Químico" ya los emplazó y amenazó que de no ser aprobada, porque ya no tienen ninguna justificación para rechazarla, acudirá ante el Tribunal Estatal Electoral (TEESIN), sí, ahí donde la anterior síndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño lo denunció porque no la dejaban desempeñar sus funciones. Pero el alcalde Benítez Torres anunció que va a ir más allá, es decir, pedir su desafuero como regidores, sobre todo de dos, América Carrasco y Roberto Rodríguez, quienes condujeron la “primera” y “segunda” sesión extraordinaria convocada por el Cabildo.

Vamos a ver en que termina esta trama. Pero lo que si es que cada vez más actores políticos han manifestado su deseo de que se alcance el diálogo en beneficio de la sociedad mazatleca, y también cada vez más, recibe el respaldo el "Químico", hasta del gobernador Rubén Rocha Moya, a pesar de que diga que este problema le corresponde tanto al Cabildo cómo al alcalde resolverlo.

Hay una serie de dimes y diretes, que involucran a uno de los funcionarios propuestos por el edil mazatleco, nos referimos a Edgar González, quien es muy allegado de la diputada Merari Villegas, quien apoyó abiertamente al "Químico" en su interés político y con quien se dice tiene una “cuentita” pendiente.

Pues bien, con esto se estaría configurando poco a poco lo que puede ser el gran fondo de este conflicto que por más de 20 días ha paralizado la dinámica del cabildo mazatleco porque tiene como trancas dilatorias a dos personajes que ni son de aquí y a un individuo que se conduce en forma bipolar en sus acuerdos, tratos, pactos, alianzas, etc., etc., y con el cual las fuerzas políticas y sectores productivos de la ciudad van a lidiar en los próximos tres años. A menos que… le den otro estate quieto.

¿Una sobrina incómoda?





El gobernador Rubén Rocha Moya no tiene ni un mes que tomó el poder y ya explotó el primer escándalo de nepotismo en su administración. Decimos nepotismo porque no hay otra forma de llamarle al hecho de que una joven de 20 años se haya podido acomodar como jefa del departamento de Educación Preescolar federalizado en la Secretaría de Educación Pública. Se trata de Yamileth Magnolia Alva Quintero, quien llegó a la Secretaría luego de un año de haberse graduado de la Escuela Normal de Sinaloa.





El caso hubiera pasado desapercibido de no ser porque en redes sociales María Isabel Mora Castro, quien dejaba el cargo para pasarle la batuta a la joven, publicara una fotografía junto con el anuncio. Esto, lejos de causar la empatía que la mujer buscaba, le generó un aluvión de críticas de usuarios, empleados de Sepyc y hasta otros maestros, quienes se indignaban y se burlaban de la situación por partes iguales.





Pero el asunto no ha terminado ahí. Al siguiente día, Graciela Domínguez defendió a la joven asegurando que tiene el perfil para ocupar el cargo que le fue asignado apenas el martes. Y no, esto todavía no es lo más increíble, lo mejor de todo viene a continuación: se rumora que Yamileth Alva es sobrina del gobernador. Si bien no se tiene la certeza de que esto sea así, son múltiples los señalamientos que se han hecho a través de redes sociales una vez que se dio a conocer el caso. De comprobarse este lazo sanguíneo, al gobernador se le vendrían encima un montón de críticas tanto de la sociedad como de la oposición. De Morena no podemos decir que vayan a indignarse con esta situación, pues ya vimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha incurrido en conductas similares para favorecer a sus familiares y, ¿qué dice la militancia de Morena? Ni pío.





Esperamos que con esta publicación el caso pase a la cancha de Rubén Rocha Moya y que sea él mismo quien aclare por qué acomodó a su sobrina en un encargo para el que, evidentemente, ni siquiera está preparada. Y esto no lo decimos solo porque sí. No basta más que echarse un clavado en las convocatorias (porque esos cargos se otorgan por convocatoria) que el gobierno lanza para quienes busquen ocupar jefaturas o direcciones en algún área de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Hay cargos para los que los requisitos son tener maestría y/o un mínimo de cinco años de experiencia, requisitos que Yamileth Alva no cumple ni de cerca, pues graduada justo antes de que iniciara la pandemia el tiempo no le hubiera alcanzado para cumplir con nada de esto.

Es grave que Sepyc regale cargos así nada más, pero más grave todavía será la situación si es la mano del gobernador la que está operando esto.