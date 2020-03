Cuarentena Capítulo V

"Hace hoy cien años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, escribió esta profecía: "A l’aurore, armés d’une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes". (Al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas ciudades)..." (Antonio Skármeta- El cartero de Neruda)

El cartero de Neruda; una gran novela de Antonio Skármeta que se convirtió en película y son ampliamente recomendadas para días de cuarentena. En la película de 1994; se cuenta la historia de la amistad de un joven cartero (llamado Mario Ruoppolo) de una ciudad costera de Italia con el poeta Pablo Neruda. Mario es el cartero que entrega todos los días la correspondencia de sus admiradores a Pablo. Ambos se vuelven amigos al grado de que Mario pide consejos a Pablo para conquistar a la joven y bella Beatriz de quien se enamoró. Pablo se niega y Mario le recuerda al poeta que sus versos de amor propician a los casamientos y así Mario logra que Pablo le ayude a enamorar a Beatriz. Obviamente, cuando la madre de Beatriz se entera de que su hija está enamorándose del cartero se disgusta. Pablo Neruda regresa a Chile por encontrase enfermo y deja de ver a Mario. Al final Pablo regresa a Italia y Beatriz le cuenta que murió su esposo Mario ganó un premio de poesía sin haberse enterado y le dejó grabaciones del mar a Pablo por si algún día volvía a verlo.

Hasta el momento han fallecido más de 7500 personas en Italia y es el segundo país más afectado del planeta con 74386 casos después de China que tiene 81661.

En plena etapa de cuaresma; países como España, Alemania e Italia decidieron tomar medidas de prevención como la cuarentena. Una cuarentena se puede entender como el periodo necesario, posterior al alumbramiento para que la mujer se recupere totalmente y vuelva a su estado anterior al de la gestación. Este espacio de tiempo dura aproximadamente cuarenta días es mejor conocido como puerperio. Durante una cuarentena se separa y restringe el movimiento de las personas que tuvieron exposición a una enfermedad contagiosa para saber y observar en caso de que enfermen. Durante el aislamiento se separa a las personas que padecen una enfermedad contagiosa en cuarentena de las personas que no están enfermas. El aislamiento y la cuarentena tienen como objetivo proteger a la población evitando la exposición a personas que tienen o pueden tener una enfermedad contagiosa. Cada enfermedad por infección tiene su propio tiempo de incubación y recuperación, por eso el tiempo de la denominada “cuarentena” se establece de diferente forma.

En México se recomienda un periodo aislamiento que comprende del 20 de marzo al 20 de abril. Las medidas no son muy claras y no aplican para todo el país de manera que causan mucha confusión y temor en algunas personas.

La tecnología ha tomado un papel relevante al poder facilitaros la comunicación, la docencia, el trabajo la forma de entretenernos y seguramente el mundo será muy diferente después de la pandemia. El sueño de muchos de no ir al trabajo y hacer las cosas en casa se puede ver cristalizado en esta temporada, pero vemos que aún hay un largo camino por recorrer, en México el 45% de la población no tiene acceso a internet y seguramente buena parte de esa población no dispone de agua para estar lavándose las manos como nos recomiendan; ni hablar del gel bacteriano.

Todas las ramas de la ciencia están aprendiendo y derivará en nuevos campos del conocimiento. Además de los médicos, biólogos, microbiólogos, epidemiólogos que existen, observamos que ningún país del mundo está preparado y no estamos seguros de que las medidas que estamos tomando sean las adecuadas. De las profesiones descritas no veo que exista algún “Pandemiólogo” ni de ocasión.

Los líderes mundiales recitan discursos de tiempos de guerra y economistas avizoran daños severos a las economías del mundo debidas a un enemigo invisible llamado COVID-19. En los peores momentos aflora lo peor y lo mejor de la humanidad y es momento histórico de salvar a nuestros estados, países y tal vez a la humanidad y saldremos adelante como siempre. Son tiempos de unidad debemos dejar de pensar de forma individual y pensar en los demás, así evitaremos escasez alza de precios y conflictos sociales. Como humanidad y como ciudadanos tenemos la oportunidad de heredar lo mejor que tenemos a las generaciones que nacen y a las generaciones futuras. Todos podemos actuar ayudar y hacer algo a nuestras posibilidades lo que sea es un grano de arena y cuenta y suma para salir más rápido de este proceso. También es oportunidad para reflexionar y pensar ¿Qué haremos pare mejorar al mundo?

La ventaja que tenemos frente a otros países es que en México sabemos más de crisis que otros países, en épocas recientes hemos pasado devaluaciones, epidemias de influenza, inundaciones, sismos, huracanes entre otras cosas y recuerdo una frase famosa en sismo de 1985 y es “México sigue en pie” y seguirá en pie para dar nuevos pasos hasta correr y despegará para ser el lugar que todos amamos y queremos.

“Si cada día cae dentro de cada noche,

existe un pozo donde la claridad está aprisionada.

Necesitamos sentarnos en el borde del pozo de la oscuridad

y pescar la luz caída con paciencia” (Pablo Neruda).