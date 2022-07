Crisis en Selecciones Nacionales de México

El quedar fuera de competiciones internacionales es un revés tremendo. Es más llamativo lo de los hombres porque llevan años desarrollando este deporte, y las mujeres llevan menos tiempo desde que se instauró la competencia oficial en México.

En el caso de la Selección Femenil es una desilusión y un fracaso que, jugando el premundial de la Concacaf en Monterrey, no se haya podido clasificar al campeonato mayor, al perder ante países como Jamaica y Haití.

Esto da como conclusión, que hay que entrar en una valoración de culpas, porque se han señalado a los cuerpos técnicos, encabezados por Luis Pérez, en la Sub-20; y Mónica Vergara, en la femenil, como los culpables; pero yo me voy más arriba.

Quienes están tomando mal las decisiones son los dirigentes que llevan estas organizaciones y no se están haciendo las cosas de forma correcta como otros países que lo hacen bien, como señalo a España, que está dando la muestra de cómo se debe trabajar en lo deportivo.

Luego viene el caso de Inglaterra por todo lo que significa la seriedad en la que organizan y los ingresos que tienen en cuanto al espectáculo que dan, y cómo tienen organizado la venta de la Liga en todo el mundo.

Tanto la Federación Mexicana de Futbol como la Liga MX deben reaccionar de manera inmediata porque los resultados han sido por esas malas decisiones. Dentro de ellas están, obviamente, que no haya ascensos ni descensos, el número de extranjeros por equipo y que no haya torneos internacionales como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, y la Copa América a nivel de selecciones nacionales, que es de las peores decisiones que se han tomado en los últimos años.

Nos hemos estancado, y ese estancamiento se nota en los resultados, ahí están los ejemplos muy claros con las eliminaciones.

Que digan algunos que estamos en el peor momento en selecciones nacionales es un poco exagerado, en otros momentos hemos estado mal, pero se puede corregir y mejorar, pero va a depender de quienes están al mando y en cómo se manejan.

Debe seguirse la estela de esos países, donde llevan y manejan la Liga y la Federación con todos los ingresos, que son los que servirán para potenciar a todos los equipos de hombres y mujeres.

Tendrá que haber una reestructuración seria e importante para que todo esto vuelva a funcionar mejor, porque ya no estamos en los años en el que México era la referencia en Concacaf, estamos dejando de serlo porque nuestros dirigentes así lo están permitiendo y aparte están compartiendo con otros países como Estados Unidos y Canadá para que nos igualen o superen, y creo que tendrá que buscarse alguna solución para que sigamos creciendo y no sigamos estancados.

LOS GRANDES CON INICIO IRREGULAR

La Liga MX ha arrancado de una manera irregular para unos y atractiva para otros. En la irregularidad están los llamados equipos grandes, que en estas dos jornadas iniciales no han tenido los resultados esperados. Tal es el caso del América que no pudo sumar puntos y perdió ante Monterrey, las Águilas sólo llevan un punto. Chivas perdió 0-1 ante el Atlético de San Luis. Hay nerviosismo en ambos equipos y no se diga en Pumas, que empató en un partido como visitante ante León, donde iba ganando 0-3 y con un hombre más desde el minuto 20 no fue capaz de mantener su ventaja y se le escapó el partido. Esto ha marcado a Andrés Lillini para su futuro inmediato con un empate con sabor a derrota que irá aumentando la presión por no saber manejar el marcador a su favor, eso quiere decir que no se está trabajando bien ni en defensa y tampoco se sabe mantener ventajas con más jugadores, y eso se tiene que trabajar. Se nota que no lo están haciendo. Este resultado le va a pesar en el futuro a Lillini.

Cruz Azul lleva tres puntos, perdió en casa ante Pachuca y le pasa como a los otros grandes, donde ya hay presión y cierta irregularidad. El técnico Diego Aguirre ha empezado a darse cuenta que en el futbol mexicano es complicado dirigir, está aprendiendo demasiado rápido.

En cuanto a la intensidad e igualdad en equipos, va a tener con mucha emoción lo que resta del campeonato para saber quiénes alcanzarán un lugar directo a Liguilla y en el repechaje. Nos estamos acostumbrando a este nuevo formato, hay a quienes les gusta y a otros que no. En lo particular a mí me gustaba la fiesta de ocho equipos, y que estuviera el ascenso y descenso, porque eso le da más emoción. Ahora ya no lo hay en esa parte. Vamos a ver qué emociones nos trae esta temporada que acaba de empezar, donde ya empezó la presión en los equipos grandes.

Que te lo digo yo.

LA FRASE

