¡Cría cuervos y te sacarán los ojos!

Te hablan Feliciano Castro

Los comentarios, la sospecha, los murmullos y la envidia se pasea por todo lo largo y ancho del Congreso del Estado cuando ven pasar a la directora de Gestión y Vinculación Social, Mirna Roxana Peña quien a diario estrena ropa y se preguntan ¿quién pompó?.

Esto no sería raro, si no se conociera el historial que carga a cuestas, dicen las malas lenguas que por donde pasa va dejando su sello personal, ahora, le agrega el autoritarismo al sentirse intocable, sus ínfulas de grandeza no tienen límite, humilla a quien puede.

Cuentan que no sabe nada de sus funciones, pero eso sí, la labia por un lado y el autoritarismo por otro, se va afianzando, logrando ejerce un poder absoluto en el gobierno rochista, hay quien dice que el mexicano es gandalla por naturaleza y Mirna Roxana lo confirma, al estar en un área estratégica que mueve muchos recursos, pero que de su funcionamiento no sabe nada.

Aseguran que su cercanía con el grupo que encabeza el diputado local Feliciano Castro Melendrez, le está alcanzando para eso y más, porque está colocando en puestos clave de la administración estatal a varios de sus familiares, despachándose con “la cuchara grande”.

Entre ellos se encuentra su padre, el doctor Francisco Peña, quien fue nombrado Director de Financiamiento de la Salud de la Secretaría de Salud.

Para muchos morenistas impulsores del proyecto de la cuarta transformación, les sorprendente la influencia que ejerce la fémina, quien hasta hace poco estaba incrustada en los grupos de poder del PRI, instituto político que la benefició desde que llegó a Sinaloa procedente de la ciudad de México en busca de un empleo.

En ese tiempo, Roxana Peña encontró en las entrañas de la Secretaría de Salud el acomodo que tanto le urgía con el apoyo del finado profesor Germán Contreras García y del “Rey de las pluris”, Alfredo Villegas Arreola.

También le tendió la mano la ex diputada del Fuerte, Gloria González Burboa -ex diputada del PRI y estuvo a punto de alcanzar la gubernatura por el PT-, al invitarla a colaborar como su auxiliar, pero después, le pagó con una demanda laboral, y que le tocó resolver al presidente de la Junta de Coordinación Política Víctor Godoy Angulo, depositando ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 200 mil pesos por los tres meses que prestó sus servicios.

Situación que le advierten al diputado Feliciano Castro Melendrez, “cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar” o bien, “cría cuervos y te sacarán los ojos”, porque de buenas a primeras, le ha dado todas las confianzas del mundo, abusando de ese poder que tiene y sí no, que el propio diputado lo constante con sus colaboradores, a ver si se atreven hablar.

Guerra Sucia

A unos días de llevarse a cabo las elecciones de la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PAN, empezó la guerra sucia contra la candidata Verónica Montaño Cisneros, pero no desde los mismos panistas, sino de ex militantes que prefirieron renunciar para irse a apoyar al entonces candidato de Morena, Rubén Rocha Moya. Nos referimos a Alejandro Higuera Osuna, mejor conocido como “El Diablo Azul”.

Y es que dicen los panistas que el secretario particular del gobernador Rubén Rocha Moya está empeñado en meterle zancadillas a Montaño Cisneros, desde el municipio de Rosario. Óigalo usted bien, desde el Ayuntamiento algunos esbirros que el ex alcalde de Mazatlán cobijó por mucho tiempo, han estado armando olas para boicotear a la candidata a dirigir los destinos del blanquiazul.

Se dice que su ex jefe de prensa, Sergio Rubio, esposo de la Directora de Ingresos del Municipio rosarense, está ahí de asesor de la presidenta Claudia Liliana Valdez Aguilar; en el departamento de Comunicación Social se encuentra César Navarro, quien era el subdirector de Comunicación Social en el Ayuntamiento de Mazatlán, y el que está a cargo de elaborar el Pan Municipal de Desarrollo, estaba también en ese departamento de comunicación en Mazatlán.

Y como días antes la alcaldesa rosarense Valdez Aguilar había informado que Montaño Cisneros no contaba con licencia sin goce de sueldo y le revocaba el permiso que tenía como encargada del Órgano Interno de Control de Rosario.

Como respuesta, acompañada de panistas prominentes del centro del estado y en el marco del monumento a Manuel “Maquío” Clouthier, Montaño Cisneros hizo pública su renuncia al cargo de titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de El Rosario con carácter de irrevocable.

En este mismo evento, fue clara la alusión que hizo del actual funcionario estatal y mano derecha de Rocha Moya, Alejandro Higuera, a quien le pidió que saque las manos del proceso interno.

“Mi candidatura no está en venta y la próxima victoria empieza a incomodar porque con la unidad y acción del panismo seremos una oposición responsable y ellos quieren subirse al barco para hundirlo; de nuevo los intereses de cierto personaje están tratando de descarrilar un proyecto político que avanza por la dirigencia estatal, una vez y otra vez he exigido a los que decidieron irse a trabajar para otro proyecto que saquen las manos del proceso interno, que dejen a los verdaderos panistas llevar este proceso limpio, en paz, libre de chantajes y presiones”, dijo ahí ante reconocidos panistas sinaloenses.

Verónica Montaño Cisneros aseguró que continuará con su campaña con miras a la dirigencia del Comité Directivo Estatal (CDE), acompañada de Eduardo Ortiz Hernández para la secretaría general.

“Un proyecto que es independiente de aquellos que quieren tomar el barco para hundirlo, no lo vamos a permitir, vamos a ganar…”, manifestó.

A ver qué dice el gobernador Rocha Moya, quien ha comentado que no se intervendrá en cuestiones partidistas ni dará línea por tal alcalde ni funcionarios, y revire hacia su secre particular para que no quiera meterse en procesos internos como los del PAN donde se supone que renunció para irse a buscar otros caminos con Morena.