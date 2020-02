Crece la corrupción en conapesca

La corrupción que impera dentro de Conapesca ya sobrepasó los límites, con el pretexto de limpiar la casa, despide a personal con mucha experiencia dentro del ramo y que conocen realmente la operación de esta institución, se rumora que el comisionado Raúl Elenes está siendo ya investigado por LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE MÉXICO, y no sabemos si el Comisionado esté preocupado o no, pero lo cierto, es que el equipo de trabajo del Comisionado, y mencionaremos uno por uno, depende lo grave de la falta de estos funcionarios, y para muestra un botón.

Hasta cuándo la justicia de la 4T va a poner orden en Conapesca aún cuando existen denuncias que pesan sobre funcionarios actuales que siguen violando la ley, es el caso de Juan Manuel Ferreiro, quien cuenta con acusación ante la Auditoría Superior de la Federación bajo el número DGR/10/2016/R/13/139, quien ha acudido a diferentes instancias judiciales en busca de un amparo y al parecer todas se lo han negado, Ferreiro Juárez está maniatado, obligado a reparar el daño por tres millones de pesos de apoyos entregados ilegalmente a la empresa PESQUERIA EL TABLÓN, mismos que jamás entregó.

Lo más raro de este asunto es que el comisionado, Raúl Elenes, tiene pleno conocimiento de este asunto y sigue manteniendo en su puesto a este personaje como Director General de Infraestructura de la Conapesca, y es ahí precisamente donde se manejan los apoyos para diferentes programas a pescadores, es un sólo personaje de los que le vamos a seguir platicando en nuestras próximas columnas.

Nos preguntamos, ¿Es así como las dependencias federales están actuando en el país?, seguros estamos de que el comisionado Elenes tiene pleno conocimiento de este caso, pero al hacer caso omiso se convierte en cómplice absoluto de este personaje.

Por cierto, la limpia que se llevó a cabo en Conapesca arrasOK LUISapesca.4 ed coo de apoyosió con todos aquellos que no comulgaban con el SÚPER COMISIONADO, no importando la experiencia en el cargo y haciendo reestructuraciones con gente que no cuentan con el mínimo de experiencia en sus cargos, pero ya sabe usted cómo se las gastan en la 4T, y los que pagarán los ‘platos rotos’ serán, ya sabe usted, los de siempre, los que se la rajan día a día, claro los dedicados a la pesca.

Hasta aquí la dejamos, en la próxima le informaremos de más personajes coludidos en la corrupción en Conapesca.