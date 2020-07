Covid-19: Saldo al corte

“Este es un momento para todos nosotros para reflexionar sobre el progreso que hemos logrado y las lecciones que hemos aprendido, y para volver a comprometernos a hacer todo lo posible para salvar vidas...Hace seis meses, ninguno de nosotros podría haber imaginado cómo nuestro mundo, y nuestras vidas, se verían afectados por este nuevo virus...La pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de la humanidad...En todo el mundo hemos visto conmovedores actos de resistencia, inventiva, solidaridad y amabilidad”. (Tedros Adhanom Ghebreyesus - Director General de la OMS) .

Son más de seis meses de los primeros informes de casos de neumonía en China. Y cada uno de nosotros con una historia que es parte de la humanidad. Y por si alguien no está al tanto, hasta el momento tenemos más de 10 millones de casos confirmados y medio millón de decesos en el mundo. En México tenemos más de 225,000 casos confirmados y más de 27,000 decesos (séptimo lugar mundial). México ocupa un lugar dentro de los 20 países con mayor mortalidad.

Esta semana el jefe de epidemiología en Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo “claramente ahora mismo no tenemos un control total”, “Estoy muy preocupado por que la cosa se puede poner realmente muy mal”, y advirtió “Ahora tenemos más de 40,000 casos por día. No me sorprendería si llegáramos a 100,000 casos por día si esto no cambia, y estoy muy preocupado”. “Claramente vamos en la dirección equivocada”. También mencionó que el aumento de contagios se debe a factores como reuniones de personas sin mascarillas y menciona que son “una receta para el desastre.”

Por su parte la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, dijo que para los próximos tres meses se prevé que América Latina y el Caribe tengan más de 438 mil muertes de Covid-19. La OPS pronosticó para el mes de agosto el pico de los contagios de Covid-19 en México.

El Gobierno de México estima que la pandemia de Covid-19 alcanzará su punto máximo de contagios durante la próxima semana, hasta octubre y puede durar entre dos y tres años en el mundo." Además el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que existe la posibilidad de que con la llegada del otoño y el invierno, así como por la temporada de influenza, los casos de Covid-19 puedan repuntar.

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo “Lo peor está por venir”

En Sinaloa tenemos más de ocho mil casos confirmados y más de 1,300 defunciones, el semáforo sigue en rojo. Y en vista hechos del pasado domingo en donde se estima la asistencia de casi 10 mil personas a la playa de Altata, Navolato, seguiremos así . Como medida de prevención cerrarán la playa ¿De verdad nos tienen que tratar como niños? Cada que hay oportunidad de contagio se aprovecha. El 30 de abril, 10 de mayo, hicimos enormes filas para comprar cerveza. En 15 días veremos el reflejo de la visita a Altata. Incluso en otras partes del país y del mundo hay manifestaciones masivas. Los argumentos para las manifestaciones seguramente son válidos ¿Es importante hacerlas en éste momento? Al parecer a muchos no les preocupa perder o no volver a ver a sus seres queridos.

Llevamos más de 3 meses intentando de mantener la cuarentena, no ceden los contagios y nos dicen que aún falta lo peor. Estamos viendo lo mejor y peor de la humanidad y muchos nos preguntamos ¿Cuándo va a terminar?, tal vez sería bueno hibernar.

Se han realizado esfuerzos para responder a la pandemia por medio del desarrollo acelerado de vacunas y fármacos de manera acelerada pero aún falta mucho y tal vez no estén listos para el 2021.

Puede parecer desalentador que después de más de tres meses nos digan que no estamos cerca de terminar. Es tiempo de continuar con nuestra vida y todos los países enfrentaremos el reto de vivir con el virus. El SARS Cov-2, llegó para quedarse (como otros microorganismos) y tendremos que aprender a vivir así.

La solución no es un fármaco o una vacuna. Es increíble que buena parte de la solución son medidas muy sencillas que cada uno podemos realizar. La salud está en nuestras manos, quedarse en casa si estamos enfermos, mantener distanciamiento físico, lavarnos las manos, cubrirnos la boca al toser, usar cubrebocas. Las medidas no han sido suficientes pero se ha logrado desacelerar la propagación. Debemos ser más estrictos y cuidadosos. Todo lo que hagamos debe estar orientado y pensar que lo que hagamos es para salvar vidas.

El virus sigue y ningún algoritmo ni predicción funciona cuando la población piensa que el SARS-Cov2 no existe. La epidemia es como un ente vivo que se alimenta de la incredulidad y la falta de cuidado y así; la epidemia se hará cada vez más y más larga. Al parecer hay gente ignorante en todos lados; en Estados Unidos hay grupos que cuestionan el uso del cubrebocas. Cada vez escuchamos menos la pregunta ¿conoces a alguien que esté enfermo? Tal vez porque el coronavirus probablemente ya tocó tu localidad, tu círculo social o entorno familiar. ¿Tenemos que llegar a ese extremo?

Es tiempo de unirnos y hacer frente común contra nuestro único enemigo que no distingue fronteras, condición social, raza, edad, sexo ni ideología. El SARS Cov-2, sólo necesita de otro humano y falta de voluntad para cuidarnos. Tenemos que volver al trabajo, internar retomar a la normalidad, con todas las medidas de seguridad posibles.

El mundo vive uno de los momentos más difíciles en la historia de la humanidad, es tiempo de construir el futuro. Ya somos parte de la historia y estamos escribiendo nuevos capítulos día con día.

“Todos estamos juntos en esto, y todos estamos en esto a largo plazo. Necesitaremos mayores reservas de resiliencia, paciencia, humildad y generosidad en los próximos meses. Ya hemos perdido mucho, pero no podemos perder la esperanza. Este es un momento para renovar nuestro compromiso de empoderar a las comunidades, suprimir la transmisión, salvar vidas, acelerar la investigación y el liderazgo político y moral”. (Tedros Adhanom Ghebreyesus - Director General de la OMS).