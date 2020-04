Cómo regresar a la normalidad-a-normalizada

Cómo regresar a “la normalidad” después que pase el coronavirus en el país de las sombras espectrales cuando la fijación mental ha estado expuesta a la información oficial y a la distracción extraoficial de las redes sociales en lo que los mexicanos hemos estado viviendo en la violencia y en la criminalidad del narcosicariato nacional, porque así nada, nadie y alguien podrá regresar a la normalidad porque desde hace tiempo estamos en “la anormalidad” normalizada en que a los muertos, los desaparecidos y los desplazados se le han sumado los desconocidos.

Tautológica e interpretativamente la normalidad es una salida anormal que en nada, en nadie y en alguien no es más que un estado de ánimo difusivamente publipropagandístico para regresar a donde hemos estado desde hace 20 años, sometidos a los abrazos y a los balazos, a los besos y a los escupitajos sin tregua como para entonarnos interpretativa, alrevesada y cancioneramente:

No vale nada la vida,

La vida no vale nada.

La infraleve carga del coronavirus ha resultado extrapesada con las consecuencias sanitarias y económicas, y cuando en el país de las sombras espectrales es lo que ha sido y es con el narcosicariato, el regreso a la normalidad es como una doble articulación para apalancar la frustración con la realización en que lo real social es la transformación de la realidad virtual real: el narcosicariato nacional está combatiendo al coronavirus global, guardando la sana distancia con la mala salud en el sistema político, económico, social, cultural, tan consumista, adictivo y contagioso

Para regresar a la normalidad tendremos que ir por la cuarta reconstrucción, y no, por la cuarta transformación, si es que todavía el Vamos bien se rectifica y se reajusta a corto y mediano plazo en el Estado Obrador, porque los frentes enemigos y adversarios de tanto repetirlos se han materializado e inmunizado y enquistado desde las fronteras a las paredes del palacio nacional, porque no se está al 100, sino porque se está a un peso devaluado, y como todo es pasajero haber-a ver qué pasa y hace el pasajero sexenal.

Lo que pudo verse y sentirse como un vacío de poder en el Estado de Obrador, el horror vacui como sensación o percepción en primero los pobres no ha sido pero debe investigarse por qué la sana distancia nunca sido distanciada de la mala distancia con los ricos en la Bolsa de Valores, siendo tal vez sí y/o quizás no que los genes de la gente y los demás, de los otros y nosotros somos alterablemente aceptables para la economía austera republicana para la pobreza, y no, para la riqueza, que se contagia y se enferma en la pobre-podredumbre de la riqueza misma donde la riqueza es de algunos cuantos y la pobreza es de unos cuantos demasiados.

Ay, de nosotros y los otros, los demás y la gente cuando el regreso a la normalidad a-normalizada pueda que tenga sus buenas intenciones, a reserva de las frustraciones y las realizaciones a corto y mediano plazo sexenal, porque una es la distopía y la dos es la entropía de la transformación a la reconstrucción, valiendo más bajarse del tren maya, no meterse en las dos bocas y hacer posible que la unidad nacional deje de serse y hacerse un eufemismo nacionalista y se haga de la sana distancia un mejor acompañamiento porque lo de primero los pobres se han de sumar a los muertos, los desaparecidos, los desplazados y los desconocidos porque no serán del quinto patio y sí del sexto traspatio en el palacio nacional, porque, se quiera o no, siempre ha existido el distanciamiento social cuando en estos días y en estas noches se ha puesto en práctica habría que estar preparados en cómo es y como seguirá siendo en la conducta ética y moral, social y cultural, en el país de las sombras espectrales.

Cómo regresar a la normalidad cuando no se ha estado en ella, siendo nomás posible para los locos regresar a ella y después de revivirla regresarán en cuanto antes y durante sea posible al tiempo y al espacio extemporáneos como paran ver -vívida-mente- cómo Napoleón perdió en Waterloo y fue recluido en la isla de Santa Elena, no sin antes haber estado los locos en Münsterlingen para ser tratados por Michel Foucault con la biopolítica e Ítalo Calvino con las imperdibles ciudades imaginarias y con las miradas a través de las ventanas imaginarias de Ledo Ivo, escuchando música del juglar Jethro Tull con el aliento de la locomotora que no es un tren y sí unas carretas sin caballos, jalándolas, porque Nietzsche los tiene en un establo de Coscomate, alimentándolos y cuidándolos.

Entonces, ¿cómo regresar a la normalidad, si para la gente y los demás, los otros y nosotros es de locos y anormales estar encerrados en casa, sin hacer nada para nadie y alguien, y si algo se hace, algunas parejas y familias la agarran con garras entre ellas, el narcosicariato nacional no ha parado de matar, desaparecer y desplazar y el coronavirus global no ha acabado más que con los desconocidos, y haber-a ver cuándo deja de pasar porque los artistas, los deportistas y los políticos son los que más sufren y nos cuentan sus tribulaciones de manera encarnada y frívola con sus mascotas en casa y la vulgaridad en las pachangas de la gente en las calles con “el asintomático rockstar” de Gatell en el National Palace.

Por esto, va Michel Foucault:

“Sabemos por experiencia que la pretensión de escapar del sistema de la actualidad proponiendo los programas conjuntos, globales, de una sociedad distinta, de un modo de pensar diferente, de otra cultura, de otra visión del mundo, no han conducido, de hecho, sino a retornar a las más peligrosas tradiciones. Prefiero más bien esas transformaciones, incluso parciales, que se han producido en la correlación del análisis histórico y la actitud práctica, que las promesas del hombre nuevo que los peores sistemas políticos han repetido a lo largo del siglo XX”.

Cómo regresar a la normalidad si nos fue requetebién con el precio de petróleo y haber-a ver cómo nos va con la salud nomás porque la economía nos va a ir como no quiere que le vaya al Torruco de los hoteles y los aviones y las reservaciones y los vuelos fallidos del turismo hasta que el mar-de-fondo fondee en la alberca trumpiana de Mar-a-Lago, tiremos la cuerda desde la caña de pescar y que el carrete la suelte con el anzuelo y la carnada para que los pescadores y los campesinos emerjan enganchados con la riqueza del campesino de arar en el mar y del pescador-pescar en la tierra con la zafra de la pobreza.