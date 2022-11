Ciudadano en la polis | Una sombra que amenaza a la democracia

En 1932, el gran poeta, dramaturgo y escritor español José Bergamín, profundamente católico, al igual que comunista, exiliado durante la dictadura franquista, residente en varios países latinoamericanos, incluida una estancia de más de siete años en México, publicaba el ensayo La importancia del demonio*, en el que plantea el simbolismo del Demonio como el mal inherente entre los seres humanos y la confusión que divide el sentido humano de la vida ya sea hacia el acto creador, bueno por naturaleza, o hacia el acto destructivo, una voluntad de no ser, una superstición infranqueable, sugeridos por el Demonio. Para Bergamín, siguiendo las ideas de San Agustín, el Demonio es la voluntad de no ser. A la manera de Ernst Bloch, quien afirmaba que la negación hegeliana es la esencia misma del Demonio, base de toda destrucción de lo establecido. “Toda creación es imposible –nos dice Bergamín- sin la colaboración y presencia enérgica del Demonio, ya que cualquier creación lo es porque se hace contra el Demonio, adversario de todo acto de creación humano o divino”. La voluntad o el placer de la destrucción, es lo que se identifica con el Mal, personificado en el Demonio.

En México como en cualquier otro país civilizado, las instituciones que dan sustento, viabilidad y fuerza a una democracia, sobre todo a partir de las reformas constitucionales de 1996, en que se refuerzan la autonomía e independencia del IFE y se le quita al gobierno la organización y sanción de las elecciones, son creaciones surgidas a partir de la oposición que representaron en su momento (“colaboración y presencia”, en los términos de Bergamín) los regímenes autoritarios del PRI. La transición a la democracia representada por las elecciones de 1997 con un IFE autónomo e independiente, tuvo como colaborador –pese a su resistencia- también al régimen autoritario que personificaba, con justificadas razones, al Mal para el país.

Ahora se presenta por el gobierno de López Obrador, una contrarreforma constitucional para acabar como conocemos al INE, cumpliendo la añeja amenaza de los dirigentes del partido en el poder de “extinguir” al instituto que le da certeza y viabilidad a la democracia electoral mexicana. Una obra destructiva, demoledora de las columnas que hoy por hoy sostienen la vigencia de nuestro sistema democrático que, de progresar su aprobación, significaría el fin de nuestra joven transición a la democracia, ya que sin la certeza de tener un árbitro electoral (ciudadano, despolitizado) confiable, que organice eficientemente y cuente imparcialmente los votos, no hay democracia que pueda consolidarse, menos cuando se propone la elección popular (partidizada) de los consejeros y cuando la propuesta de los mismos se haría a partir de listas que saldrían de la propia presidencia de la república, de la Cámara de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poderes ya colonizados por el movimiento nacional populista del presidente o en donde éste tiene particulares afinidades con varios de los ministros.

Aunque el gobierno no lo diga, el modelo electoral de su querencia, se representa con el remedo de elecciones llevadas a cabo en la Nicaragua dictatorial de Daniel Ortega, aliado político de López Obrador. El domingo pasado se realizaron elecciones municipales en ese país centroamericano y, de 153 alcaldías “en disputa”, la dictadura ganó las 153. Carro completo. En Nicaragua no hay una justicia electoral que se precie porque no es un país democrático, sino una dictadura, a semejanza de Cuba. Tampoco hay opositores: los que quieren presentarse, como lo fueron a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, son encarcelados sin las menores garantías. En la Cámara de Diputados los obedientes nacional populistas de Morena, le dan un duro golpe al INE, con el fin de minarlo, de destruirlo. Le recortan su presupuesto 18% para el 2023, al quitarle 4 mil 475 millones de pesos.

La labor de destrucción institucional de este gobierno, emprendida desde antes de asumir el poder en 2018, y ahora particularmente con la contrarreforma que se pretende a nuestras autoridades electorales, refleja una intención antidemocrática inocultable, que los ciudadanos democráticos no solo no debemos dejar pasar sino también debemos combatir y manifestarnos en todos los lugares posibles. Como en la casa del jabonero, una encuesta de Morena presentada este miércoles, arrojó que el 76% de los mexicanos opinan que el INE hace bien o muy bien su labor, incluso en comparación con la encuesta del INE de septiembre, el reconocimiento pasó de 65 a 76%.

Debemos manifestarnos y defender nuestra democracia. En Tiempo nublado, Octavio Paz decía que la única arma eficaz contra las ortodoxias es la crítica; “para defendernos de la intolerancia y de los fanatismos no tenemos más recurso que ejercer, con firmeza pero con lucidez, las virtudes opuestas: la tolerancia y la libertad de espíritu”. No tenemos tiempo que perder. Ya decía Shakespeare que el tiempo, al igual que la marea, no espera a nadie. Porque como escribió el gran poeta francés Paul Valéry, “el futuro es construcción” y no está predeterminado, ni podemos predecir el porvenir, nada nos impide que no podamos prepararlo.

Bergamín aconseja que “si no hay que quitarle al Demonio toda su importancia, tampoco hay que darle demasiada, hay que darle la justa, porque el Mal existe; pues, como dice Víctor Hugo, el Diablo es ‘la multiplicidad del mal unida por la sombra’”.

*José Bergamín, La decadencia del analfabetismo. La importancia del Demonio, Ediciones Siruela, Madrid, 2000.