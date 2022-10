Ciudadano en la polis | Una enfermedad antigua: el endiosamiento

En la cosmogonía de los antiguos griegos, la diosa Hibris, hija de Érebo y la Noche (Nix o Nicte) pasaba la mayor parte del tiempo entre los mortales. Hibris personificaba a la insolencia y a la falta de moderación. La hibris (en griego antiguo hybris) es un concepto griego que puede traducirse como “desmesura” del orgullo y la arrogancia. Como cada hombre griego poseía la hibris, es decir, la violencia y la insolencia, había que defenderse de ella estableciendo el ideal de la sofrosine, la sabiduría o temperancia, el arte de limitar todo ánimo de desmesura y de violencia. En la Antigua Grecia aludía a un desprecio temerario del espacio personal ajeno unido a la falta de control de los impulsos propios, siendo un sentimiento violento inspirado por las pasiones exageradas, consideradas enfermedades por su carácter irracional y desequilibrado, y más concretamente por Ate (la furia o el orgullo). Un proverbio antiguo, al parecer erróneamente atribuido a Eurípides, dice: “Aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco”. Una frase atribuida a Abraham Lincoln reza: “Casi todos pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder". La persona que comete hibris es culpable de querer más que la parte que le fue asignada en la división del destino. La desmesura designa el hecho de desear más que la justa medida que el destino asigna. El castigo a la hibris es la némesis, el castigo de los dioses que tiene como efecto devolver al individuo dentro de los límites que cruzó. Hibris es esa sensación de endiosamiento que el historiador griego Tucídides, al analizar la guerra del Peloponeso que puso fin a la primera democracia de la Historia, había llevado a los atenienses a cometer tantos errores cargados de soberbia, cuya hibris desembocó en la aniquilación (némesis) de esa primera democracia.

El proceso hibris-némesis no sólo puede aplicarse a la decadencia de un sistema democrático. También se reproduce en las personas, así como Hibris pasaba la mayor parte del tiempo entre los mortales.

Un ejemplo clásico de endiosamiento lo tenemos con Cayo César Germánico, mejor conocido como Calígula (“botita”, por el nombre de las sandalias de cuero usadas por los legionarios (caligae), mote que le pusieron los legionarios que servían a su padre, Germánico). Las primeras acciones de Calígula ya con poder fueron muy significativas. Populismo, se diría en estos tiempos. Abolió los procesos abusivos por traición -que aterrorizaban a la clase política- que había instaurado el oscuro y perverso Tiberio, concedió generosas gratificaciones a la guardia pretoriana y lo mismo hizo con subvenciones al por mayor al pueblo de Roma. A los pocos meses de su llegada al poder, las enfermedades lo aquejaron. Insomnio, agotamiento, pesadillas espantosas, sonambulismo. A creer o no, Suetonio escribió que Calígula no podía dormir más de tres horas por la noche. Se decía que estaba sufriendo una enfermedad que lo había trastornado mentalmente. De pronto, empezó a actuar como no se esperaban quienes lo llevaron a la coronación. Hoy se diría que afloraron sus rasgos psicopáticos. Ordenó ejecutar a Gemelo, un candidato rival a la sucesión. Lo mismo hizo con su jefe de la guardia pretoriana, Macrón, quien lo ayudó decisivamente a coronarse a la muerte de Tiberio. Se casó varias veces, cuatro para ser exactos, en matrimonios que duraron en ocasiones un par de meses. Difamación o no, se rumoraba que mantuvo amoríos con su hermana Drusila y era muy dado a las ocurrencias excéntricas, al dispendio y al derroche -con dinero del erario por supuesto-, como construirle un establo de mármol a su caballo Incitato, o estar dispuesto a nombrar al animal como cónsul o mandar construir un inútil y caprichoso puente –hoy se diría un elefante blanco- desde la localidad de Bauli a Puteoli (“pocitos”, en latín (hoy Pozzuoli) por los pozos de agua volcánica que allí había y que se decía que curaban la esterilidad), un puente flotante temporal de dos kilómetros, usando barcos como pontones, sobre el cual pasó montando a su caballo, en desafío a la predicción de un astrólogo que decía: "no más suerte para el emperador que cabalgue un caballo cruzando el golfo de Bayas." Calígula celebró esa ocurrencia dispendiosa bebiendo perlas disueltas en vinagre. Y no se limitó solo al expolio fiscal. Alteró el sistema político mediante una purga de instituciones como el Senado, obligó a algunos ricos a incluirle en sus testamentos y mandó a instalar un prostíbulo en un ala del palacio imperial, cuyos beneficios económicos pasaban a ingresar a su propia cartera. Para qué esperar la deificación a su muerte, como varios de los emperadores. Calígula ya se sentía un dios, sufría la hibris de endiosamiento. Él mismo se proclamó dios en vida y exigía adoración. Ordenó la construcción de un templo para su culto en el Palatino y obligó a ciudadanos importantes a pagar mucho dinero por el honor de convertirse en sus sacerdotes. Hoy ya sabemos cómo popularmente se le diría a ese despropósito. Su popularidad bajó tremendamente. Se le consideraba un peligro incluso para aquellos que lo llevaron al poder. Terminó mal. Fue asesinado por conspiradores en el Senado, al igual que su esposa y su hija.

En México también tenemos ejemplos de ese endiosamiento, de esa desmesura que no le hace bien a la democracia. En 1976, La Comisión Especial del Parlamento Noruego, encargada de decidir la persona sobre la que había de recaer este año el premio Nobel de la Paz, decidió declararlo desierto. Desde la Segunda Guerra Mundial, ésta era la décima vez que ocurría tal cosa. Los candidatos de ese año eran Luis Echeverría Álvarez y el expresidente de Findandia, Uhro Kekonen. Figuraba también la madre Teresa. La megalomanía de Echeverría no lo pudo procesar. En 1975, Echeverría perdió también la nominación a la que tan activamente se autopromovió, ante el intelectual soviético Andrei Sajarov. En ese mismo año, las ansias de gloria y endiosamiento de Echeverría lo hicieron proponer su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Nada le fue concedido por los dioses. Pese a protagonizar los más lamentables sucesos sociales trágicos de los que tiene memoria el país, como los del 68 o los del 71, y de haber hundido a la economía con una inflación nunca antes vista, un gobierno populista y demagógico, con un terrible despilfarro en el gasto público y un endeudamiento sin precedentes, Echeverría creía que se merecía los honores internacionales que había buscado. A la terminación de su mandato, aparte de ser súbito terrateniente de varias franjas muy rentables del país, los dioses le concedieron a Echeverría una larga vida.

Émulo y nostálgico de Echeverría, López Obrador recrea en el país su propia versión del echeverrismo que Calígula reconocería sin problemas. Inflación nunca vista en 12 años, endeudamiento creciente, trabas a la inversión privada, poca inversión pública, el crecimiento más bajo en décadas, la mayor creación de pobres desde hace 20 años, derroche y ocurrencias en elefantes blancos improductivos y poco rentables, destrucción del sistema de salud, sin medicinas para la población, opacidad, falta de transparencia en las contrataciones públicas, altísima corrupción medida internacionalmente, una crisis de seguridad sin precedentes, con una violencia homicida histórica, y es quien le abre las puertas a los militares para que ocupen muchas de las funciones que solo la sociedad civil debe desempeñar en un Estado democrático y constitucional de derecho. Internacionalmente agazapado, pero no cuando se trata de defender a las dictaduras y autocracias, no a los pueblos que estas oprimen. Una falsa neutralidad que oculta simpatía y apoyo al gobierno invasor ruso, no a la república agredida de Ucrania, víctima de crímenes de guerra documentados ampliamente. Víctima de la hibris del endiosamiento, López cree que con un ridículo plan de paz a la altura de la carabina de Ambrosio, merece un reconocimiento mundial como Gandhi o como Mandela… o como en sus sueños de opio lo pretendía Echeverría. Por todo esto quizá le causa irritación que un presidente valiente y digno, como Volodimir Zelenski, defensor de su país invadido, haya sido propuesto por eurodiputados desde marzo al Comité Noruego del Nobel que contemple a Zelenski y al pueblo de Ucrania para el Nobel de la Paz, que se entregará este viernes. Dijo López Obrador este miércoles: "Los organismos internacionales, con todo respeto, el Parlamento Europeo, proponiendo como candidato a Nobel de la paz al presidente de Ucrania. ¿Cómo uno de los actores del conflicto de la guerra va a recibir el Nobel de la paz?". La injuria y descalificación a Zelenski y al pueblo de Ucrania como “actores del conflicto”, como si ellos fueran quienes declararon la guerra y no fueran los agredidos injustamente, refleja la naturaleza de lo que está hecho este hombre. Desgracia para México.