Ciudadano en la polis | Un hogar en el desierto

El desierto. Mucho antes de la hora prima (antes de salir el sol, ortu Luciferi), bajo el cielo oscuro, Servio Druso Flaco, Valerio Crispo Juliano, Tito Spurio Graco y Ulpio Aelio Curio se alistaban por órdenes de su centurión al mando, Cayo Lucio Aquilio y de su optio Décimo Iunio para salir del campamento. Hora del ientaculum (desayuno) racionado, pero necesario para la tarea a emprender: porciones mínimas de fiambre, queso, laridum (lomo de cerdo curado), panis militaris castrensis de trigo, hecho en el clibanus (horno portátil cerámico en forma esférica). “Los demás de nuestro contubernium (unidades mínimas del ejército romano) –decían Druso Flaco y Ulpio Aelio, lamentándose- se tendrían que conformar con gachas duras” (pulsl pulmentum, papilla del grano molido), mientras todos remojaban sus bucellatum (una especie de galletas durísimas que daban mucha energía) en el poco vino agrio y vinagre que quedaba, que era la única manera de poder comérselas. Y agua a sorbos, lo más importante en la mañana, mucho más que la comida. Como una forma de quitar hierro a las órdenes que iban a cumplir en ese momento, evadían entre sí la mirada y se concentraban en los fiambres y galletas, como si estuvieran en su tabernaculum (tienda de campaña militar en que vivía el contubernio) jugando a los dados o a Latrunculi (juego sobre un tablero cuadrado, que se jugaba con piedras redondas, similar al ajedrez o a las damas) a sabiendas que su misión los iba a exponer sobremanera a un gran peligro, pero que implicaba una importancia mayúscula para la legión. Ellos eran speculatores y frumentarii, espías, hacían exploración y reconocimiento para la legión. La elite de la elite, lo más selecto de las legiones romanas. Como frumentarii tenían la categoría de miles principalis, alto rango para la seguridad y también eran duplicarius porque cobraban doble paga. Como speculatores, revisaban por delante de la legión al ejército enemigo en el campo. Pertenecían a la ordo equester (clase ecuestre), de modo que montaban a caballo.

Salieron no por la porta praetoria (puerta principal del emplazamiento que por la tarde del día anterior la legión construyó), sino por la porta decumana (compuerta trasera del campamento) que era la opuesta a la posición que guardaba el ejército beduino. De su exploración y reconocimiento del campo enemigo dependerían las maniobras del temerario ataque que Cayo Lucio Aquilio y Décimo Iunio, respaldados por los tribunos sobrevivientes pensaban lanzar de manera inminente, pese al desnivel de fuerzas.

Cuando ya su vista no alcanzaba a ver siquiera el campamento, a kilómetros de distancia, alcanzaron a escuchar el sonido agudo y estridente del lituus, la trompeta de señales con que se ordenaba levantar a los legionarios. “De lo que hagamos ahora, dijo Tito Spurio Graco, dependerá que pronto escuchemos a las tubas que nos mandan a luchar, no al lituus”. “La tuba infunde terror al enemigo y a la legión la anima In aciem exire, a salir al combate contra él”. Después, se dividieron estratégicamente. Se verían de nuevo en el campamento.

Servio Druso y Ulpio Aelio se apostaron a unos diez estadios al Este del campamento beduino (unos dos kilómetros aproximadamente). Lo que vieron no les gustó. Llegaban tropas beduinas de refresco de algún punto hacia el Sur. No se veían exploradores ni tampoco un eficiente trazado de líneas en su campamento. La organización defensiva les parecía caótica, confiados como estaban en que ellos eran los sitiadores y los romanos los sitiados. Confiados en la superioridad numérica que aumentaban. Valerio Crispo y Tito Spurio, habían llegado un poco más cerca desde el Norte.

-Valerio -dijo Tito-, ¿notas que estos beduinos agrupan como un enjambre lo que ellos llaman Beit al-sha'ar, "casa de pelo" (carpas negras fabricadas con piel de cabra)?

-Sí, Tito, y también que no tienen fosos ni barreras defensivas.

-Pero son astutos, Tito. En caso de retirada, tienen al desierto detrás que la facilita. Fíjate la disposición de su campamento: no se alejan del desierto porque saben que nuestra legión está a una distancia de ataque de su retaguardia. Están tan confiados en su superioridad táctica sobre el terreno que conocen y numérica, que no tienen bien vigilada su retaguardia. Nuestros superiores podrían optar por la ofensiva In aversam aciem incurrere (tomar de revés al ejército enemigo).

En el campamento, Cayo Lucio y Décimo Iunio hablaban en el praetorio, a cubierto del sol inclemente. Si regresan nuestros speculatores y nuestros frumentarii, tendremos una oportunidad de salir de esta, Décimo, porque por primera vez vamos a disponer de información concreta, en el campo, de nuestros enemigos, no los que nos pintaron los cónsules como una banda de nómadas salvajes. Décimo tomaba agua y miraba al techo, absorto. Es cierto, Cayo Lucio, que por Júpiter tendremos una oportunidad de sobrevivir si estando perdidos y desorientados como estamos, tomamos la iniciativa y enfrentamos cara a cara a Mors, dios de la muerte y que nos muestre nuestro destino. Eso es mejor que esperar otra vez la carga de los beduinos y ser arrasados hasta nuestro exterminio.

En la espera, en estas condiciones, no hay esperanza, Décimo, -le dijo Cayo Lucio. Si hubiera una razón, una señal para esperar, nos atrincheramos y fortificamos aún más nuestro campamento. Pero ahora no la hay. Estamos solos, atenidos a nuestras propias fuerzas. Qué daría por una señal de los nuestros, por una luz en el firmamento que nos indicara el rumbo. A pesar de no ser augures ni marinos, estamos buscando en el cielo nocturno nuestro Oriente.

Estoy contigo, amigo Cayo Lucio. Lo que nos está pasando ha reforzado los lazos entre todos nosotros. No es solamente el instinto de supervivencia, sino también el espíritu que a nuestra legión, la consideramos también nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hermanos.

Estás en lo cierto, Décimo. Todos queremos encontrar el camino de regreso a casa. ¿Y dónde está el hogar, Décimo? Es en este viaje, con estos compañeros, donde tenemos el corazón. Aquí está por ahora nuestro hogar. Defendámoslo. De joven recuerdo haber leído a Livio, que ponía en palabras de Paulo Emilio: "Para el soldado el campamento representa la patria ausente, la trinchera y la tienda son su casa y sus penates (dioses del hogar)".