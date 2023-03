Ciudadano en la polis | Sentimientos de la memoria

Los pasajes más importantes de la vida no se pintan con una brocha gorda, como parece que lo hacemos para destacar en ella los sucesos trascendentales que la han marcado, para bien o para mal. La vida y sus afectos más importantes, están hechos de pequeños momentos; de modestos recuerdos siempre amenazados por el olvido; de detalles desapercibidos que pasado el tiempo cobran una profundidad insospechada; de frases que pasaron de puntillas ante nosotros y que al resonar de nuevo nos parece que nos cantan una canción ancestral; de silencios en su momento intrascendentes que al repensarlos encontramos que eran el gran angular con el que nuestra atención captaba la imagen más pura del alma de quien queremos. Fragmentos de cotidianeidad cuyo recuerdo es la balanza que sabemos ahora nos ayudó a pesar la lividez de los 21 gramos del alma de nuestra amada. Un instante representando una eternidad en el corazón.

Esos detalles, esas nimiedades inacabables son las que llenan de significados lo vivido, le dan sustancia, le dan valor. Le dan vida. Son detalles, son pequeños trazos que le dieron forma a un gran lienzo. En Dublineses, James Joyce relata lo que le sucede a un hombre cualquiera, al personaje de Gabriel que se dirigía junto con otros, rumbo al Trinity College: “Gabriel no había salido a la puerta con los demás. Se quedó en la oscuridad del zaguán mirando hacia la escalera. Había una mujer parada en lo alto del primer descanso, en las sombras también. No podía a ella verle la cara, pero podía ver retazos del vestido, color terracota y salmón, que la oscuridad hacía aparecer blanco y negro. Era su mujer. Se apoyaba en la baranda, oyendo algo… se quedó inmóvil en el zaguán sombrío, tratando de captar la canción que cantaba aquella voz y escudriñando a su mujer. Había misterio y gracia en su pose, como si fuera ella el símbolo de algo. Se preguntó de qué podía ser símbolo una mujer de pie en una escalera oyendo una melodía lejana. Si fuera pintor la pintaría en esa misma posición. El sombrero de fieltro azul destacaría el bronce de su pelo recortado en la sombra, y los fragmentos oscuros de su traje pondrían las partes claras de relieve. Lejana melodía llamaría él al cuadro si fuera pintor”. Una mujer, es lo que verían unos ojos. Gabriel veía arte. Al igual que dedicamos poemas al objeto de nuestro amor, hay quien la ve a ella como la poesía misma. Es poesía. Es arte.

Por eso, en Canción de mí mismo, Walt Whitman reclama su gloria: “¡No, no me resignaré! Avanzar siempre como un niño, como un prisionero, a pequeños pasos medidos por anticipado, día tras día. ¡No, nunca me resignaré! ¿Tal es el destino del hombre? ¿Mi destino? ¡No! Al laurel aspiro”. Al laurel. A la gloria.

En A una princesa de Dessau, la figura del romanticismo alemán, Hölderlin, nos revela la manera en que un enamorado atribulado por tempestades, aún mira de manera sagrada a la amada: “¡Sales de la feliz paz de tu templo ¡sacerdotisa! Y vienen hacia nosotros a los que una nube hace inclinar la cabeza, pues desde mucho tiempo atrás una tormenta divina… nos atraviesa”, para luego decir en el poema Recuerdo, que “no es bueno que el alma se deje aniquilar por pensamientos fugaces. Me gusta esa charla donde se dice lo que siente el corazón”.

Un Miguel de Unamuno sabía que el mundo es un mundo de significados, que muchas veces pasa desapercibido para algunos de nosotros.. Por eso cantaba en su poema: “con maderas de recuerdos armamos las esperanzas”.

En mis tiempos madrileños de estudiante sin grandes recursos, aprendí algo sobre el tiempo al alargar una taza de café durante horas -por no poder costear más-, así como las pláticas en el fabuloso e histórico Gran Café de Gijón, lugar de tertulias de poetas, de Valle Inclán y de Benito Pérez Galdós. En sus festejos por sus 131 años, se develó allí una placa que pude memorizar desde aquellos viejos tiempos: “El tiempo, es solo un instante entre nuestros recuerdos. No destruyamos nunca ni el tiempo, ni los recuerdos que viven en este recinto”. Porque no solo la memoria debe guardarse, también los sentimientos que la hicieron vivir.

Los recuerdos vienen de la memoria pero no adquieren vida sino hasta que llegan al corazón. Sin la emoción, no se vive. Hay que atesorar ese laurel. Porque vive. Porque es.