Ciudadano en la polis | Sangre y polvo

Sin el fuego de flechas de la caballería beduina ocupada ahora en la persecución de la turma (caballería) legionaria conducida por Aelio Prisco y Tito Turino, Cayo Lucio y el comando legionario asaltante del campamento nómada combaten cuerpo a cuerpo mientras retroceden a posiciones seguras.

Hilillos de sangre venidos de su cabeza, ahora secados por el polvo y el sudor, transforman la cara de Cayo Lucio en una máscara roja, de esas que los actores no se quitaban nunca en las obras de teatro. El comando se sabía en apuros, porque todavía no alcanzaban en el retroceso el cobijo del grueso de la legión, pero los gestos de cada rostro reflejaban la determinación de quienes aceptan que su vida puede terminar ahí mismo, pero que harán que valga la pena por los enemigos que se llevarán con ellos.

Al mismo tiempo que retroceden, como en un vaivén, los comandos vuelven a cargar con una de las líneas. Cayo Lucio, al igual que el tribuno Sexto Virgilio, combaten tanto con los príncipes como con los triarios. El príncipe Casio Galo Furio hace las funciones de optio de Cayo Lucio en ese frente de combate. El comando legionario no se desarticula ni los beduinos logran romper su formación, que cambia disciplinadamente a medida que Cayo Lucio transmite sus órdenes al resto de los legionarios. Junto con los triarios Cneo Rufo y Paulo Cornelio, Cayo Lucio logra romper la línea central de los defensores beduinos y rápidamente le siguen un grupo de príncipes. De pronto se ven rodeados de la densa línea beduina como si fueran un organismo extraño y minúsculo dentro de un cuerpo ajeno y más grande. Pero pelean como un solo cuerpo, juntos, coordinados, y ya no perciben el salpicar de sangre a cada tajo que dan o con el que caen muchos de ellos. “Esto ya es una batalla campal. Los nómadas no saben lucharla”, piensa Cayo Lucio y enseguida ordena al comando legionario cuneum formate! ¡Formación en flecha!, orden que repite Casio Galo al resto de la legión y las líneas que están de refresco junto con todos los demás, obedecen simétricamente, rompiendo el frente enemigo y obligando a los beduinos a dividirse y luchar prácticamente en dos frentes. A pesar de la superioridad numérica beduina, ésta táctica les permite empujar las líneas enemigas y al mismo tiempo hacer un retroceso ordenado.

A lo lejos, Cayo Lucio ve cabalgar a toda velocidad hacia ellos a Aelio Prisco y a Tito Turino quienes junto con su turma han vencido a sus perseguidores nómadas. Los beduinos, para esto, también se han dado cuenta que el combate los ha alejado demasiado de su campamento y que el grueso de la legión romana comandada por Décimo Iunio se aproxima cada vez más a ellos. Al escuchar las órdenes de sus comandantes, los beduinos empiezan a retroceder. El ataque furtivo del comando legionario ha cumplido su misión, pero sólo ha sido una parte de una estrategia temeraria y desesperada de una legión en desventaja, a punto de sucumbir.

Décimo Iunio ordena a toda la legión detener su marcha. Espera a que se reagrupe Cayo Lucio y el comando que ve venir a lo lejos, junto con la turma que los custodia.

-¡Centurio, bienvenido a su legión! Saluda marcialmente el optio Décimo Iunio.

-Amigo, dejemos las formalidades para después, por si mañana podemos ver otra vez el sol, contestó Cayo Lucio. Ambos rieron y se dieron un abrazo.

-Estamos a la distancia que planeaste respecto del enemigo, centurión, dijo el tribuno Manio Sabino.

-Los beduinos tienen a sus espaldas su propio campamento, agregó el triario Servio Spurio.

-Ya lo ven, estamos a la distancia de asedio, aunque en realidad somos los asediados, les dijo Cayo Lucio. Miren allá, al campamento de los beduinos. Ellos están formando su ejército agrupando simplemente a sus hombres y a su caballería, sin más orden ni razón que su inmensa superioridad numérica. Y allá vienen por nosotros. Nuestra baza hasta ahora, ha sido la sorpresa en el ataque que nunca imaginaron y, en este momento, lo que sabemos acerca de su aversión a las batallas campales, que los estamos forzando a pelear entre estas dunas del desierto. Encomendémonos a nuestros dioses y a Júpiter Capitolino, porque si hay un mañana para nosotros, nos lo vamos a jugar juntos en esta hora de sangre y polvo