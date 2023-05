Ciudadano en la polis | Salido de los hornos de Vulcano

La legión comandada por Casio Veturio marcha en columnas, a ritmo lento. Parece, en perspectiva, una gigantesca y larga serpiente surcando por debajo de la arena en busca de su presa. El calor es abrasador y muchos legionarios, con la vista al frente, con sus escudos colgados del hombro izquierdo y sus cascos del hombro derecho, por la reflexión de la luz solar que se da en el desierto, divisan espejismos a lo lejos, imágenes que no existen reflejadas en el suelo, masas de agua o charcos que a medida que piensan que les dan alcance, desaparecen, como jugaban de niños cuando de atrapar luciérnagas se trataba. En un momento las veían, en otro ya no estaban. Las enseñas de cada centuria ondean con el viento desértico y sus signiferes (portaestandartes) caminan marcialmente con paso distinto al resto, haciendo resistir al viento el signum que portan. Gelio Afranio, el aquilifer, elegido por su valor y bravura, respetado por todos, con jerarquía por debajo solamente de un centurión y mayor que la de un optio, con su piel y cabeza de león cubriéndole en ese calor infernal, va delante de todos portando el estandarte que distinguía y daba honor a la legión entera, el águila.

-¿Imaginaba, legado –dijo el tribuno militar Claudio Fannio Gémino-, que perder a la legión al mando del legado Quinto Fulvio nos pondría en este predicamento?

-Casio Veturio se detuvo un momento antes de responder. No hemos perdido a nuestra legión, Claudio, salvo al legado y tres centuriones hasta donde sabemos. Sus cabezas nos lo dicen. En peligro estamos desde que llegamos a este maldito Limes. Por eso, los peligros se deben afrontar solo en cuanto surjan, no imaginárselos ni augurarlos, porque así producen inquietud y temor a lo que aún no ha llegado ni sucedido, es como asustarse antes de que lleguen las lemurias en mayo y apaciguáramos a los difuntos inquietos para que no embrujen a nuestras familias en abril.

El joven tribuno escuchaba a Casio con alivio y admiración. –Legado, volvió a preguntar, ¿Estarán vivos nuestros compañeros? ¿Quién comanda a la legión si es que han sobrevivido al ataque de las tribus?

-Están vivos, Claudio, están vivos. De no estarlo, los nómadas bárbaros no sólo nos habrían mandado las tres cabezas de nuestros compañeros, sino muchas más cabezas y hasta los pertrechos de toda la legión, si la hubieran aniquilado, para infundirnos aún mayor terror. Es un aviso, una declaración de guerra en la que estos nómadas nos dicen que ahora no tienen miedo de las legiones de Roma, quizás que ahora pueden ocupar ellos y dominar este Limes.

No sabemos quiénes de los oficiales han sobrevivido a la furia del ataque bárbaro –continuó Casio Veturio-, pero conocemos todos nosotros a un centurión primi ordines, un bastardo que puede salir vivo de los hornos del mismísimo Vulcano: Cayo Lucio Aquilio. Presiento que él está vivo y, si de verdad lo está, bien seguro estoy que encontrará la manera de mantener a salvo a la legión sobreviviente y en pie de lucha. Si él se encuentra vivo como lo pienso, sabrá encontrar la manera de poner seguros a todos.

Claudio, debemos seguir la ruta hacia el septentrión que siguió la legión de Cayo Lucio. Si él está al mando ahora, seguirá la ruta hacia el norte como era la misión de la legión. –¿Y si han sido capturados o perdieron la orientación, legado? -Entonces, Claudio, necesitaremos más que nunca que Cayo Lucio esté vivo y que tenga de su parte no solo a Vulcano y Marte, sino a Júpiter, dios del cielo.