Ciudadano en la polis | Que la tierra les sea ligera

Wadi al Halasa, a menos de 50 kilómetros de Al Dajaniyah. La legión que ha salido de Adrou (Udruh) en busca de la legión perdida marcha a paso rápido una vez que ha caído el sol asfixiante.- ¡Legado! Se dirige el tribuno militar Claudio Fannio Gémino con voz marcial a Casio Veturio Vibulano ¡Venga a ver lo que nuestros exploradores han encontrado acá adelante! A gritos, los centuriones van dando las órdenes de detenerse a la legión entera y ya Casio Veturio va al galope al sitio que le señalan junto con el tribuno. No hace falta que antes de llegar al lugar, Casio Veturio esfuerce la vista porque la escena es apabullante y abarca cientos de metros. El legado y los oficiales pasean la vista con rostro adusto, los semblantes no pueden ocultar la tristeza, bocas cerradas y dientes apretados por la ira. Son militares, duros y experimentados, y habían visto toda clase de las atrocidades que causa la guerra, sobre todo Casio y los centuriones, pero era imposible ver aquello y no conmoverse: cientos de cuerpos de legionarios apilados e insepultos, varios túmulos excavados improvisadamente a lo largo del desierto, pertrechos abandonados, espadas, lanzas, escudos, cadáveres de caballos en descomposición, ya secos, que parecían que la arena los acariciaba al irlos cubriendo del firmamento que ahí se alzaba.

–No les ha dado tiempo ni siquiera de enterrar a todos sus compañeros, sólo a algunos –dijo el tribuno Naucio Amintino Cesón.

-Señal de que fueron asediados y están siendo perseguidos ahora mismo, Naucio, remató Casio Veturio. La legión no ha sido aniquilada.

-Dicen nuestros exploradores que hay restos y movimientos de tropas tanto hacia Khureiba al este como hacia Hadira, más al noroeste, agregó el centurión Atilio Sestio Longo.

-Son erráticos esos movimientos, son direcciones distintas, terció el otro tribuno Claudio Fannio Gémino. ¿Se dividiría la legión?

-Es posible que eso haya ocurrido, Claudio o, tal vez -dijo Casio Veturio-, el asedio y persecución los haya obligado a marchar en cualquier dirección para evitar el exterminio, mantenerse a salvo y agruparse en terreno seguro. Lo cierto es que han salido de las rutas conocidas. El territorio es extenso y la legión se ha adentrado en uno desconocido por todos pero para mantenerse en pie. Deben estar desorientados. También deben seguir siendo acosados y, si Cayo Lucio los comanda -ya que no hemos visto su cadáver hasta ahora-, no sólo no se rendirán sino que seguirán en resistencia y morderán como perros rabiosos.

-¿Seguimos avanzando, legado? ¿Cuáles son las órdenes? Dijo el oficial Paulo Horacio Ruso.

-Enterremos primero a los nuestros que aún no han encontrado la paz del sepulcro, dijo Casio Veturio.

Ante los túmulos funerarios, Casio Veturio pronunció como le correspondía la laudatio funebris (oración por los compañeros caídos): Plutón, dios del inframundo y de la muerte ha cargado con nuestros compañeros y han entrado al Tártaro, la casa de Plutón stygeros (el terrible) altivos y con honor pues su muerte es la más honrosa a que un soldado puede aspirar. Ya lo dijo Epícteto en su momento: “Es necesario que algunos se queden y que otros vayan, todo el tiempo regocijándose con aquellos que están con nosotros, sin embargo, no llorando por los que se van”. Hermanos, sit tibi terra levis, “que la tierra les sea ligera”.

Después, igual que a la muerte de un comandante en acto de servicio, la legión rindió honores a los caídos con la decursio equitum, una danza marcial realizada a caballo por la turma (caballería) de élite, interpretada en torno a la pira o a los túmulos de los legionarios difuntos.

Se hizo la noche, estrellada como si Wadd dios árabe de la luna, permitiera asomarse a todas las que fuera posible ver en la bóveda celeste. Pero el campamento romano estaba agitado, no dormía. Legionarios y caballería se movían en grupos compactos. Una sola orden, amplificada por decenas de voces de centuriones, incluidos los centuriones Sergio Bulbo Calvino y Atilio Sestio Augurino se escucha en la noche junto con los sonidos de las tubas de guerra: ¡Sagittarii, arqueros, eiaculare flammas! Y al igual que una bocanada de dragón, miles de flechas incendiarias salieron disparadas del campamento romano. Los beduinos estaban ahí, al acecho. Lo sabían desde antes los romanos. Un griterío ensordecedor y un galope de cientos de caballos era todo lo que se alcanzaba a percibir. Las cohortes y columnas ya habían formado en formación de flecha también, para romper la formación enemiga. La turma (escuadrón de caballería) esperaba impaciente en los flancos. Vélites y tropas auxiliares en primera fila, listos para arrojar sus dardos mortales. Los príncipes concentrados en ver a un solo punto. Los triarios, con una rodilla a tierra como era preceptivo antes de entrar en batalla, aguardaban impasibles los acontecimientos.

Mientras, los yinn, demonios nocturnos árabes, venían a desatar el pandemónium.