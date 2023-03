Ciudadano en la polis | Orfeo, el argonauta

Historia y poesía siempre se han entrelazado en el pensamiento humano. La poesía, para Octavio Paz, es “la memoria de los pueblos, pero también es aquella parte secreta del alma de cada uno y del alma de los pueblos, en la cual esa zona, muy oscura y muy ambigua, refleja o mejor dicho perfila el futuro”. Adam Zagajewski advertía que: “La poesía es un sueño hecho realidad en presencia de la razón”. A Platón le gustaba decir que “los poetas son, cerca de nosotros, los intérpretes de los dioses”, y, su discípulo Aristóteles llegó a afirmar que “la poesía es más filosófica y doctrinal que la historia”.

Fabricamos con la poesía (y ya la historia relatará la hazaña o la desventura) plegarias a nuestros dioses cotidianos, a los seres que amamos. Pedimos por ellos, pedimos por nosotros, rogamos a los hados por misericordia.

Al ser la poesía “esa parte secreta del alma de cada uno”, desde la Antigüedad se convirtió en religión para muchos en sus hogares. El hogar es también el templo. La casa de un griego o de un romano encerraba un altar: en este altar tenía que haber siempre un poco de ceniza y carbones encendidos. Los latinos llamaron indistintamente al altar vesta, ara o focus (In primis ingressibus domorum vestae, id est arae et foci, solent haberi: “en las entradas de las casas, se encuentra vesta, esto es, suele guardarse un ara o focus”). El fuego del hogar era la Providencia de la familia. No podía extinguirse jamás ese fuego. Si el fuego se extinguía, era un dios que dejaba de existir, ya no había familia. Lleno de significación.

Cuando es asaltado el palacio de Príamo (rey troyano, padre del héroe Héctor, que peleó con Aquiles), Hécuba, su esposa, arrastra al viejo rey hasta el hogar: “Tus armas no podrán defenderte, le dice ella; pero este altar nos protegerá a todos”.

No hay acto público o privado de importancia en el que no se vislumbre un mito en la vida griega. Se dice que el mito era techumbre y fundamento de Grecia; el mito y su complementario pensamiento trágico. Esta manera de vivir bajo un sentimiento de ascendencia heroica y divina, colmada de portentos, de seres elegidos y de modos civiles era la medida de todas las cosas, una medida llena de vigor y en permanente estado de alerta frente al destino. La tragedia fue un espectáculo de la razón y el más alto ejercicio crítico para auscultar la conciencia.

Los antiguos sabían que, tras mascar laurel, la pitia -profetisa- dictaba su oráculo en trance extático. Solo en trance podía dictar su oráculo, al igual que modernamente se es presa de un profundo éxtasis, de una sublime pasión o de una intensa emoción que nos provoca la poesía o el arte o lo que nos evoca la música.

La historia nos recuerda que la poesía ha introducido a los seres humanos en sus misterios. Los himnos órficos son muy antiguos, tanto, que nacieron según los historiadores, en dialecto grecofrigio, que era el consagrado al logos o palabra sagrada, y perduraron así dentro del santuario de Eleusis. Eran ritos de iniciación anuales al culto a las diosas Deméter y Perséfone que se celebraban en Eleusis (muy cerca de Atenas), en la antigua Grecia. Era el rito griego más importante de todos. Estos himnos y el orfismo, se deben al legendario poeta-héroe Orfeo, el argonauta más destacado.

La medida de los versos órficos era en hexámetros, porque se recitaba acentuando, en el canto llano, las seis sílabas fonéticas que constituían la medida de cada verso. Historiadores modernos dicen que era tan dulce y armonioso el hexámetro griego que incluso sin cítara o lira, “era de por sí canto maravilloso”. El hexámetro fue durante siglos, recipiente de la poesía sagrada y de la poesía profana. Esa forma perfecta del verso, al parecer, vino de la promántida –la profetisa, la primera pitia- del oráculo de Delfos, y se consideraba dictado por el propio Dios.

El himno órfico a Selene así se invocaba: “Escucha, divina reina que difundes la luz argentina, rodeada de estrellas, con tu halo inmenso, antorcha dilatada de la noche, rondas a través de la bóveda celeste. Madre de las edades, Luna productora de los frutos, cuando tu órbita de ámbar culmina, eres el luminar de la noche. Ven, lucero lunar con tu pródiga luz casta, ilumina estos sagrados ritos con tus rayos propicios, y dígnate aceptar de tus devotos la mística plegaria”.

En el himno a Morfeo, se pide para el mañana: “te invoco, bienaventurado poder de los divinos sueños, mensajero de alígeras alas del destino futuro, abundosa fuente de los presagios para la humana especie. A través de la suave evasión, los atisbos mentales, y la quietud del dulce sueño en la oscuridad nocturna, despierta tu poder la vista interna. A las almas silenciosas la celeste voluntad descubres y sutilmente les revelas el destino futuro. A las almas elevadas, unidas por una amistad perdurable, santas y puras, a los sagrados ritos inclinadas. Con gozosa esperanza a ellas tus sueños inspiras y las premoniciones que todo ser ansía. Tus visiones muestran al Hado sin velos y sus óptimas interpretaciones pueden mitigar nuestras penas, revelando qué ritos los Dioses Inmortales prefieren y por qué medios se apacigua su enojo. Ven, bienaventurada potestad, revela los signos que los ocultos decretos celestes auguran, revelaciones que sólo mostráis a los dignos, librándolos de los agüeros de funesta índole”.

Están hechas las oraciones. La poesía, salva. Y la historia que lo cuente.