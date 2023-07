Ciudadano en la polis | Nada que perder

-Si cuando empezó todo esto estábamos en inferioridad numérica, ahora la desventaja es mayor, no sólo con las bajas que hemos tenido desde que fuimos atacados por primera vez y con las bajas que hemos sufrido ahora, sino por los refuerzos que hemos visto que han llegado a los beduinos, -decía Aelio Prisco a Servio Spurio.

-Presentaremos batalla en campo abierto, como mejor sabemos combatir -le dijo Cayo Lucio a Décimo Iunio, Sexto Virgilio, Manio Sabino y Casio Galo, reunidos como si fueran su Estado Mayor.

-Ya no nos pueden emboscar, como les gusta a ellos –interviene Marcio Justo-, porque sabemos sus posiciones y vemos esa enorme fuerza de efectivos que han juntado contra nosotros. No les importa ya tener a su favor el elemento sorpresa. Confían y con razón, que esa marea de guerreros, cuando caiga sobre nuestra legión, nos arrasará.

-Pues esa confianza suya nos ha permitido tomarlos por sorpresa en su propio campamento y golpearlos con una fuerza que ni imaginaban, -terció Casio Galo.

Mientras esto ocurría, la legión permanecía quieta, expectante, marcial. Ya formada y lista para el combate, dispuesta cuadriculadamente en quincux, como en tablero de ajedrez, y en acies duplex, con solo dos líneas por tener pocos efectivos ante un rival superior en número al que no se le podía permitir que flanqueara a la legión, presentando un frente de batalla sólido, de unos 50 metros de frente por 20 de fondo, con la infantería en el centro y la caballería a los costados. Impasible, la legión entera mira hacia la gigantesca nube de arena levantada por los beduinos con sus movimientos de tropas. Se escucha el ondear al viento de los estandartes e insignias de la legión, junto con algunos gritos de los oficiales al mando de las cohortes. El águila de la legión está con ellos, al frente, y muchos la miran de reojo implorándole en silencio que los lleve a la victoria o a una muerte gloriosa. Parecieran estatuas formadas por la arena custodiando una entrada invisible al desierto. Allí esperan para entrar en combate, no hay campamento ni trincheras donde protegerse.

El ejército beduino está formando allá a lo lejos. A la distancia, parece que se mueve lentamente por la densidad de sus tropas, por la enormidad del número de sus efectivos. Esa aparente lentitud es solo un espejismo más del desierto, porque, comparado con el tamaño que ahora tiene la VI Ferrata, más pareciera el ejército beduino un coloso, un gigante dirigiéndose con sus enormes zancadas y sus enormes brazos a aplastar a la legión.

-Falta mucho para que anochezca, Décimo -le dice Cayo Lucio-, pero mira la luna que se asoma. Es un idus, una palabra que tomamos de los etruscos para significar una noche clara iluminada por la luna. Sabemos que los idus significan para nosotros días de fortuna, de buena suerte, pero también de una muy mala, de infortunios, como le ocurrió a Julio César que no supo cuidarse –como un augur le advirtió- de los idus de marzo, cuando fue asesinado por una conjura, por una traición. Aunque ya pasamos el mes de marzo, recuerdo que en ese mes, por coincidencia, me han pasado infortunios que he lamentado y de algunos he sobrevivido no sé de qué manera, a lo largo de mi vida. He tenido mis propios idus de marzo. Ahora, y desde que salimos de nuestra fortaleza de Adrou (Udruh, Jordania), hemos sufrido muchas desgracias. Siento que vuelven a presentarse esos mismos idus de marzo.

-Sin embargo, cave canem, Décimo; cave canem, deben estar advertidos los beduinos, -le dice Cayo Lucio a su optio. Cuidado con el perro. Nuestra legión combatirá como si estuviera formada por todas sus cohortes, por todos sus miembros, como si nadie faltara. Hemos sobrevivido, nos hemos repuesto. La VI Ferrata morderá y peleará con la fiereza de quien sabe que va a morir. Eso nos hace más peligrosos.