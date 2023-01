Ciudadano en la polis | Nada personal. Es estrategia política

En la magnífica obra cinematográfica El Padrino, que refleja el mundo de la mafia en los Estados Unidos de la posguerra, Al Pacino (Michael Corleone) le explica a su hermano mayor, Sonny (interpretado por James Caan) el por qué la venganza tiene sentido, después que su padre, Don Corleone (Marlon Brando), sufrió un atentado contra su vida. Michael Corleone, con sangre fría, propone ser él quien ejecute en una reunión tanto a Solozzo (uno de los gánsteres autores intelectuales del atentado) como al jefe de policía corrupto que le brindaba protección. La cinematográfica sentencia de muerte dicha por Michael Corleone es célebre, por la criminal sangre fría: “Nada personal, Sonny. Es estrictamente de negocios”, donde se refleja la psicología del personaje de Michael Corleone, en donde matar no es un asunto de valores éticos o morales, sino uno relacionado con los “negocios” de la familia dedicada a la mafia. A la vida humana se le despoja de esta manera de todo valor supremo, de toda dignidad, para convertirse en una especie de mercancía, de objeto, de algo prescindible que no tiene un valor relevante.

Sin comparar ni hacer analogía alguna con las motivaciones homicidas vistas en la película de Francis Ford Coppola, sino solamente en las implicaciones de la frase célebre, en política también vemos esa clase de desprecio por las personas. López Obrador es una fuente para ello con su populismo clientelar. Esta semana declaró: “Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se necesite defender, en este caso, la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. No es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”. Dice López Obrador con sus palabras, lo que ya se sabe desde antes de que asumiera la presidencia: que para él, la política es una transacción, no para mejorar el nivel de vida de todos los gobernados, sino para coaccionar y comprar el voto y la lealtad de los más pobres en beneficio de su proyecto político unipersonal. A eso le llama “estrategia política”. No es para él un asunto personal implementar las mejores políticas públicas para mejorar el bienestar general de la población (de toda la población). Lo único personal es su estrategia, que consiste simplemente en acumular y concentrar poder en su persona, ayudado con la movilización y con los votos de quienes piensa puede comprarles su voluntad. Mascotas, les ha llamado. Su discurso jamás es dirigido ni se refiere a los ciudadanos, como sería en una democracia, sino al “pueblo”, que identifica solamente con sus adeptos y simpatizantes. Para los demás, revancha, vendetta por agravios que solo existen en su mente, desprecio, injurias y acoso. López Obrador gobierna solo con propaganda. Más de 100 mil mentiras ha dicho en sus mañaneras. Por eso, al hablar contra el fascismo, Umberto Eco* decía que Mussolini no tenía ninguna filosofía: tenía solo una retórica.

La “estrategia política” clientelar del populismo, reconocida por López Obrador, recuerda lo dicho por Erich Fromm en el sentido que el fascismo se legitima afirmando la dependencia del individuo respecto al Estado, liberándole de esa manera de su miedo a la libertad.

Al igual que el populismo que vivimos en el país, el fascismo o totalitarismo no era una ideología monolítica, sino, más bien, una mescolanza de ideas y actitudes amalgamadas por la constante de la propaganda y la manipulación.

A pesar de esta confusión –seguimos con Umberto Eco-, “considero que es posible indicar una lista de características típicas de lo que me gustaría denominar ‘Ur-Fascismo’, o ‘fascismo eterno’. Tales características no pueden quedar encuadradas en un sistema; muchas se contradicen mutuamente, y son típicas de otras formas de despotismo o fanatismo, pero basta con que una de ellas esté presente para hacer coagular una nebulosa fascista”. Escuchar la forma baja y soez con que López Obrador se refiere a intelectuales, académicos o periodistas críticos -como último ejemplo es el escritor y académico Guillermo Sheridan-, es indigno de un presidente y hace recordar que el populismo también es una especie, como el Ur-Fascismo que nos habla Eco, de una ideología irracional a la que le repugna la libertad, la libertad de expresión en este caso. Cito a Eco: “pensar es una forma de castración. Por eso la cultura es sospechosa en la medida en que se la identifica con actitudes críticas. Desde la declaración atribuida a Goebbels (‘cuando oigo la palabra cultura, echo la mano a la pistola’) hasta el uso frecuente expresiones como ‘cerdos intelectuales’, ‘estudiante cabrón, trabaja de peón’, ‘muera la inteligencia’, ‘universidad, guarida de comunistas’, la sospecha hacia el mundo intelectual ha sido siempre un síntoma de Ur-Fascismo […] Ninguna forma de sincretismo puede aceptar el pensamiento crítico. El espíritu crítico opera distinciones, y distinguir es señal de modernidad. En la cultura moderna, la comunidad científica entiende el desacuerdo como instrumento de progreso de los conocimientos. Para el Ur-Fascismo, el desacuerdo es traición”.

Para el Ur-Fascismo los individuos en cuanto individuos no tienen derechos, y el “pueblo” se concibe como una cualidad, una entidad monolítica que expresa la “voluntad común”. Puesto que ninguna cantidad de seres humanos puede poseer una voluntad común, el líder pretende ser su intérprete. Habiendo perdido su poder de mandato, los ciudadanos no actúan, son llamados sólo pars pro toto (como una parte del todo) a desempeñar el papel de pueblo. El pueblo, de esta manera, es sólo una ficción teatral […] El Ur-Fascismo puede volver todavía con las apariencias más inocentes. Nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el índice sobre cada una de sus formas nuevas, cada día, en cada parte del mundo. Vuelvo a darle la palabra a Roosevelt: ‘Me atrevo a afirmar que si la democracia americana deja de progresar como una fuerza viva, intentando mejorar día y noche con medios pacíficos las condiciones de nuestros ciudadanos, la fuerza del fascismo crecerá en nuestro país’ (4 de noviembre de 1938) […] Libertad y liberación son una tarea que no acaba nunca. Que éste sea nuestro lema: ‘No olvidemos’.”

*Umberto Eco, Contra el fascismo, Elena Lozano (trad.), Lumen, Barcelona, 2018.